【澳門船票】港澳互相封關約3年，近來終於恢復免檢疫入境安排。隨著澳門較早前宣佈免除香港入境旅客核酸檢測要求，多間經營港澳渡輪航綫的船公司宣佈復駛港澳航綫。當中，金光飛航宣佈復駛上環至氹仔航綫，而噴射飛航則表示隨時準備好復航。

澳門船票｜金光飛航宣布將恢復上環至氹仔航線 每日6班往返港澳

即將可以買澳門船票！已宣佈復航的金光飛航會於1月8日，提供來往上環港澳碼頭及氹仔客運碼頭的渡輪服務。要留意！復航初期，金光飛航只會每日提供6班渡輪，想買金光飛航澳門船票，往返港澳記得計劃好行程。

（圖片來源：金光飛航）

【澳門船票】金光飛航上環至氹仔航綫

航線：上環港澳碼頭 ↔ 氹仔客運碼頭

服務時間：

上環港澳碼頭開出 09:30、13:00、16:00

氹仔客運碼頭開出 11:00、14:30、17:30

航行時間：約50分鐘



收費：

標準艙——$160（平日）／$175（假日）

頭等艙——$282（平日）／$299（假日）

貴賓房（8座位）—— $2,256（平日）／$2,392（假日）

購票方式：可於碼頭、各大賭場之售票處購票或網上購票，詳情可參閱https://hk.cotaiwaterjet.com/ticket-offices.html



另一港澳客運營辦商、買澳門船票另一個選擇的噴射飛航，則表示隨時準備好全面復航，正等待兩地政府批准，復運航綫及班次有待發佈。有消息指，噴射飛航星期日（8日）復航，每日16班船往返上環至澳門氹仔。

（圖片來源：噴射飛航）