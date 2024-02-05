新年禁忌2024｜年初一至初九19個習俗禁忌！犯一禁忌全年冇財運！
【農曆新年禁忌】由細到大，農曆新年都有不少傳統習俗要跟隨，例如食團年飯、行年宵花市、貼揮春、拜年、說祝賀說話等等，雖然近年因疫情影響，有不少賀年活動都會從簡，但原來傳統上新年除了「要做」某些事，亦有些事是「不能做」而大家都經常遺忘！
新年禁忌2024｜年初一至初九19個禁忌習俗！忌叫醒人、食粥都唔得
【禁忌一】年初一：忌打破東西
打爛東西傳統習俗說會破財，若真的不小心打爛了，就要用紅紙包起來，念吉祥語「歲歲平安」（取其諧音）。
【禁忌二】年初一：忌洗澡洗頭
「洗」同「死」讀音相近不吉利，而「髮」又同「發」諧音，所以年初一洗澡和洗頭會「洗走財運」。
【禁忌三】年初一：忌掃地、洗地、倒垃圾
傳統認為每個家庭都存在福氣和財運，如果初一掃地、洗地或倒垃圾，就會把運氣、財運掃走。所謂「年廿八洗邋遢」，所以清潔打掃工作應在年廿八前完成。
【禁忌四】年初一：忌洗衣物
初一和初二是「水神」生日，所以這兩天都不要洗衣物。
【禁忌五】年初一：忌催人起床
大年初一不要叫別人起床，否則對方全年都被催趕做事。
【禁忌六】年初一：忌睡午覺
在大年初一睡午覺，一整年人會變得散慢，甚至影響事業運。
【禁忌七】年初一：忌吃粥
古代人因為窮，沒有錢吃飯才吃粥，所以年初一吃粥，喻意整年都會貧窮。
【禁忌八】年初一：忌吃肉類
初一忌殺生。
【禁忌九】年初一：忌吃藥
身體健康的人在這一天要停吃補充藥物，如維他命C丸，否則全年都病。
【禁忌十】年初一：忌煮新飯
初一要吃除夕留下的「過年飯」，寓意年年有餘。
【禁忌十一】年初一：出嫁女兒忌初一、初四、初五回娘家
已出嫁的女兒初一、初四、初五最好都不要回娘家，否則會為娘家帶來衰運！
【禁忌十二】年初一：忌買鞋
「鞋」與「唉」發音相近，不想一整年「唉唉聲」，就不要在新年期間買鞋。
【禁忌十三】年初一：忌穿黑、白服飾
黑、白色不吉利，新年期間都是少穿黑、白色衣服為妙。
【禁忌十四】年初二：忌送禮送單數
單數不吉利，回娘家拜年不要送單數的回門禮，成雙成對最好意頭。
【禁忌十五】年初三：忌外出拜年
初三是「赤口」，容易禍從口出，和人吵架，所以不宜外出及拜年。
【禁忌十六】年初四：忌外出
初四是「接神日」，是迎接眾神明回家的一天，傳說眾神會點名，所以不宜外出。
【禁忌十七】年初五：忌儲窮氣
年初五為「送窮日」，快快把家中的垃圾清掃乾淨，新一年有好運與財運。
【禁忌十八】年初七：諸事不宜
初七是「七煞日」，諸事不宜，宜留在家中。
【禁忌十九】年初九：忌曬衣服
年初九為天公生日，即玉皇大帝誕日，當日忌晾曬衣服。
《好食玩飛》記者提提你，19項年初一至年初九不能做的禁忌。信不信都好，少做為妙，好運自然來，祝各位龍年百毒不侵！