中國旅遊｜延吉旅遊推介5大必去景點　韓服/韓食/濃厚朝鮮族文化

延吉位於吉林省東部，延邊朝鮮族自治州中部，被國家旅遊局命名為「中國優秀旅遊城市」，濃厚的朝鮮族文化成為延吉的特點。由於大量朝鮮族居於此，是最接近韓國文化的地方，因此不少朝鮮文化、朝鮮文韓文招牌、中韓融合美食及市場甚至朝鮮服體驗店也集中於此。可說是體現中華文化及朝鮮民俗的交替。一起發掘延吉的旅遊攻略吧！



延吉旅遊攻略 融合中韓文化

延吉是最接近韓國文化的地方，中韓融合美食及景點集中於此，是延吉的最大特點，一齊睇睇有哪些推介！

【1】霓虹燈招牌牆

延大對面的網紅牆有很多特色店名霓虹閃爍招牌，白天拍街景，晚上拍夜景，各具特色。整個城市都被這招牌牆顯得璀璨輝煌，店面招牌都有很強的設計感，搭配朝鮮文的平面構成，出鏡效果絕對一流。

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燈牌彈幕牆

地址：延邊大學對面 中國吉林省延邊朝鲜族自治州延吉市公園路



【2】朝鮮民俗園

朝鮮民俗園由40棟朝鮮族民族風格建築群組成。民俗園有不少租朝鮮服的店，最好前一天去店裡面約‼ ️衣服租金大約¥50-100（也有婚服，大概¥100-200）；髮型和頭飾¥50，髮飾也很華麗；化妝大約¥50- ¥200（¥200的包括扎頭髮），服裝店有跟拍，民俗園裡也有很多攝影師。

朝鮮民俗園

地址：延吉市延南路與延龍路交叉口東150米

營業時間：09:00-19:30（19:00停止入園）

票價：¥27



【3】延吉西市場

西市場售賣各種朝鮮族民族特色食品，如辣白菜、明太魚、打糕等，越來越受到遊客青睞。作為延邊特產零售最集中市場，成為遊客必到地。

西市場1、5樓主要售賣美食。

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體現朝鮮族特色的食物：

1. 各種蔬菜乾

2. 延邊串料

3. 延邊粗辣椒面

4. 野蘇子葉幹/粉

5. 成品袋裝的辣豆皮/牛板筋

6. 冷麵湯料/明太魚蘸料包



西市場4樓逛紀念品，買伴手禮的地方。

延吉西市場

地址：參花街819號

營業時間：08:00-16:30



【4】延吉老牌烤肉店 - 萬興佳

喜歡吃燒肉的朋友有福了！萬興佳不屬於網紅打卡店，是延吉本地人也會去吃的，更地道！但每天都很多人排隊，建議要提前預約。這店是很傳統的韓式烤肉店裝修，搭配木質的桌椅。本地人推薦，喜歡紮實爆汁口感的人，可以選擇原味牛排和原味五花肉。

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本地人推薦菜式：

1. 調味梅花肉 & 牛排 ¥43

2. 牛五花 ¥45

3. 韓國冷面 ¥16

5. 雞蛋糕 ¥18



延吉老牌烤肉店 - 萬興佳

地址：恒潤第一城門市1樓

營業時間：09:30-21:30

電話：188 4334 3333



【5】延吉民宿 - 光東村

光東村距離延吉市非常近的地方（26公里），擁有濃厚的朝鮮族風俗風情，所有建築、配色都是在朝鮮族風格建築的審美上，每家每戶都有泡菜壇罐！村子裡配有餐廳、便利店，十分方便。

村内有「稻田小火車」，搭上小火車，舒爽涼風迎面撲來，配上復古車身，治癒得很。

圖片來源：小紅書@林夕潔_L

從延吉市在東北亞或火車站、客運站和老客運站，每10分鐘一趟班車，到光東村下車，這村子如世外桃源，民宿更是乾淨整潔。

延吉民宿 - 光東村

地址：光東村

電話：043 3486 8898



有本地延吉人指出，在延吉，漢族認可了朝鮮族文化，朝鮮族也保留了漢族習慣。延吉跟韓國相比，有像的地方，也有不像的地方。延吉的朝鮮族人口大體上是60%，時尚方面受韓國影響很大，而飲食方面跟韓國也有很多相似的地方。