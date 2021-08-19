【酒店熱話 / Staycation熱話】近日有網民分享自己花$2178入住朗廷酒店，卻遇到的連環中伏經歷，房間不但又殘又舊，廁紙架會突然「解體」，而且衛生情況極差，很多用具如茶杯都沒有清潔乾淨，事主更發現漱口杯竟留有上手住客的牙膏漬！令她大感無奈：「真係驚喜一籮籮！」



+ 1

近日有網民在Facebook群組「香港 Staycation 酒店交流谷」分享自己入住朗廷酒店遇到的連環中伏經歷，指自己已經不是第一次入住朗廷酒店，但是今次入住卻因為倒楣連環中伏，她形容這間每晚要價逾$2000元的五星級酒店「跌晒watt」！房間不但又殘又舊，一入房已聞到噏味、傢俬破舊不堪，廁紙架更會突然解體，她直指：「呢間房殘舊程度係唔應該畀任何一個客人住！」

另外，房間衛生情況極差，很多用具如茶杯都沒有清潔乾淨，事主更發現漱口杯竟留有上手住客的牙膏漬！令她大感無奈：「接二連三見到真係失去信心，都廢事再打去同前台講……」

事主續指自己不是個別事件，她在退房時都聽到不少人投訴，指：「真係做唔嚟就唔應該搞咁多promotion令到不勝負荷啦，搞差自己酒店聲譽！」😠😠😠漱口杯竟留有上手牙膏漬！點圖即睇事主連環中伏6件事👇👇👇

+ 2

事主的經歷引來不少網民留言，有人分享自己中伏經歷，指見過洗手台有毛髪、廁所水龍頭壞了要維修，網民表示「朗廷酒店一向都出名地獄級數。」、「暑假去係貼錢買難受！」、「有時住酒店基本衛生都要有，無洗杯真係難接受，好難想像其他見不到嘅步驟，如換床單、吸塵之類有無做到！」不過有人則指「樓主適合做supervisor，到底去住定去揾人錯處？香港人放鬆下啦，下下都投訴投訴！」👇👇👇點圖即睇網民留言👇👇👇

+ 1

想知道更多超抵酒店Staycation食住優惠，例如半島酒店、四季酒店、君悅酒店等，click 入專頁睇更多推介！👉👉👉酒店優惠2020｜香港澳門高CP值Staycation住宿套票推介 不停更新

😠同埸加映1：自助餐又食又拎7大級別😠

食自助餐不能「又食又拎」是常識吧！但是不論是自助餐還是放題，總會有貪小便宜食客，肆無忌憚地帶走食物。不少網民指自己遇過有人帶食物盒帶走魚生，更有人遇過食客準備行李喼帶走汽水！😠😠😠有人帶喼運走汽水？點圖即睇食自助餐又食又拎7大級別👇👇👇

想知自助餐其他又食又拎級別？即點👉👉👉食自助餐可以幾厚臉皮？又食又拎7大級別 網民：有人拖喼掃飲品

😠同埸加映2：5大Staycation討厭行為😠

去Staycation最想就是安安靜靜地享受悠閒假期，但有時遇到乞人憎住客便非常頭痛！在Staycation期間遇上他們，分分鐘破壞放假心情！《香港01》旅遊頻道記者盤點了5種Staycation的乞人憎住客行為，即睇下文睇睇自己有沒有遇過這5種人！😠😠😠點圖即睇5大Staycation住客乞人憎行為👇👇👇

想知其他Staycation討厭行為？即點👉👉👉5大Staycation討厭行為 網民不滿住客泳池打卡 著泳衣要避鏡頭