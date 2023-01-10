Visit Japan Web教學懶人包！日本入境必睇6大登記步驟｜不斷更新
Visit Japan Web教學一文睇！現時入境日本需要使用Visit Japan Web，用作填寫入境表格、海關申報表及完成檢疫手續。記者實試登記Visit Japan Web，過程不算複雜，一文睇清Visit Japan Web填寫流程及準備文件。準備去日本旅行前，記得要看看日本入境9大Q&A，例如原來曾確診新冠肺炎並不計算為「1針」，早前好食玩飛記者亦親身實測用Visit Japan過關過程只需約5分鐘。
Visit Japan Web教學懶人包！日本入境必睇6大登記步驟｜不斷更新
日本厚生勞動省宣布由11月14日起，入境日本的旅客需要使用Visit Japan Web提交入境審查表格、海關申報表及登記疫苗接種紀錄（或提交72小時內陰性檢測證明）。Visit Japan Web建議於出發前兩星期開始填寫，並需於預定抵達日本時間前至少6小時完成登錄。
Visit Japan Web首階段有6個機場適用，包括新千歲機場、成田國際機場、羽田機場、中部國際機場、關西國際機場及福岡機場，往後會逐步擴展至其他機場。
甚麼是Visit Japan Web？
早於2021年推出，具有「入國審查」、「海關申報」及「檢疫」功能，旅客可以在入境日本前於Visit Japan Web網站提交海關申報表及入境表格，搭飛機或者過關時就不需要再「填紙仔」，過關時出示Visit Japan Web頁面就可以節省入境時間！
Visit Japan Web教學｜入境日本必睇6大登記步驟
記者整理Visit Japan Web教學懶人包，讓大家可以一步步跟住申請！
Visit Japan Web教學【1】申請帳號
在Visit Japan Web填寫資料前，旅客需要先建立Visit Japan Web的帳號。輸入電郵地址及設定密碼後，電郵地址會收到由系統發出的認證碼。輸入認證碼後，就代表成功建立Visit Japan Web帳號。
Visit Japan Web教學【2】填寫個人資料
在Visit Japan Web建立帳號後，就可以填寫「本人資料」。
【2.1】首先，確認是否持有日本護照及日本再入國許可簽證（如工作簽證、學生簽證等）。
【2.2】再按Visit Japan Web指示填寫姓名、出生日期、國籍、性別及護照號碼。
【2.3】如與小朋友或長者同行，亦可以點選新增同行家人，在Visit Japan Web填寫同行家人相關資料。
Visit Japan Web教學【3】新增預訂行程
【3.1】在Visit Japan Web點選「新增登錄」
【3.2】於Visit Japan We填寫旅行名稱（非必填項目，如不填寫，系統會自動默認為抵達日期）、抵達日期及航班資料。
【3.2】填寫抵達日本後的居住地點（酒店地址）及電話號碼。
Visit Japan Web教學【4】檢疫手續事前登錄
點擊「檢疫手續（快速通關）」，完成檢疫手續事前登錄，此時頁面應為紅色。
*由2022年12月28日起，Visit Japan Web簡化檢疫事前登錄手續，無需上傳護照副本及填寫提問表格，只需上載疫苗接種證明或提交72小時以內的檢測結果證明書。
【4.1】上載疫苗接種證明
1. 你有沒有疫苗接種證明？
如沒有，返回首頁填寫「72小時以內的檢測結果證明書」。
2. 如有，確認證明書有日文或英文版本。
如於香港接種新冠肺炎疫苗，針卡上有中文及英文記載，可點選「是」。
3. 接種疫苗的名稱、生產廠家
如已打齊3針，需要逐一填寫每針注射的疫苗名稱及第3劑接種日期。如注射「復必泰」，選「COMIRNATY/Pfizer」；惟系統暫時未有列出「科興」，請選擇「其他」。
除了接種疫苗時派發的針卡，亦可於政府電子疫苗接種及檢測紀錄系統（https://enq.evt.gov.hk/evt/web/vacchistory.jsp?lang=zh-HK），下載電子針卡。下載後可以截圖方式儲存照片，然後上傳至系統。
如未完成接種3劑疫苗，需要提交「出國前72小時以內的檢測結果證明書」，填寫採樣日期、時間、檢測類型等等。
全港18個PCR檢測地點一覽：
疫苗接種證明或72小時以內檢測結果證明書確認完成後，頁面將會變為藍色。而在12月28日以後申請的人士，頁面將不會顯示QR Code，入境時只出示藍色頁面即可。
如果擔心過關時未能連上網路，建議可以在出發前預先將手機頁面截圖，或出示打印好的檢疫頁面。
東京旅行推介：
Visit Japan Web教學【5】填寫外國人入境紀錄
在Visit Japan Web版面點選「返回入境、回國手續」，點選「外國人入境紀錄」，填寫日本入境審查資料。
【5.1】填寫基本資料，包括姓名、出生日期、居住地。
【5.2】於Visit Japan Web填寫入境目的、抵達航班編號、停留日數、住宿地點及聯絡資料等。
【5.3】填寫入境「提問事項」。
【5.4】確認輸入內容後按「登錄」。
【5.5】返回Visit Japan Web主頁後，點選「外國人入境紀錄」下的「顯示QR碼」，拉至最底再點選「顯示QR碼」，就會見到入境審查需要的Visit Japan Web QR Code。
Visit Japan Web教學【6】填寫海關申報表
點選「返回入境、回國手續」，按「攜帶品、後送物品申報」，填寫海關申報表格。
【6.1】填寫職業、抵達日本日期及出發地點等。
【6.2】輸入同行家人數目。
【6.3】填寫日本住宿或酒店地址詳情。
【6.4】回答「申報資訊」。如符合點選「是」，不符合點選「否」。
【6.5】完成Visit Japan Web登錄資料後，返回主頁點選「海關申報準備」下的「顯示QR碼」，拉至最底再點選「顯示QR碼」，就會見到海關申報所需的Visit Japan Web QR Code。
入境時，在海關檢查處出示Visit Japan Web QR Code，就可以使用電子申報裝置，完成入境程序。
Visit Japan Web會於何時正式使用於入境日本？
Visit Japan Web會於11月中開始正式使用於入境日本。
Visit Japan Web填寫時間大約需時多久？
Visit Japan Web填寫時間大約需時5至10分鐘左右。