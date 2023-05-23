台北機票優惠｜華航/長榮暑假出發來回連稅$2,137起　包23KG行李

台北機票優惠！中華航空及長榮航空台北機票最近輪流減價，來回連稅大約$2,000左右就飛到，價錢已包23公斤行李及飛機餐，有興趣暑假旺季飛台北可以留意！訂完機票可以了解台北新酒店及西門町酒店推介，每晚最平$115起，窮遊或者歎世界都有得揀。

中華航空、長榮航空 台北來回連稅$2137起

由即日起於指定旅遊網站預訂，香港至台北來回連稅$2,137起，價錢連1件7公斤手提行李及23公斤寄艙行李，這個價錢對暑假旺季來說相當抵玩！

（Unsplash）

包23公斤寄艙行李

經記者今日（23日）實測，乘搭中華航空於7月30日至8月3日往返香港至台北，每位$2,137起，連23公斤寄艙行李，去程指定夜機出發，可以收工之後再出發；回程沒有指定航班限制，午機或晚機返都有。

中華航空台北航班時間：

去程：CI924 21:15 - 23:10

回程：CI921 21:05 - 22:50



（圖片來源：永安旅遊）

想有Skytrax五星航空的飛行體驗，長榮航空台北機票都有減價，7月30日至8月3日往返香港至台北，包23公斤寄艙行李，每位$2,211起。航班時間方面，去程同樣是夜機出發，回程可以選擇午機返，玩得更盡興。

長榮航空台北航班時間：

去程：BR858 21:10 - 22:55

回程：BR869 12:40 - 14:25、BR871 16:40 - 18:25



（圖片來源：永安旅遊）

機位及價錢會因供應有所變動，有興趣的朋友可到航空公司官網查詢最新價格及航班資料。

台北機票優惠

價錢：$2,137起

出發日期：2023年7月至8月

預訂網址：https://flights.wingontravel.com/