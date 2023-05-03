吉卜力展2023︳千與千尋、龍貓巨型裝置！６月福岡開幕附門票詳情

吉卜力展6月9日起在福岡舉行，吉卜力工作室靈魂人物-鈴木敏夫的巨大書架，超過8000本書重現遊人面前，還有3大巨型裝置值得打卡，包括「湯婆婆與錢婆婆的戀愛開運御神籤」、「大中小龍貓」、「巨型文字掛飾」等，吉卜力粉絲自然不可錯過！



鈴木敏夫與吉卜力展 6月福岡開鑼

除了知名的動畫大師宮崎駿及高畑勲外，一部好的作品如沒有強勁的製作人也不能成事，而吉卜力工作室背後的推手便是鈴木敏夫。以這位靈魂人物為主題的「鈴木敏夫與吉卜力展」，繼長崎、京都及東京三站巡迴展出後，今個6月終於在福岡登場！會場不但有湯婆婆及無面男的逼真布置，還有多項限定企劃及特色套票。

作為多部吉卜力人氣電影作品的製作人，鈴木敏夫本著「參與電影製作的人，一開始也是觀眾」的心態，經常參閱大量書藉與電影，讓作品的情節更合理及人性化，令觀眾更易產生共鳴，這個創作心路歷程向來為粉絲們所津津樂道。今次「鈴木敏夫與吉卜力展」福岡展便透過還原他的書架及展出角色們的巨型裝置，讓大家貼近鈴木敏夫的創作世界，了解吉卜力動畫如何誕生。

（圖片來源：「鈴⽊敏夫とジブリ展」また、会えたね！官方網站）

鈴木敏夫與吉卜力展3大亮點

1. 還原逾8,800冊的巨大書架

在鈴木敏夫與吉卜力展中，首個必看展區就是有超過8,800冊書籍的小房間。這個區域還原了鈴木敏夫年輕時住過的屋子，大量的藏書，包含了各式各樣的小說及漫畫，每一本都是對鈴木敏夫產生影響的書籍，對架構吉卜力獨特的文化世界功不可沒。此外，鈴木敏夫也是「龍貓」電影製作的發起人，甚至有多部作品的片名的手寫字體也出自他的手筆，在書室內還有結合了電影場景與鈴木敏夫手寫字體台詞的展示，而巨型書櫃中間，又有一隻正翻閱書籍的無臉男大公仔，是粉絲必影的打卡點。

2. 巨型動畫裝置公仔 打破虛幻限制

鈴木敏夫與吉卜力展的另一特色便是有吉卜力動畫人物的巨型裝置！今次福岡站，分別有「湯婆婆與錢婆婆的戀愛開運御神籤」及「大中小龍貓裝置公仔」兩大場景。「湯婆婆與錢婆婆的戀愛開運御神籤」，中間是一座有湯婆婆與錢婆婆兩頭相連的裝置公仔，它不只是裝飾，她倆口中還藏有抽籤機！左邊是開運，右邊是戀愛，抽之前必須將手放入她們的口內，有沒有喚醒你對她們的童年恐懼呢？至於「大中小龍貓裝置公仔」沒那麼惡搞，比較溫情可愛，可以與毛鬙鬙的龍貓們拍照打卡。

3. 獨家企劃與當地書籤套票

每站鈴木敏夫與吉卜力展總有獨家企劃，而今次福岡站也不例外，主辦單位特地規劃了「夏季夜間展覽入場券」，讓參訪者在炎熱的夏夜裡來到展覽館進行一場獨特的吉卜力之行，以暗夜視角體驗動畫世界的魅力。另外，粉絲們也不可錯過購買數量限定的「福岡限定！博多織原創套票組」，印有無面男公仔，極具收藏價值！

（圖片來源：「鈴⽊敏夫とジブリ展」また、会えたね！官方網站）

（圖片來源：「鈴⽊敏夫とジブリ展」また、会えたね！官方網站）

再次重溫！鈴木敏夫與吉卜力展

日文名稱：「鈴⽊敏夫とジブリ展」 また、会えたね！

展覽會場：福岡市博物館 特別展⽰室（福岡市早良区百道浜3-1-1）

展出期間：2023年6⽉9⽇-8⽉31⽇／每周一休館（詳細開館日期詳見官方網站）

開放時間： 0930-1730 （最後入場1700）

門票費用：成人票1,500日圓／國中生與高中生1,200日圓／小學生900日圓（假日票價將多加200日圓）

備註事項：日本中元節長假8月14日以及15日變更成時間指定入場票

官方網站：https://suzukitoshio-ghibli-fukuoka.com/



夏季夜間展覽入場券

適用時間：2023年7⽉22⽇-8⽉26⽇期間的週五、六日與假日，8⽉14⽇與15⽇

開放時段：1700後入場-2000（最後入場1930）

門票費用：成人票1,300日圓／國中生與高中生1,000日圓／小學生700日圓

備註事項：本票種各日販售數量有限，建議提早購票



福岡限定！博多織原創套票組

每組售價：2,800日圓

內容物品：入場券＋二款博多織書籤（非賣品）

購票地點：2023年5⽉8⽇1000起LAWSON便利商店獨家發售（數量有限售完為止）

備註事項：換取贈品時請務必攜帶「特典商品兌換券」，僅憑入場券無法兌換贈品

