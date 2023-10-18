高雄酒店10間推薦｜3分鐘到南華夜市／房內泡浴賞日落／人均$124

高雄酒店推薦2023！記者今次介紹整合了10間交通方便得來，不用乘搭交通工具、步行也去到不同人氣高雄夜市的酒店，部分酒店設有泳池，或可望到城市景色的浴缸，而且全部裝修超有特色！最重要是最近高雄也有不少平機票，很適合請1日假、甚至不用請假周末快閃高雄。另外去台北旅行的朋友，亦可以留意台北新酒店、西門町酒店、台北車站酒店等推介。（文章內提及之價錢以官網為準）

高雄酒店推薦【1】住飯店（Hotel Dua）

住飯店（Hotel Dua）位處高雄市中心，鄰近有在地知名的汕頭泉成沙茶火鍋，步行3分鐘就到南華夜市，新堀江商圏、逍遙園、城市光廊等景點亦在步行距離內，非常方便！客房方面偏向日系，以沈穩的深色調與實木作為主調，燈光佈置亦偏暗，絕對可以好好安睡。此外，酒店更有提供免費早餐，可以在頂樓一邊享用自助早餐一邊欣賞整個高雄港，眺望台灣海峽景色！

住飯店（Hotel Dua）

房價：人均HKD$339起

地址：高雄市新興區林森一路165號

交通：美麗島站6號出口步行2分鐘

住飯店預訂優惠👉🏻Agoda｜Booking.com｜Trip.com

高雄酒店推薦【2】正旅館-高雄館（Just Inn Kaohsiung）

正旅館-高雄館（Just Inn Kaohsiung）整體走日系風格，客房以日式侘寂風為主調，推崇極簡主義，混合日本與北歐文化的木質設計。雖然客房設計簡單，但空間感十足。部分客房更有獨立浴缸，可以一邊欣賞城景一邊浸浴，寫意萬分！此外，酒店附近有多家餐飲美食，更有頗受歡迎的丹丹漢堡！如果想掃街，步行5分鐘便到六合觀光夜市，非常方便！

正旅館-高雄館（Just Inn Kaohsiung）

房價：人均HKD$124起

地址：高雄市前金區七賢二路220-8號

交通：市議會(舊址)站步行5分鐘

正旅館-高雄館預訂優惠👉🏻 Agoda｜Booking.com

高雄酒店推薦【3】水京棧國際酒店（H2O Hotel）

水京棧國際酒店（H2O Hotel）是五星級酒店，外觀設計非常有時尚感，客房格調奢華又不失家的溫馨感，落地大玻璃窗可以飽覽落日餘暉的美景，全部客房均有浴缸，捲上簾子便可以邊看美景邊浸浴。此外，酒店更提供免費自助早餐，同時設有頂樓泳池及酒吧，想放鬆想狂歡都沒問題！酒店除了鄰近巨蛋站，瑞豐夜市及假日神農市集均僅需步行8分鐘，尚算方便！

水京棧國際酒店（H2O Hotel）

房價：人均HKD$415起

地址：高雄市鼓山區明華路366號

交通：巨蛋站步行5分鐘

水京棧國際酒店預訂優惠👉🏻Agoda｜Booking.com｜Trip.com

高雄酒店推薦【4】承億酒店（TAI Urban Resort）

承億酒店（TAI Urban Resort）於2022年開幕，設有超美的高空懸挑無邊際泳池，讓你可以邊欣賞日落邊游泳，大堂亦設有巨型書牆藝術裝置，猶如大型圖書館，非常打卡able！酒店客房採用木系風格設計，寬敞舒適且空間感十足，部分客房更有浴缸面對落地大玻璃，可以邊浸浴、邊欣賞高雄的景色！從酒店出發前往自強夜市、i-Ride KAOHSIUNG、高雄展覽館等均步行可達，高雄時空之城則車程5分鐘可達！

承億酒店（TAI Urban Resort）

房價：人均HKD$503起

地址：台灣高雄市前鎮區林森四路189號

交通：三多商圈站9分鐘步程

承億酒店預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com

高雄酒店推薦【5】JÒHŌ HOTEL（JOHO HOTEL）

JÒHŌ HOTEL（JOHO HOTEL）地理位置相當不錯，距離六合夜市只有10分鐘步程，附近還有不少便利店及餐飲美食，距離高雄鐵路地下化展示館（舊高雄車站）亦僅5分鐘步程！酒店客房方面，採用相對簡約的淺色系設計，而浴室則以深色系設計，並配以浴缸，最適合逛完夜市或完了一整天行程，在昏暗的環境下浸浴放鬆！

JÒHŌ HOTEL（JOHO HOTEL）

房價：人均HKD$351起

地址：高雄市新興區中山一路306號

交通：美麗島站由10號出口步行10分鐘

JÒHŌ HOTEL預訂優惠👉🏻Agoda｜Trip.com｜Booking.com

高雄酒店推薦【6】鶴宮寓（Hok House）

鶴宮寓（Hok House）位於美麗島捷運站附近，以日式簡約為設計裝潢，環境舒適溫馨，客房乾淨整潔，佈置看得出細節的用心，更設有公共空間予休息，日系感滿滿！酒店地理位置亦尚算方便，距離六合夜市僅4分鐘步程，晚上想吃夜宵隨時都可以逛夜市！想逛街的話，同樣步行4分鐘便可抵達南華觀光商圈！

鶴宮寓（Hok House）

房價：人均HKD$312起

地址：高雄市新興區中正四路41號2樓

交通：美麗島捷運站2號出口步行1分鐘

鶴宮寓預訂優惠👉🏻Agoda｜Trip.com｜Booking.com

高雄酒店推薦【7】高雄行旅（HOTEL LEISURE Kaohsiung）

高雄行旅（HOTEL LEISURE Kaohsiung）位於高雄捷運市議會站旁邊，步行1分鐘即到，出行非常方便！此外，酒店與六合夜市、新崛江商圈等景點距離亦不遠，全部均步行可達。酒店客房方面，設計自然簡單，並沒有過多的裝飾，因此讓人感到更寬敞舒適，更有大玻璃窗可飽覽高雄城市風景！雖然酒店沒有提供免費早餐，但鄰近有不少在地特色美食和咖啡店，讓你可以更貼地體驗高雄人的生活方式！

高雄行旅（HOTEL LEISURE Kaohsiung）

房價：人均HKD$134起

地址：高雄市前金區文武二街167號

交通：高雄捷運市議會站1分鐘步程

高雄行旅預訂優惠👉🏻Agoda｜Trip.com｜Booking.com

高雄酒店推薦【8】鈞怡大飯店（Harbour 10 Hotel）

鈞怡大飯店（Harbour 10 Hotel）座落在愛河灣旁，客房設有超大窗戶，坐在床上或浸浴時都可以眺望高雄城景！設計方面，客房用色偏沉，燈光昏暗又溫馨，絕對能夠睡個好覺！雖然酒店距離夜市至少需要步行15分鐘，但樓下亦有7-11便利店、小食店等，要醫肚亦尚算方便，要前往其他景點，步行10分鐘內便到捷運站！

鈞怡大飯店（Harbour 10 Hotel）

房價：人均HKD$190起

地址：高雄市前金區河東路10號

交通：市議會站（舊址）2號出口步行約10分鐘；高雄輕軌真愛碼頭站步行約7分鐘

鈞怡大飯店預訂優惠👉🏻Agoda｜Trip.com｜Booking.com

高雄酒店推薦【9】比歐緻居（Brio Hotel）

比歐緻居（Brio Hotel）位於高雄市中心，距離中央公園站僅1分鐘步程，出行方便之餘距離六合夜市、新崛江商圈、南華觀光商圈、城市光廊等景點亦均在10分鐘步程內可抵達，地理位置優越！酒店客房方面，裝潢設計都相當有質感，床品、書桌及設備等都甚為精緻，空間寬敞舒適，部分客房更配備浴缸。此外，酒店亦有提供免費早餐，在高層邊飽覽城景邊享用早餐超寫意！

比歐緻居（Brio Hotel）

房價：人均HKD$361起

地址：高雄市新興區中山一路14-26號

交通：中央公園站3號出口步行1分鐘

比歐緻居預訂優惠👉🏻Agoda｜Trip.com｜Booking.com

高雄酒店推薦【10】晶英國際行館（Silks Club）

晶英國際行館（Silks Club）位於捷運站旁，距離三多商圈站及新光碼頭僅5分鐘步程，前往高雄市立圖書館總館亦僅需8分鐘，附近亦有不少餐飲美食，酒店頂樓更設有無邊際泳池，吃喝玩樂都相當方便！客房方面，環境設計時尚新穎，以淺色作為主調感覺更乾淨寬敞，超大落地玻璃窗前更設獨立浴缸，最適合邊看城景的日落邊浸浴再打卡！

晶英國際行館（Silks Club）

房價：人均HKD$585起

地址：高雄市前鎮區中山二路199號

交通：三多商圈站2號出口步行5分鐘

晶英國際行館預訂優惠👉🏻Agoda｜Trip.com｜Booking.com