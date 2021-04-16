石原里美也是芫荽黨！親自下廚教一個煮法　討厭芫荽都津津有味！

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荽！全部都係荽！近年，芫荽料理備受關注，更在亞洲地區大行其道，不少餐廳都推出獨家「荽味」菜式，可見人氣一時無兩。有人覺得芫荽的味道奇臭無比「好難頂」，但是偏偏有人對它情有獨鍾，就連日劇女神石原里美，早前也在綜藝節目上宣佈自己最愛的食物就是芫荽，更親自下廚示範一道「討厭芫荽的人也能安心食用」的料理！

日本電視台特備節目《日テレ系人気番組春のコラボSP！》，早前請來石原里美、綾野剛、櫻井翔及廣瀨鈴到節目作客宣傳新劇「涅墨西斯（ネメシス）」及「戀愛要夠Deep（恋はDeepに）」，並與主持人TOKIO一起根據劇集主題，共同製作極品料理！

（《日テレ系人気番組春のコラボSP！》節目截圖）

當主持人之一松岡昌宏問到石原最喜歡甚麼食物時，她馬上回答說：「最喜歡芫荽了！」隨即讓一眾「芫荽黨」喜出望外！不過同劇的綾野剛則剛好相反，非常討厭芫荽。於是，他們決定煮一道「讓討厭芫荽的人也能好好品嘗」的芫荽料理，究竟他們用了甚麼方法來一改「反芫荽黨」的壞印象？👇👇即按圖看女神親自下廚教煮芫荽料理👇👇

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同場加映：香港芫荽控必試8大新品！

香港一群熱愛芫荽的網民組成的「香港芫荽黨」Facebook群組，近日繼續在社交平台上非常活躍，更為飲食業創造出無限商機，促使不少小店和品牌相繼推出芫荽美食！早前，《香港01》飲食記者為大家整理7間食店的芫荽新品，讓大家輕易跟著去搵食 👇👇

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「加強版芫荽燒賣」邊度有得食？即睇地址：芫荽控必試8大新品！譚仔香茜皮蛋魚湯米線　香茜煎蛋這間店限定

同場加映：街訪外國人喜愛日本5件事　講到美味料理竟與香港有關？

新型冠狀病毒（COVID-19）疫情持續超過一年，全球封關措施仍未有放寬趨勢，令世界各地熱愛出遊的旅人「想飛不能飛」。早前，日本政策投資銀行及日本交通公社進行的一項調查發現，接近一半外國人受訪者疫情後最想外遊的目的地是日本，緊隨其後的是韓國、台灣、澳洲及泰國。

《世界一受けたい授業》

早前，日本電視台節目《世界一受けたい授業》就這個話題訪問居日外國人，調查他們眼中日本有甚麼優點，為何會成為他們疫情後到最想外遊的地方？除了禮儀周正、地方整潔（就連公廁都超級乾淨！）之外，當然不少得日本美食！其中，提到香港有款爆紅的日本料理，竟令主持人也大感意外！👇👇👇即睇外國人喜愛日本的5個原因👇👇👇

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為何提到美味料理又關香港事？全文：日本節目街訪外國人喜愛日本5件事　講到美味料理竟與香港有關？

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