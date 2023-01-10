Visit Japan Web教學一文睇！現時入境日本需要使用Visit Japan Web，用作填寫入境表格、海關申報表及完成檢疫手續。記者實試登記Visit Japan Web，過程不算複雜，一文睇清Visit Japan Web填寫流程及準備文件。準備去日本旅行前，記得要看看日本入境9大Q&A，例如原來曾確診新冠肺炎並不計算為「1針」，早前好食玩飛記者亦親身實測用Visit Japan過關過程只需約5分鐘。

Visit Japan Web教學懶人包！日本入境必睇6大登記步驟｜不斷更新

日本厚生勞動省宣布由11月14日起，入境日本的旅客需要使用Visit Japan Web提交入境審查表格、海關申報表及登記疫苗接種紀錄（或提交72小時內陰性檢測證明）。Visit Japan Web建議於出發前兩星期開始填寫，並需於預定抵達日本時間前至少6小時完成登錄。

Visit Japan Web首階段有6個機場適用，包括新千歲機場、成田國際機場、羽田機場、中部國際機場、關西國際機場及福岡機場，往後會逐步擴展至其他機場。

（Filiz Elaerts/Unsplash）

甚麼是Visit Japan Web？

早於2021年推出，具有「入國審查」、「海關申報」及「檢疫」功能，旅客可以在入境日本前於Visit Japan Web網站提交海關申報表及入境表格，搭飛機或者過關時就不需要再「填紙仔」，過關時出示Visit Japan Web頁面就可以節省入境時間！

Visit Japan Web教學｜入境日本必睇6大登記步驟

記者整理Visit Japan Web教學懶人包，讓大家可以一步步跟住申請！

Visit Japan Web教學【1】申請帳號

在Visit Japan Web填寫資料前，旅客需要先建立Visit Japan Web的帳號。輸入電郵地址及設定密碼後，電郵地址會收到由系統發出的認證碼。輸入認證碼後，就代表成功建立Visit Japan Web帳號。

Visit Japan Web教學【1】申請帳號

Visit Japan Web教學【1】申請帳號

Visit Japan Web教學【2】填寫個人資料

在Visit Japan Web建立帳號後，就可以填寫「本人資料」。

【2.1】首先，確認是否持有日本護照及日本再入國許可簽證（如工作簽證、學生簽證等）。

【2.2】再按Visit Japan Web指示填寫姓名、出生日期、國籍、性別及護照號碼。

Visit Japan Web教學【2】填寫個人資料

【2.3】如與小朋友或長者同行，亦可以點選新增同行家人，在Visit Japan Web填寫同行家人相關資料。

Visit Japan Web教學【3】新增預訂行程

【3.1】在Visit Japan Web點選「新增登錄」

Visit Japan Web教學【3】新增預訂行程

【3.2】於Visit Japan We填寫旅行名稱（非必填項目，如不填寫，系統會自動默認為抵達日期）、抵達日期及航班資料。

Visit Japan Web教學【3】新增預訂行程

【3.2】填寫抵達日本後的居住地點（酒店地址）及電話號碼。

Visit Japan Web教學【3】新增預訂行程

Visit Japan Web教學【4】檢疫手續事前登錄

點擊「檢疫手續（快速通關）」，完成檢疫手續事前登錄，此時頁面應為紅色。

*由2022年12月28日起，Visit Japan Web簡化檢疫事前登錄手續，無需上傳護照副本及填寫提問表格，只需上載疫苗接種證明或提交72小時以內的檢測結果證明書。

Visit Japan Web教學【4】檢疫手續事前登錄

【4.1】上載疫苗接種證明

1. 你有沒有疫苗接種證明？

如沒有，返回首頁填寫「72小時以內的檢測結果證明書」。

Visit Japan Web教學【4】檢疫手續事前登錄

2. 如有，確認證明書有日文或英文版本。

如於香港接種新冠肺炎疫苗，針卡上有中文及英文記載，可點選「是」。

3. 接種疫苗的名稱、生產廠家

如已打齊3針，需要逐一填寫每針注射的疫苗名稱及第3劑接種日期。如注射「復必泰」，選「COMIRNATY/Pfizer」；惟系統暫時未有列出「科興」，請選擇「其他」。

除了接種疫苗時派發的針卡，亦可於政府電子疫苗接種及檢測紀錄系統（https://enq.evt.gov.hk/evt/web/vacchistory.jsp?lang=zh-HK），下載電子針卡。下載後可以截圖方式儲存照片，然後上傳至系統。

如未完成接種3劑疫苗，需要提交「出國前72小時以內的檢測結果證明書」，填寫採樣日期、時間、檢測類型等等。

全港18個PCR檢測地點一覽：

疫苗接種證明或72小時以內檢測結果證明書確認完成後，頁面將會變為藍色。而在12月28日以後申請的人士，頁面將不會顯示QR Code，入境時只出示藍色頁面即可。

如果擔心過關時未能連上網路，建議可以在出發前預先將手機頁面截圖，或出示打印好的檢疫頁面。

（圖片來源：Visit Japan Web）

東京旅行推介：

Visit Japan Web教學【5】填寫外國人入境紀錄

在Visit Japan Web版面點選「返回入境、回國手續」，點選「外國人入境紀錄」，填寫日本入境審查資料。

【5.1】填寫基本資料，包括姓名、出生日期、居住地。

Visit Japan Web教學【5】填寫外國人入境紀錄

【5.2】於Visit Japan Web填寫入境目的、抵達航班編號、停留日數、住宿地點及聯絡資料等。

Visit Japan Web教學【5】填寫外國人入境紀錄

【5.3】填寫入境「提問事項」。

Visit Japan Web教學【5】填寫外國人入境紀錄

【5.4】確認輸入內容後按「登錄」。

【5.5】返回Visit Japan Web主頁後，點選「外國人入境紀錄」下的「顯示QR碼」，拉至最底再點選「顯示QR碼」，就會見到入境審查需要的Visit Japan Web QR Code。

Visit Japan Web教學【5】填寫外國人入境紀錄

Visit Japan Web教學【6】填寫海關申報表

點選「返回入境、回國手續」，按「攜帶品、後送物品申報」，填寫海關申報表格。

【6.1】填寫職業、抵達日本日期及出發地點等。

Visit Japan Web教學【6】填寫海關申報表

【6.2】輸入同行家人數目。

Visit Japan Web教學【6】填寫海關申報表

【6.3】填寫日本住宿或酒店地址詳情。

Visit Japan Web教學【6】填寫海關申報表

【6.4】回答「申報資訊」。如符合點選「是」，不符合點選「否」。

Visit Japan Web教學【6】填寫海關申報表

【6.5】完成Visit Japan Web登錄資料後，返回主頁點選「海關申報準備」下的「顯示QR碼」，拉至最底再點選「顯示QR碼」，就會見到海關申報所需的Visit Japan Web QR Code。

入境時，在海關檢查處出示Visit Japan Web QR Code，就可以使用電子申報裝置，完成入境程序。

Visit Japan Web教學【6】填寫海關申報表