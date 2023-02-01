澳門金巴買一送一！港人限定「買去程送回程」優惠　附票價詳情

澳門金巴買一送一優惠！港珠澳大橋穿梭巴士（金巴）最新推出港澳線買一送一優惠，由即日起買去程送回程，今次優惠為港人限定活動，即看金巴票價及優惠詳情！

澳門金巴買一送一優惠！港人限定「買去程送回程」 內附票價詳情

(圖片來源：港珠澳大橋穿梭巴士)

港珠澳大橋穿梭巴士（即金巴）最新推出港澳線買一送一優惠！澳門自2023年1月8日放寬通關政策後，從香港入境澳門人士無須再出示任何新冠病毒檢測證明，吸引不少香港旅客前往澳門旅遊。

繼早前澳門陸續推出各大交通優惠後，澳門金巴最新宣布推出港澳線「買去程送回程」優惠活動，鼓勵廣大旅客來澳旅遊。

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（資料圖片）

由即日起至3月31，金巴港澳線買一送一港人限定優惠，持有效香港居民身份證人士，包括永久性居民和非永久性居民，可以享有「買去程送回程」優惠。

不過須留意，回程不可與去程同日，即最少須於澳門當地逗留一天方可享用優惠，而回程贈票最後可選日期為2023年3月31日，每日名額有限，送完即止。

（資料圖片）

至於票價方面，目前港珠澳大橋穿梭巴士港澳線成人車票每張為$65；兒童、傷健或長者車票$33。大家若打算前往澳門旅遊記得把握機會！

金巴港澳線買一送一優惠 詳情

日期：即日起至2023年3月31日

時間：06:00 - 23:59

優惠人士：持有效香港居民身份證人士，包括永久性居民和非永久性居民

*回程不可與去程同日，回程贈票最後可選日期為2023年3月31日。



金巴優惠票價 詳情

優惠線路：港珠澳大橋穿梭巴士港澳線

優惠票價：

成人車票｜$65

兒童/傷健/長者車票｜$33（適用於不足12歲且身高不足1.2米兒童 、傷健人士和65歲及以上長者）

*每日名額有限，送完即止。

*優惠票不設任何形式之退票、改票、退款、更換或補發，不可轉讓、轉售或兌換現金。

