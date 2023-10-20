日本達人教4招懶人家居清潔術　蛋殼洗保溫杯神效　橡筋超有用！

不少人會趁著假期打掃，保持家居清潔。肉眼見到的地方當然容易解決，但是梳化底、雪櫃底等這類隱藏在家居的「污點」，如何能輕鬆打掃乾淨，避免灰塵長期積聚導致細菌滋生，甚至再無後顧之憂？日本電視台節目《ZIP！》曾找來大型清潔公司的打掃專員尾崎真，傳授4招輕鬆打掃家居小秘訣。



進行家居清潔時，總有些會被違忘的地方，例如梳化底、雪櫃底等。（《ZIP！》節目截圖）

在家清潔大掃除，日本電視台節目《ZIP！》曾找來大型清潔公司的打掃專員尾崎真，傳授4招輕鬆打掃家居小秘訣，原本以為無用的垃圾，其實都可以變身做「打掃神器」！

雪櫃底長期存積下來的灰塵應該如何處理？（《ZIP！》節目截圖）

除此之外，保溫杯原來都是其中一個清潔難關，平時的水垢、茶垢總是因為瓶身太窄而難以清洗，久而久之就會變得相當可怕！針對這個問題，尾崎先生竟建議用雞蛋殼，只需花1分鐘就可以去除瓶底的陳年污漬？👇👇按圖看4招低成本家居清潔貼士👇👇

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知多啲：日本家政婦4招打掃收納術

都市人的工作繁忙，不少家庭都會請「外援」解決家裡堆積如山的家務。早前，日本節目《所JAPAN》找來人氣最強的專業家政婦，前往一個十人大家庭解決打掃和收納疑難，一起來看看打掃達人有甚麼貼士？👇👇即看4招必學打掃收納貼士👇👇

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