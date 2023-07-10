香港賞花2023｜元朗信芯園向日葵花海盛放　睡蓮大過臉附交通地址

香港賞花2023！每逢夏季，去元朗信芯園都會賞到一大片向日葵，讓人不用遠飛海外都影到壯觀的花海美照！近日，信芯園Facebook專頁更宣布向日葵園及睡蓮園已全面盛放，更可睇到新品種向日葵傲雪及日本香吉士等，加上園內設有多個日式打卡位，準備賞花拍照的朋友必不可錯過！



元朗信芯園向日葵花海怒放

元朗信芯園花海超過30,000呎，園內設多片向日葵田，分批種植，讓人在不同時間來都可保證睇到滿開的向日葵！一如既往，今個夏天，信芯園Facebook官方專頁宣布向日葵花海再臨，新種向日葵傲雪、日本香吉士及流星也同步盛放，讓人可一口氣欣賞到多種向日葵，愛賞花的人必要到訪。

每年元朗信芯園向日葵花季，均吸引大量女生去打卡！（圖片來源：IG@daydaycheckin授權）

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必睇新種向日葵 傲雪/日本香吉士

每逢有新花種，信芯園園主梁日信（信哥）例牌會在Facebook官方專頁，而今年最注目莫過於香檳色的傲雪及深橙色花瓣及花芯的日本香吉士。傲雪本身係白色的太陽花，因農莊陽光充沛，所以變成獨特的奶油色；日本香吉士則呈深橙色，是向日葵中顏色最深的品種，看上去份外亮麗。至於顏色呈紅的紅日及流星的花期則較稍後才公布。

即睇新種向日葵花樣 ▼ ▼ ▼

信芯園荷花池 牡丹荷花睡蓮大而優雅

遊向日葵田，別忘了信芯園的睡蓮池也同步開花，在這片荷塘池中，有著紅、白及紫等三種色的荷花，當中最吸引的便是如人臉般大小的牡丹荷花 ，配合碧綠、圓滾滾的的荷葉點綴，看上去份外別緻。此外，池內亦種有睡蓮，不過要留意返，睇睡蓮就要早早到場，因為它們過了下午兩點就會「睡覺」、「收工」，那就賞不到花了。

信芯園自家產有機稻米、西瓜

信芯園不止有花睇，還有自家種植的稻米及西瓜。老闆信哥早前在Facebook專頁中預告信芯園內的稻米即將成熟，大家造訪時可與一片綠油油的稻米田合照，7月中到尾「收米」之時，還可以入手自家產的水耕稻米呢！信哥推薦自家種的西瓜，有機無農藥，是夏季消暑的必備佳品。

超夢幻日系打卡位 一秒到日本

元朗信芯園設置了日式主題區，包括超美紫藤花隧道、櫻花園、籐籃吊椅、鳥居、紙傘牆，全部都超唯美，令人有置身日本旅行的感覺。在紫籐和玫瑰隧道下散步拍照十分浪漫，超有日本特色之餘，可盡情打卡影靚相。

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元朗信芯園

時花：向日葵、荷花

地址：元朗新田

開放時間：0800-1800

官方專頁：https://www.facebook.com/shunsumyuen

交通：元朗港鐵站乘76K巴士或紅色小巴17號，在「石湖圍」下車後，沿大水坑步行進內

