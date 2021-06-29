撰文： 駱煥琳 最後更新日期： 2021-06-29 18:23

最近有一名網民分享Staycation經歷，她於五星級酒店港島海逸君綽花上三千多元入住，卻發現衞生等問題多多，住到一肚氣！《香港01》旅遊頻道記者整理事主親述之事發經過，讓大家了解來龍去脈，原來有不少網民有類似遭遇。

有網民分享入住港島海逸君綽酒店的不快經歷。（Facebook「香港 Staycation 酒店交流谷」截圖）

住客三千多元租住露台房發現問題多多

該網民於6月28日在Facebook「香港 Staycation 酒店交流谷」分享staycation經歷，表示花超過三千元租住特色包含露台和按摩浴池的房型，卻在入住後發現問題多多！

【指控1】廁所遍佈水漬

事主習慣在上房後先清理浴室，怎料才進廁所，就發現不論洗手盆、企缸、浴缸等水喉位，都充滿水漬和污漬。

除此以外，其他很多地方都有衞生問題，包括浴缸上有攣曲毛髮、床單近枕頭位有污漬、玻璃酒杯有裂紋兼崩口等等！👇👇👇酒店職員看到一個問題即呼「Oh my god」！按圖看全部11個控訴👇👇👇

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當天事主向酒店職員反映情況後，由於同房型之房間已滿，只能安排清潔姐姐再到房執拾。事主退房當晚（6月28日）透過酒店facebook再作投訴，至截稿前仍未獲酒店回應或解釋。事主表示：「見問題越嚟越多……原本係好開心去慶祝節日，對呢間酒店真係好失望好失望，唔會再住呢一間酒店。」

網民留言分享類似經歷 齊鬧酒店衞生欠佳

是次貼文一出，網民齊呼「起晒雞皮」，大罵「災難級體驗」，更與一些非酒店級住宿比較：「污糟過東堤」、「衰過漫春天」等等。另外還有網民附圖留言，指自己都在這間酒店有類似經歷！👇👇👇哪個暗位會堆滿塵？按圖看網民啜核留言及有共鳴經歷分享👇👇👇

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🛁同場加映1：浴缸防菌消毒必學🛁

到酒店Staycation時，如果擔心浴缸不夠潔淨，可以怎樣做？是否一定要自帶器具用品清潔一次？👇👇👇有個超級「懶人辦法」！按圖看建議👇👇👇

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🛏️同場加映2：訂房必知注意事項🛏️

買staycation package和購買其他東西一樣，最緊要做齊功課，否則可能中招魔鬼細節，破壞美好假期。👇👇👇按圖看經常讓客人誤會的酒店服務問題👇👇👇

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