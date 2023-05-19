特價機票︳HK Express台北/台中快閃優惠　來回連稅$1197起

特價機票又來！HK Express（香港快運航空）突發推出台灣機票優惠，香港至台北/台中，單程$198起，來回連稅最平$1,197起，包寄艙行李不用$2,000！預訂日子至今日為止（5月20日）有興趣的朋友記得留意。



出發日期由5月27日至7月12日，如果6月端午節請4日即可放9日，或請1日放4日，自製大假。

端午節假期

● 請4日放9日（6月17日至25日）

● 請1日放4日（6月22日至25日）

HK Express台北/台中機票 單程$198起

HK Express（香港快運航空）再次推出機票優惠，今次機票優惠目的地為台北/台中，快閃優惠期間單程一律$198起，來回連稅低至$1,197起。以上價錢未包寄艙行李費用，HK Express行李費20公斤$290、25公斤$360、30公斤$425、40公斤$550。

（圖片來自官方）

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根據記者今日（19日）在官網機票搜尋器查詢，仍然有大量台北／台中平機票發售，大部分日子都是$198機票，當中還包括了6月端午節紅日連假，一千蚊鬆啲就買到台灣機票，超抵！

香港來回清邁機票資料 ▼▼6月20日 ⇄ 6月24日

今次台北/台中機票快閃優惠，預訂日子在5月20日結束，平機票出發日期則為5月27日至7月12日。今次台北/台中機位及價錢會因供應有所變動，有興趣的朋友可到航空公司官網查詢最新價格及航班資料。