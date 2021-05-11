撰文： 程朗天 最後更新日期： 2021-05-11 19:09

ViuTv節目《ERROR自肥企画》最近一集，ERROR四子肥仔（梁業）、阿Dee（何啟華）、193（郭嘉駿）、保錡（吳保錡）穿上日本暴走族特攻服拍MV，網民大讚有Feel，更發現團隊超細心，每位成員特攻服上的繡字各有含意。

保錡IG上載了一幅穿特攻服合照，「Mike導」不打格仔站中間，網民大讚有型。（k_p0k1＠instagram圖片）

日本暴走族始於上世紀70年代，由輟學學生、喜愛搖滾年輕人組成，特攻服漸漸於暴走族間流行起來。據說初時上面繡字不多，除了組織、地區、職位（組織內高層，如總長）等名詞外，往往只有一兩句組織的「目標」用語，如「全國制霸」。到後期漸成流行文化，繡字越來越多，含意也越來越廣，更融入動漫及電影電視中，至今甚至學校畢業禮上，都會有學生穿特攻服加上搞笑用語，有如Cosplay活動一樣。

華麗特攻服配誇張改裝的電單車，是暴走族標誌。（IG@gsjoux93）

《ERROR自肥企画》中出特攻服，每位成員各有不同配字，而且各有含意。至於日本的特攻服，也有如「夜露苦死」、「愛羅武勇」等字句 👇👇👇來看看ERROR的特攻服與日本傳統特攻服用語的意思吧！👇👇👇

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同場加映：北海道最窮漁村靠一件事全民變富豪？

早前，日本綜藝節目《月曜から夜ふかし》攝製隊前往位於北海道最北方的猿払村，當地居民大部分全靠一件事而變身成為富豪，而且唯一花錢的地方竟然就是用來買地起屋？根據日本幻冬舍的「市村町年度人均收入調查」排行榜指出，人口僅有2,700人的猿払村竟然超越東京傳統「有錢人地區」世田谷區，成功擠入前十名，位列第9，讓一眾日本人大跌眼鏡！

原來猿払村在變成「富人村」之前，主要依靠農林業和採炭礦場為收入來源。不過在50年前，由於農林業和礦場的發展漸漸式微和衰落，當地人收入大減，一度成為日本最貧窮的村落。更有人調侃戲稱：「如果想知甚麼是貧窮，就去猿払村看看吧！」究竟當地居民是如何在谷底翻身，讓50年後的猿払村成功一躍成為全日本收入最高的村？

《月曜から夜ふかし》節目截圖

不過，當地村民卻表示「有錢無碇洗」，並公開獨自居住的過億豪宅，對當地人來說獨立卡啦OK房原來是必備配置？👇👇即按下圖看猿払村如何為日本「富人村」👇👇

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過億豪宅有幾「架勢」？即睇全文：北海道最窮漁村靠一件事全民變富豪 村民公開過億豪宅嚇呆主持！

同場加映：日本MUJI用家嚴選9款家居好物

日本無印良品（MUJI）的產品種類多元化，加上設計貼心、價錢親民，是不少日本人選購生活用品的好地方。早前，日本電視節目《プロの家は凄いはず！》請來無印良品認證的「最強用家」藤田あみい，介紹多款居家好物，包括收納用品、家品雜貨及即食食品等，部分香港可以買到，一起來看看有甚麼值得入手！👇👇即睇推介9款MUJI必買家居好物👇👇

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MUJI迷推介必試這款咖哩？衣架設計有幾貼心？即看全文：日本MUJI用家嚴選9款家居好物 紙巾盒可1物5用 衣架設計超貼心