高鐵訂票購票方法、時刻表及路線圖一覽，還去到東莞！隨著中港澳全面恢復免檢疫通關，不少已停擺多時的跨境交通工具恢復服務。港鐵宣佈，香港高鐵列車及香港西九龍站將會分別於1月15日復駛及重新開放。不過，重新運作的高鐵將會採用新的票務安排。記者為大家整合了購票方法與注意事項，出發前應加多注意！

高鐵訂票｜香港高鐵3大購票方法！附時刻表及路線圖 仲去到東莞

停頓約3年，香港高鐵終於在1月15日早上開始復駛。為減少人流及控制疫情，香港高鐵復駛初期，暫定每日只會出售5000張出發到中國大陸的車票，所有列車僅會前往廣東，會經過東莞，駛往北京、上海、福建、廣西等省市的跨省列車會於另行通知前繼續停駛。

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一如以往，大家想高鐵訂票，可以在香港西九龍站售票處或網上購栗。不過，高鐵在票務上有新安排——全面改用電子票，在售票處或網上的購買的車票皆會與港澳居民來往內地通行證（即「回鄉證」）綁定，出示證件便能直接入閘登車，不用再額外兌換實體票。購買高鐵車票的方法如下：

香港高鐵訂票方法【1】香港西九龍站售票處

高鐵車票可直接於香港西九龍站售票處購買。高鐵車票採用實名制發售，購買時必須使用回鄉證以作登記之用。除櫃枱外，在售票機亦能自助購票，兩處皆能使用現金或八達通繳費。列車開出前30分鐘，車站會停售該班車的車票。

香港高鐵訂票方法【2】指定旅行社

害怕在車站來不及購買心儀班次的車票？大家可以提早於指家旅行社訂票！香港不少大型旅行社（例如永安旅遊、東瀛遊、專業旅運等）都是高鐵車票代理商，大家可攜帶回鄉證到住家附近的旅行社訂票。點擊以下《高速鐵路指定代理名單》可知悉還有甚麼企業代售高鐵車票：

（圖片來源：港鐵）

香港高鐵訂票方法【3】網上購票

除了到指定地點，安坐家中亦可購買車票！登入「中國鐵路12306網站」，即可訂購全國的高鐵車票。

（圖片來源：中國鐵路12306網站）

香港旅客使用「12306網站」訂票，必須先註册「12306帳號」。登入後，大家需要使用回鄉證作實名核驗後，方能開始購票。選擇欲購買的班次後，香港旅客可透過「銀聯在綫支付」、「Wechat Pay HK」付款。交易完成後，大家可以從確認電郵中收到車票。詳情流程可參閱高鐵購票教學網站。列車開出前30分鐘，「12306網站」停售該班車的車票。

香港高鐵由香港出發至廣深港高速鐵路沿綫各站之票價：

（圖片來源：香港旅遊發展局）

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香港高鐵於復駛當日由香港出發至廣州東站及廣州南站之班次：

（圖片來源：12306網站）

需提早到車站過關 不能攜帶消毒噴霧

提提大家，入閘後要先經過離境、出境大堂辦理過關手續及讓保安檢查行李，方能到車站的月台登車。因輪候辦理過關手續需時，大家宜於列車開出前至少30分鐘入閘。

此外，不少物品不能帶上高鐵，包括危險品、易燃液體、壓縮氣體等。肺炎疫情爆發後，不少人外出常用的消毒噴霧及酒精搓手液同屬高鐵違禁品，謹記不要攜帶！另外，超過20毫升的指甲油與超過120毫升的髮膠同樣被禁止帶上車。高鐵的所有違禁品可參閣以下圖片：

（圖片來源：港鐵）