上海魯能JW萬豪侯爵酒店住宿體驗　落地窗賞黃浦江氣勢附地址價格

中國首家JW萬豪侯爵酒店——上海魯能JW萬豪侯爵酒店（JW Marriott Marquis Hotel Shanghai Pudong），MISS替大家去睡了，過了一個非常特別的晚上。

作為上海最值得期待的重磅酒店，低調奢華之餘帶來諸多細節令人驚喜。



隨着第一家紐約萬豪侯爵變成該品牌的旗艦店後，萬豪決定採用侯爵這個名字再續JW奢牌的口碑。

上海魯能JW萬豪侯爵酒店契合以往，選址在上海的地標位置，黃浦江的中心地段。距離陸家嘴3公里車程，毗鄰藝倉美術館。從酒店的走廊可以無遮擋看到浦江兩岸的繁華沿線，浦西的萬國建築群以及浦東的標準三件套。

酒店建築外觀獨特新穎，以摺疊幕牆與裙樓組成立面，多重角度遠遠看去氣勢磅礴。👇👇👇

+ 5

驅車駛入落客區，感覺是科技感超然的半弧形空間，近距離的波浪牆體就更加生動了。

JW萬豪侯爵的設計都非常出眾，而國內首家的上海魯能JW萬豪侯爵更是重磅，分別由三家全球聞名的設計事務所操刀。酒店建築由美國頂級SOM建築事務所設計，室內由知名設計事務所HBA負責，而餐廳則交付香港AB CONCEPT設計師事務所。

酒店的工作人員動作熟練，行雲流水間就抵達酒店的大堂了。

60米的挑高中庭被蜿蜒的牆體層層分開，很幸運最近天氣都很好，可以看到玻璃窗外碩大的棉花雲層。大堂整體呈A字型的結構，營造出強烈的劇場式氛圍。功能區穩重的配色點綴拋光金屬的鑲嵌裝飾，白色大理石牆壁使得空間明亮通透。

辦理入住等待時，工作人員順勢送上茶飲，是MISS喜歡的綠茶。

電梯廳設計區別與大堂的明亮，濃墨重彩間隱約可見中國元素。步入電梯，發現牆上是上海標誌建築的群像浮雕，令人驚喜的設計。

酒店總共有515間客房，其中19間江景行政套房。室內低調內斂，通透明亮之餘使用深色點綴局部。👇👇👇

+ 9

特別的是室內落地玻璃呈現出17°傾斜角，使得視覺效果更加寬廣。另外，這個角度也很適合做掌上壓的。日落時分江面上波光粼粼，可以欣賞到黃浦江的曼妙天際，再次感受到黃浦江的氣勢磅礴。

衛生間的隔斷採用了移動門框，打開即是開放式的衛浴間，完全關閉就是私密的泡澡的空間。洗手枱的深咖色大理石呈水墨花紋，備品依舊是萬豪指定品牌英國芳療協會Aromatherapy Associates的產品。

房間門口的頂燈非常特別，仔細看發現是花朵的紋路，細節很動人。

酒店設置了兩個超大面積無柱的宴會廳，以及12個多功能會議廳。特別要提的是宴會廳的外圍牆，大面積的浮雕圖案，也全是上海浦江兩岸的標誌建築，不同於電梯間如此大篇幅看更加壯觀了。

酒店的室內泳池、健身中心、水療被設在同層。泳池造型非常炫酷，邊緣是透明無邊的設計。從這裏也可以看到遠遠的江邊景色。👇👇👇

+ 1

行政酒廊的設計現代簡約，還未進入MISS就可以看到牆上的攝影作品，全是上海的老建築。其中最為知名的就是有着近80年歷史的綠房子，是斯裔匈籍上海建築師鄔達克的後期代表作之一，外觀十分特別。

酒店餐廳的話，包括有Merchant Kitchen航迹厨房、FLINT扒房、JW酒廊，以及菱餐廳。👇👇👇

+ 5

Merchant Kitchen航迹厨房是位於酒店二層，開闊的全景玻璃窗照入自然光源，黑白分明的內部設計現代簡潔。餐廳供應全球的美食自助餐飲，據餐廳工作人員介紹，可旋轉的烤盤價值人民幣一百多萬。

FLINT扒房設計以19世紀的紐約美式牛排餐廳為靈感，進入餐廳就像是回到了舊時代裏。金屬元素搭配松綠石色系，復古摩登間帶着些許工業風，是特別容易出片的餐廳了。非常妙的是餐廳擺放了許多收藏品，譬如這些桌牌號，原來是拍賣牛肉的競拍牌。

MISS最喜歡的就是「Le Manoir Ling·菱」了。👇👇👇

+ 11

餐廳以出生在上海，深受法式文化影響的「菱小姐」為設計靈感，分別由菱·餚、菱·娛、菱·景組成。餐廳由85後的新鋭廚師蔡弟友主理，主打粵菜。

在定位上被冠以宅邸的概念，三層的分樓層概念讓人感覺在輕鬆自由的氛圍。樓梯採用花紋大理石，金屬的扶手增加了空間感，MISS再次預測這裏會是下一個網紅打卡點。而餐廳的電梯別有洞天，一打開居然是菱小姐的側影，裏面還隱隱藏着黃浦江畔的浮雕圖案。

其中的菱·餚設有106位客席的江景餐廳，另外7間包房的室內設計各有不同，且每一間包房都定製專屬的器皿和餐具。整體環境以中式傳統的主基調，巧妙融入法式的復古設計元素。

菱·娛的整體呈暗色系，採用了保證隱私的包廂設計。進入後可以看到空間內裏被鋪上竹型肌理，是錯落有致的幽暗。在這裏也是一個可以邊吃火鍋，邊唱KTV的娛樂空間。沒想到酒店餐廳還能這樣玩，MISS也想和菱小姐做朋友了。

位於第三層的菱·景則是是坐落在酒店群樓頂層的屋頂酒吧。下沉式的卡座是這裏最耀眼的位置，金光閃閃的牆面與夕陽互相映襯，有黃浦江的開闊美景陪着MISS小酌一杯。

入夜後，可以去酒店旁的江邊散步，回眸間又發現了一個網紅打卡點。

這家中國首秀的JW萬豪侯爵酒店，在延續以往的低調奢華，在設計上融入了不少的上海摩登元素。不負眾望註定這是一家在酒店控心目中不一樣的JW萬豪侯爵。

上海魯能JW萬豪侯爵酒店 JW Marriott Marquis Hotel Shanghai Pudong

地址：上海市浦東新區浦明路988號

參考價格：1400元人民幣/晚起

