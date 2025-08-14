香港去澳門6大交通路線｜$63起最快15分鐘到　港九新界可上落車！

香港去澳門6大方法！記者為大家整合了由香港前往澳門的各種方式，方便大家考慮怎樣「過大海」，海、陸、空亦有香港澳門交通工具到達澳門各區！而準備去澳門的朋友，也可以順道看看澳門境內的6大交通方法！即睇下文啦！



香港澳門交通【1】澳門金巴港澳線

（盧翊銘攝／資料圖片）

由香港去澳門最方便快捷、最便宜的交通路線就是金巴！乘坐機場巴士在「港珠澳大橋旅檢大樓」下車過關後便即可轉乘金巴直達澳門，澳門金巴港澳線日間成人票價為¥58（約$63）；夜間成人票價為¥63（約$69）。而且金巴是24小時服務，5至30分鐘一班車，玩夜了也不怕回不了香港！

香港澳門交通【2】港澳一號

如果大家計劃的行程地點接近威尼斯人／澳門倫敦人（喜來登）／金沙酒店的話，還有更方便的交通路線，就是港澳一號巴士了！從佐敦乘搭至澳門市區，在威尼斯人、澳門倫敦人（喜來登）、金沙酒店有落！星期六日更設有特別班次，香港往澳門的總站以及澳門往的香港終點站會為灣仔站軒尼詩道130號（修頓中心外）。住在港島或九龍區的大家可以從港澳一號官方網站直接訂購車票。

（圖片來源：港澳一號）

港澳一號接受網上訂票，由早到晚均有班次來往港澳，票價$160。

香港澳門交通【3】港澳快線

（圖片來源：港澳快線）

除了港澳一號，大家亦可選搭同樣直接連繫港澳兩地市區的港澳快線。港澳快線在港澳兩地設有多個上下車站點，包括九龍新界，而且同樣能直達市區，比港澳一號更方便！大家可從港澳快線官方網站查閱每日班次及訂購車票。

● 港澳快線 香港上車點：

【九龍區】太子／AIRSIDE／牛頭角下邨／裕民坊凱匯（觀塘港鐵站）／油塘大本型／尖沙咀中港城／黃大仙中心／圓方

【新界或其他區域】香港口岸上（轉乘）／沙田新城市廣場／大圍／荃灣德海街／香港迪士尼樂園／東涌纜車站



● 港澳快線 澳門上下車點：

威尼斯人／金沙／美高梅（澳門島）／新葡京／銀河酒店／美獅MGM（氹仔）／回力／上葡京／新東方置地酒店／澳門口岸下（轉乘）／澳門口岸上（轉乘）



● 港澳快線 香港下車點：

【九龍區】太子／尖沙咀中港城／圓方／觀塘馬蹄徑／九龍灣港鐵站

【新界或其他區域】香港口岸下（轉乘）／沙田新城市廣場／大圍／荃灣綠楊新村／荃灣如心廣場／香港迪士尼樂園



香港澳門交通【4】金光飛航

（圖片來源：金光飛航）

金光飛航提供來往上環港澳碼頭及氹仔客運碼頭的渡輪服務。在早上7時半至下午5時半乘坐的價格為$175起，下午6時半或之後乘坐的價格為$220起。在Klook預訂船票會更便宜。

香港澳門交通【5】噴射飛航

（HK01 黃寶瑩 攝）

噴射飛航提供來往上環港澳碼頭及氹仔北安碼頭與赤鱲角機場至氹仔的渡輪服務，機場航線每日只有1班，來往上環的日航航線則每半小時一班；夜航航線每小時一班。

由上環來往澳門的平日日航船票由$175起，夜航船票$220起；由香港機場來往澳門的船票則由$297起。

香港澳門交通【6】空中快線

害怕口岸人多擁逼、水泄不通？預算較高的朋友不妨可考慮乘搭空中快線。空中快線提供來往上環直升機場及澳門外港直升機場的航班，航程只需15分鐘，適合行程趕急的旅客。

（圖片來源：空中快線）

在上環或外港候機期間，乘客可先在得到設計獎項的候機室品嘗美食、觀看雜誌。在航程期間，大家可以俯瞰香港與澳門的鬧市景色以及伶仃洋的美麗海景。

（圖片來源：空中快線）

空中快線逢星期四至一開出，時間由早上9時至晚上7時半。直升機乘客必須於航班起飛前至少20分鐘抵達直升機場。票價方面，機票為HK$4,300；MOP$4,450或¥‎3,900。

● 從香港開岀的時間：

【星期一、四、六】10:30／11:30／12:30／13:30／14:30／17:00

【星期五、日】13:00／14:00／15:00／16:00／17:00／19:30



● 從澳門開岀的時間：

【星期一、四、六】10:00／11:00／12:00／13:00／14:00／16:30

【星期五、日】12:30／13:30／14:30／15:30／16:30／19:00



