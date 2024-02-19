台灣消費金2024懶人包｜登記及領取方法／中獎五千要注意一細節

【台灣消費金2024】為爭取觀光客到台灣旅行，台灣早前發放5,000台幣消費金（約港幣$1,282）予自由行旅客，而經旅行社到台灣，每團可獲1萬元至2萬元（約港幣$2,500至5,000）消費金，另外中獎旅客可獲得屈臣氏、7-11、萊爾富等商戶的贈品或優惠，不過不少港人雖幸運「中獎」，但因忽視有每天使用上限，結果到離開時，也沒花光5千台幣消費券。《香港01》「好食玩飛」記者整理了台灣消費金登記及領取方法，以及重點資訊，請看下文。

台北象山可以遠眺101大樓。（圖片來源：frolda/Unsplash）

準備去台灣的朋友，可以順便看看台北酒店、台中酒店、台東酒店及高雄酒店推介，以及Trip.com/Booking.com/Agoda酒店優惠碼，供你計劃旅程時慳得更多。（文章內提及之價錢以發稿日期為準）。而從香港特區護照或BNO持有人前往台灣，必須持有入台證。該證的申請方法可參閱下文：

台灣消費金2023領取方法+9月最新優惠！

（圖片來源：臺灣觀光協會香港辦事處）

【2023年9月15日起最新安排】

由9月15起，中獎者能繼續自行選擇以「悠遊卡」、「一卡通」 還是「住宿券」換取消費金之外，還可以選用「 icash 2.0」儲值卡。此外，當日起以多種方式換取消費金，都可以獲得更多優惠或贈品。詳情如下：

台灣消費金3大加碼優惠【1】「 icash 2.0」儲值卡

「 icash 2.0」儲值卡（圖片來源：愛金卡股份有限公司）

選擇「 icash 2.0」儲值卡的朋友，可以額外獲得台幣100元（約港幣$25）的「7-11商品卡」 1 張以及能於7-11門市兌換的2杯冰美式咖啡。

台灣消費金3大加碼優惠【2】悠遊卡

悠遊卡（圖片來源：悠遊卡）

選擇「悠遊卡」的朋友，則會額外得到消費滿台幣1,200元（約港幣$295）後可現折台幣120元（約港幣$30）的「屈臣氏Coupon券」以及面膜1份 （限量3萬張，送完即止）。優惠卡的更多便利之處，可參閱以下連結：

台灣消費金3大加碼優惠【3】一卡通

一卡通（圖片來源：一卡通）

而選擇「一卡通」的朋友，則會額外得到「萊爾富Coupon券」。憑券消費滿台幣250元（約港幣$62）現折台幣50元（約港幣$13）。「Coupon券」限量3萬張，先到先得，換完即止。

夢時代摩天輪（圖片來源：高雄市政府觀光局）

台灣消費金｜2024年將派出15萬份

台灣交通部早前公布「交通部加速擴大吸引國際觀光客獎勵補助辦法」，向自由行旅客派發合共50萬份5,000台幣台灣消費金（約港幣$1,282）。

5,000台幣消費金將會分為3年發放，今年的配額為25萬份，2024年為15萬份，而2025年則為10萬份，當局或將會因應市場變化進行調整。

台灣消費金｜領取條件

交通部觀光局宣布，消費金適用於持有非台灣護照的自由行旅客由即日起入境台灣，並停留3日至90日，以及並非屬參加旅行業團體或由旅行業向觀光局申請其他團體獎助者。

高雄一隅（圖片來源：高雄市政府觀光局）

台灣消費金｜申請+領取方式，注意有單次使用上限及每日上限

【1】即日起，自由行旅客抵達台灣前1至7日，可於活動網頁5000.taiwan.net.tw登記參加抽獎活動。

【2】完成登記後，選擇消費金種類（電子票證或住宿折抵優惠券）；登錄完成後，系統將發送抽獎QR Code至參加者的電子信箱。得獎者必須在電子票證或住宿折抵優惠券二擇其一，詳情如下：

電子票證：在電子票證商（如悠遊卡、一卡通等）於台灣境內提供小額支付的商店消費，單次使用上限為1,500台幣，每日使用上限為3,000台幣。

住宿折抵優惠券：發放5張1,000台幣優惠券，限得獎者本人使用，每張只可使用一次。不得找零、轉售；適用於台灣境內取得觀光旅館業執照或取得登記證旅館業執照及民宿。

【3】抵台後，前往觀光局指定的5個機場（包括桃園國際機場第一和第二航廈、台北松山機場、台中清泉崗和高雄小港機場）入境大廳，憑QR Code參加抽獎活動

【4】中獎者必須憑護照及相關證明文件（包含入境章、登機證、電子來回機票）至兌獎區簽名領取消費金；消費金種類須與登錄時所選擇相同，不得更換。

（Vernon Raineil Cenzon/Unsplash）

此外，旅行社帶團到台灣旅行，每團按照人數及訪台日數，分別可以獲得5,000至50,000元台幣台灣消費金資助。

消費金可用於交通、餐飲、購物等。（圖片來源：臺灣觀光協會香港辦事處）

（全文完）