求姻緣好去處8大推介！寶雲道／慈雲山姻緣石、林村許願脫單必去

求姻緣好去處！今年農曆新年適逢情人節，想新一年成功脫單出Pool，必要去拜姻緣石或姻緣樹，催旺桃花！《香港01》「好食玩飛」記者今次整合了8大香港姻緣石、姻緣樹好去處，其中一處姻緣石，據聞「千億新抱」徐子淇也曾拜過！想親身去祈求好姻緣，就要留意姻緣石、姻緣樹地點、交通及行山路線喇！



嗇色園黃大仙祠求姻緣，出名靈驗！（圖片來源：小紅書@小龙小龙）

灣仔寶雲道姻緣石（資料圖片）

求姻緣好去處！寶雲道/慈雲山姻緣石、林村許願8大推介

相傳農曆初六、十六及二十六，是拜神最靈驗的吉日。各位想「出Pool」的單身人士，如果都想趁農曆新年去增添桃花運，不如去全港各區拜拜姻緣石及姻緣樹，祈求上蒼開眼賜予一段好姻緣！

本港有多個拜姻緣石及姻緣樹好去處，本文整合8大備受好評的靈驗熱點，附地址及交通方法，方便大家求脫單同時行個大運！然而，部份姻緣石及姻緣樹位於大熱郊遊路線及行山路線，大家記得考慮個人體能，量力而為決定去不去參拜！

求姻緣好去處【1】灣仔寶雲道姻緣石

灣仔寶雲道姻緣石一直有「求配偶得配偶、求子嗣得子嗣」的傳聞，據聞連「千億新抱」徐子淇都去拜過姻緣石，最後嫁給李家誠成幸福少奶奶！傳說中，二次世界大戰結束後，一名日本憲兵與中國女子相戀，但兩人的姻緣遭家人反對，因此兩人私奔到山上雙宿雙棲，最後卻餓死山頭化為石頭，即現時的姻緣石。後來他們託夢給北角一帶的婦女，並許諾會撮合所有向其膜拜的有情人。

寶雲道姻緣石據聞連「千億新抱」徐子淇都去拜過！（資料圖片）

灣仔寶雲道姻緣石被塗上紅油，聞說獨身男女都可以在此求得良緣，而拍拖中的情侶則可祈求感情穩定、早日開花結果。寶雲道姻緣石在寶雲道健身徑之上，大家拜完姻緣石，更可順路參觀一座維多利亞城界碑及一項大潭水務古蹟，是一石二鳥的求姻緣兼行大運好去處。

灣仔寶雲道姻緣石

路線：寶雲道 --> 姻緣石 --> 太古廣場

路線難度：易行

交通：於灣仔港鐵站A3出口出，到皇后大道東乘15號巴士（往山頂方向）至港安醫院下車，然後沿寶雲道步行約30分鐘到達；或於金鐘德立街乘24A小巴到肇輝臺總站，再上樓梯直達姻緣石位置。

備註：整條行山路線來回約小時，一條路去不易迷路，相對易行。



求姻緣好去處【2】慈雲山姻緣石

慈雲山姻緣石位於慈雲山觀音廟旁邊，是十分隱世的一塊姻緣石。大家可以順道參觀歷史悠久的觀音佛堂，其中的「水月宮」更是建於清咸豐三年（1853年），是難得保存完整的古蹟。大家只要從水月宮旁邊的樓梯拾級而上，就會看到刻上「姻緣石」的巨石。

（圖片來源：東華三院廟宇及文化推廣服務網站）

姻緣石上牽滿紅線，寓意到來祈求姻緣的人能早日覓得命中紅線的另一半。大家拜石之後，需要誠心伏石假寐，以獲得「啟示」，知道將來婚姻狀況。

慈雲山的姻緣石藏於山上，所在位置景色豁然開朗，能俯瞰九龍區景色，相信此姻緣石吸收盡日月靈氣。拜過姻緣石，大家不妨順便行一下慈觀古道。

慈雲山姻緣石

路線：慈正邨 --> 太陰娘廟 --> 慈觀古道 --> 沙田坳道 --> 慈雲山觀音廟 --> 慈正邨

路線難度：易行

交通：於黃大仙小巴站乘搭37M小巴至慈正邨正暉樓落車，入邨往上，在豐華街斜路上去太陰娘廟入口。

備註：整條行山路線約1小時，中途有士多補給，路平坦易行。



求姻緣好去處【3】林村許願樹

相信大家對林村許願樹並不陌生，除了在農曆新年期間，前往參拜並拋寶牒許願，以祈求來年順利平安外，其實林村許願樹亦可祈求姻緣與桃花！藝人杜如風在2015年就曾到許願樹祈福，希望能夠「出Pool成功」。

（資料圖片）

除了林村許願樹外，大家可順道行至附近的林村河起步，行牛牯嶺行山徑及蝴蝶山徑，可以看到香港北區一帶的景色，是一條輕鬆的行山路線。

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林村許願樹

路線：林村 -->林村許願樹 --> 林村河--> 牛牯嶺行山徑 --> 箕勒仔

路線難度：易行

交通：於大埔墟港鐵站，乘64K號九巴至放馬莆站；或乘25K號小巴，在林村許願樹站下車。

備註：遊走林村許願樹後，又可牛牯嶺行山徑，整條行山路線約2.5小時，路徑的兩旁布滿綠蔭，路較平坦易行。



求姻緣好去處【4】吉澳姻緣樹

吉澳是座位於本港東北面的小島，吉澳以百年姻緣樹、印洲塘觀景台、吉澳正宗手打墨魚丸、客家菜以及吉澳故事館聞名。在碼頭附近的天后宮前有棵生長形態奇特的老榕樹，就是傳說中的姻緣樹！

（漁農自然護理署圖片）

傳說中只要坐在樹下，只想著心儀對象，並等待有落葉飄到頭上，就會覓得美好姻緣。不過亦據聞姻緣樹只保佑男士，女士不宜，想求得良緣的男士們不要錯過了！

漁農自然護理署於2021年9月推出吉澳文化徑，進一步推廣吉澳的歷史、文化與非物質文化遺產，大家去吉澳拜姻緣樹時，不妨在周邊感受一下吉澳獨特的風土人情，再去行山！

詳情可按下面連結了解：

吉澳姻緣樹

路線：吉澳大街 --> 高地頂觀景台 --> 高棚頂 -->吉澳天后宮及姻緣樹

路線難度：中級

交通：於馬料水碼頭乘搭來往吉澳的船，上午9時正開出，回程為下午3時半。

備註：來往馬料水碼頭至吉澳/鴨洲的航線逢星期六、星期日及公眾假期運行。整條行山路線約2.5小時，不過沿途林蔭較少，注意防曬及補充水份，另外，有部分路徑散石較多，注意安全。



求姻緣好去處【5】嗇色園黃大仙祠

黃大仙祠是香港一級歷史建築，崇奉儒、釋、道三教，相當靈驗，在香港人心中的地位無可撼動，每年初一都會引來善信搶頭炷香。廟內供奉月老像及佳偶天成男女神像，每年都吸引不少善信前來祈福，如有意求得良緣，黃大仙祠不失為單身男女的一個好選擇。

嗇色園黃大仙祠

地址：香港九龍黃大仙竹園村二號

交通：港鐵黃大仙港鐵站B2出口步行前往



求姻緣好去處【6】白沙灣金花夫人廟

荃灣青龍頭也有一座金花廟，廟內供奉金花娘娘、天后和觀音三大神明，絕對是是單身一族祈求姻綠的好地方。白沙灣金花夫人廟香火鼎盛，雖以求生育與子嗣為主，但特意前往求姻緣的信眾也絕非少數。廟內「廟祝公」非常熱心，年輕信眾前來也不怕手忙腳亂。

白沙灣金花夫人廟（截圖自google map）

白沙灣金花夫人廟

地址：荃灣青龍頭村白沙灣金花夫人廟

交通：港鐵荃灣站轉乘小巴96M至總站



求姻緣好去處【7】坪洲金花廟

金花廟供奉金花娘娘，廟前對聯「求子求孫有求必應，願男願女無願不成」；不論善信有任何心願，誠心祈求必定有求必應。金花娘娘掌管生育與子嗣。雖然並非主求姻緣。但廟內充滿靈氣，據聞相當靈驗，連愛情長跑多年成功結成姻緣的香港藝人汪明荃，也曾專程前往參拜。

坪洲金花廟

地址：坪洲永安街

交通：中環港外線碼頭6號碼頭乘船



求姻緣好去處【8】上環濟公廟（廣福義祠）

上環濟公廟主供濟公，另有和合二仙、地藏菩薩、月老等神靈，據聞相當靈驗，不少香港名人如王宗堯、李佳芯、蔡卓妍特意前往參拜，是當之無愧的星級姻緣廟。想脫離單身，除了拜託月老之外，有傳「和合二仙」保佑信眾獲得美好姻緣。如果有意祈求姻緣，可向二仙誠心許願。

上環濟公廟（廣福義祠）

地址：上環太平山街40號濟公廟

交通：港鐵上環港鐵站A2出口步行前往



參拜姻緣石必知+準備工夫！

參拜姻緣石的程序其實與一般拜神一樣，需要事先準備好香燭及祭祀用品。到達姻緣石或姻緣樹前，先向神明三鞠躬，並報上自己的姓名、出生年月日及地址，鞠躬後說出自己所求。

祈求完畢後即可返回廟宇，取得姻緣符，轉風車後離開。不過各地的求姻緣程序或會因風土習俗或有不同，不清楚整個參拜姻緣石或姻緣樹過程的話，記得先向廟宇的工作人員了解。

最後最後！大家謹記摸摸姻緣石才走，因為據聞摸過姻緣石，所求的會更靈！希望大家新一年都可以心想事成，單身者蜜運成功、有伴侶幸福美滿！