台北車站酒店推介｜10+必住住宿人均$83起！2分鐘到車站/CP值高

台北車站酒店推介清單一文看！超過10間必住住宿人均$84起，超抵住又方便，而且這些台北車站酒店推介，房間裝潢都不錯，有些甚至光猛舒服，裝修超美，空間充足，當中有適合窮遊，也有適合一大班朋友、跟父母或親子遊的台北車站酒店。

台北車站酒店推介！平住/多人房/親子房統統有

台北車站酒店推介1. 信星青年旅館- 台北車站

雖然這間台北車站酒店是旅館，但當中的環境及設施甚至比酒店更美和舒適，公共空間採光度極好，並擺放了不少綠色植物及座位，令住客在公共空間都可以很放鬆。而且離台北車站只有2分鐘步程，長期大熱，所以不時都會出現預約滿了的情況。

（圖片來源：官網）

信星青年旅館設有6種私人房間及3種床位可選，單人房、雙人房、3人房，以及4人房都有，床位則有分為女生床位或混合床位等，床位的話就需要共用浴室和廁所，而全部都有包免費早餐。

地址：台北市大同區華陰街50號4樓

交通：台北車站步行約2分鐘

價錢：人均約$216起預訂：Agoda｜Trip.com｜Klook｜Booking.com

台北車站酒店推介2. 路徒Plus行旅（站前館）

第2間推介台北車站酒店是路徒Plus行旅（站前館），於2021年開幕，位於交通四通八達的台北車站前，室內設計玩味十足，如置身美式復古風遊樂園！酒店提供128間客房，客房位於24樓至35樓，高層可以飽覽台北夜景，房內設施齊備，小朋友更可以到酒店內的遊樂場放電，每晚房價最平$589起，人均約$295起。

（圖片來源：Agoda截圖)

地址：台北市中正區忠孝西路一段80號4F

交通：台北車站步行約5分鐘

價錢：人均$295起預訂：Agoda｜Trip.com｜Klook｜Booking.com

台北車站酒店推介3. OwlStay 故事所 夾腳拖的家 長安122

這個台北車站酒店推介是同樣超高人氣，乍眼一看相片會有種似是日本真人節目《雙層公寓》的感覺，同樣是有一個寬敞的公共空間，放了不少書本可讓住客閱讀。而OwlStay 故事所 夾腳拖的家 長安122有兩至三層，以白色和木系為主，屋內還有天井，採光度極高。

（圖片來源：官網）

房型方面，都有多種單人房、雙人房、3人房、4人房，以及宿舍房床位也有，全部都包早餐，性價比超高，就算獨遊想要窮遊也不怕，說不定還可以認識到新朋友和旅伴。

地址：台北市大同區長安西路122號

交通：台北車站步行約6分鐘

價錢：人均約$172起預訂：Agoda｜Trip.com｜Klook｜Booking.com

台北車站酒店推介4. 漫步 1948 - 北車館

這間台北車站酒店除了交通方便，而且是由老屋活化而成，仍保留殖民時期外牆羅馬複合式的圓柱與裝飾，而酒店內滾花玻璃及腳踏磨石子地板也同樣保留下來，可以從中感受台北昔日的風格。雖說老屋活化，但酒店內的設施都很簇新，公共空間都非常舒適自在。

漫步 1948設有獨立房型和床位，單是獨立房型也有10種可以選擇，有雙人房至4人房，特別在於有陽台的房間可以選擇，有別於一般台北酒店。而床位方面就有4人床位房、8人床位房、女生專屬床位可選，適合不同需要的朋友。

地址：台北市大同區太原路42號

交通：台北車站步行約4分鐘

價錢：人均約$155起預訂：Agoda｜Trip.com｜Klook｜Booking.com

台北車站酒店推介5. 日野苑

日野苑酒店位於台北車站附近，交通可說是非常方便，而且附近有齊各類購物熱點、人氣咖啡店及餐廳等。大樓前身同樣是酒店，於2022年重新整修後開業，因此設施相當新穎。酒店提供雙人房及三人房等客房類型，設計以簡約為主。每個房間的浴室都是乾濕分離，部分更有雙人浴缸，適合家庭旅客自由行入住，每晚房價低至$426起，人均才約$213，想住價錢經濟的新酒店可以考慮！

台北日野苑房價參考。（Agoda）

地址：台北市中正區重慶南路一段18號

交通：台北車站步行約5至7分鐘

價錢：人均約$213起預訂：Agoda｜Trip.com｜Klook｜Booking.com

台北車站酒店推介6. 旅樂序精品旅館站前一館

而台北車站酒店「旅樂序精品旅館站前一館」同樣位於台北車站附近，只要大約4分鐘步程，交通便利之餘，還要超近百貨公司、光南大批發等，逛街也很方便。而酒店是台北相對較少見的古典風，以實木色為主調。旅樂序精品旅館站前一館設有多種不同雙人房、3人房、4人房、無障礙房型可選，比較適合情侶或跟家人入住。而人均也只不過$237起。

地址：台北市中正區館前路8號11樓

交通：台北車站步行約4分鐘

價錢：人均約$237起預訂：Agoda｜Trip.com｜Klook｜Booking.com

台北車站酒店推介7. 約克設計旅店 York Hotel

這間酒店超近台北車站，走北歐、地中海簡約風格，以白色、木系為主，而部分房型則以水泥風格為主，偏工業風。提供多種雙人房及4人房，各有特色，人均約$187起。

地址：台北市中正區南陽街13號4樓

交通：台北車站步行約3分鐘

價錢：人均約$187起預訂：Agoda｜Trip.com｜Klook｜Booking.com

台北車站酒店推介8. 台北北門窩泊旅

單看門面會覺得這間台北車站酒店似是一間咖啡店，但其實是一間價錢相當親民的台北住宿，如果要獨遊或快閃台北，台北北門窩泊旅是個好選擇，人均最平也只不過是$83起，在香港吃一頓飯的價錢而已。房型有8種，當中有女生單人床位、女生雙人床位、混合宿舍床位、多種雙人房等。

地址：台北市大同區太原路92巷2-1號

交通：台北車站步行7分鐘

價錢：人均$83起預訂方法：Agoda｜Trip.com｜Klook｜Booking.com

台北車站酒店推介9. 雀客快捷台北車站

雀客快捷台北車站同樣位於台北地下街附近，要購物都很方便，而且周遭都有不少餐廳，也不怕在酒店附近找不到吃的，地理位置很便利。而這間台北車站酒店以簡約淡雅木系風格為主，設有5種房型，以2人至4人房為主。最重要是價錢實惠，打算快閃來個周末遊台北，是個很不錯的選擇。

地址：台北市大同區太原路64號

交通：台北車站步行約6分鐘

價錢：人均約$208起預訂：Agoda｜Trip.com｜Klook｜Booking.com

台北車站酒店推介10. 洛碁大飯店驛

這間台北車站酒店位於台北車站Z8出口附近，跟台北地下街很近，是個購物好去處，裝修簡簡單單又舒服，跟父母或親子遊就最好不過。酒店提供5種房型，以雙人房和3人房為主，即使3個人旅行也不怕。

地址：台北市中正區重慶南路一段21號

交通：台北車站步行約5分鐘

價錢：人均約$305起預訂：Agoda｜Trip.com｜Booking.com

台北車站酒店推介11. 新驛旅店台北車站一館

這間推介的台北車站酒店超方便，可以從台北車站地下街Z6或Z8出口，步行幾分鐘就到，旁邊還有便利店，夜晚回酒店「口痕」想吃宵夜也很方便。在門面上來看，似是平平無奇，跟一般的商務酒店沒什麼分別，但內裡的房間裝潢簡約自在，電視還有很多電影可以看。酒店更會在公共空間設24小時飲品機可以免費喝呢。

地址：台北市大同區太原路64號

交通：台北車站步行約6分鐘

價錢：人均約$244起預訂：Agoda｜Trip.com｜Klook｜Booking.com