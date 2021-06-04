撰文： 西米Lu 最後更新日期： 2021-06-04 13:21

近年不少人都響應環保，自備杯子外出購買外賣飲品。而在炎熱的夏天，一個可以保持飲品冰凍的保溫瓶更是不可或缺！早前，日本著名家電品牌Tiger（虎牌）在Twitter上發佈帖文，指原來保溫瓶底部的貼紙原來非常重要，如果撕掉更有機會影響保溫功能？

（Tiger_PR_JPN@Twitter）

日本著名家電品牌Tiger（虎牌）近日在官方Twitter表示，一直以來都有很多客人向他們查詢可不可以撕走保溫瓶底部的貼紙，他們則透過Twitter帖文呼籲用家不要撕走貼紙。👇👇👇即睇Tiger解畫最關鍵的原因是甚麼？👇👇👇

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雖然撕走保溫瓶底部的貼紙未必會對保溫瓶的功能即時造成影響，但最好還是乖乖忍手，不要胡亂撕開保溫瓶的貼紙！

早前，有日本打掃專家教一個令人意外的保溫瓶清洗方法，原本以為無用的垃圾，其實都可以變身做「打掃神器」！👇👇👇即睇日本達人教4招懶人家居清潔術👇👇👇

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同場加映：沖即溶咖啡馬上加滿整杯熱水原來做錯？

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