JR Pass鐵路周遊券2024｜東京、東北、關西、九州票價地域一文看

日本JR價錢｜JR加價｜JR PASS加價｜JR周遊券售價｜日本JR由2023年10月起已加價，不過搭JR好方便，即使加幅幾勁，有需要時旅客仍然是選擇搭乘喔！尤其玩東京／東京近郊的JR TOKYO WIDE PASS東京廣域周遊券（3日PASS），即使由JPY¥10,180（約HKD$565）加價至JPY¥15,000（約HKD$785），仍然好抵用！日本JR逾20款周遊券票價，例如JR EAST PASS （JR東日本鐵路周遊券-東北地區）加幅逾50%，睇睇以下清單介紹、票種及新舊價錢比較。



2023年9月，JR TOKYO WIDE PASS東京廣域同遊券—舊價¥10,180（尹嘉蔚 攝）

2023年10月1日開始，日本JR逾20種周遊券價格被上調，加價的票種涵蓋由JR北海道、JR東日本、JR東海、JR西日本及JR九州5間JR公司所發售的周遊券，意味著大家前往相關地區觀光，交通上的支出或較以往為多。

最常用的JR周遊券加價前後一覽

（截圖來源：JR東日本）

＊以下價錢顯示為成人（12歲以上）

1.【JR東日本鐵路周遊券（東北地區）JR EAST PASS (Tohoku area)】

加價前價格（2023/9/30)前：¥20,000

加價後價格（2023/10/1)後：¥30,000

加幅50％

JR東日本 - JR東日本周遊鐵路周遊券（東北地區）購票｜Klook

JR東日本發售的6張鐵路周遊券均會全數加價，其中可乘車由東京來往山形縣、青森縣、秋田縣及岩手縣等東北地區縣份的「JR東日本周遊鐵路周遊券（東北地區）」加幅最多，由JPY¥20,000（折約HKD$1,046）增至JPY¥30,000（折約HKD$1,569），升幅50%。

2.【JR東日本鐵路周遊券（長野、新潟地區）JR EAST PASS (Nagano, Niigata area)】

加價前價格（2023/9/30)前：¥18,000

加價後價格（2023/10/1)後：¥27,000

加幅50％

JR Pass東日本長野 & 新潟地區鐵路周遊券 購票｜Klook

3. 【東京廣域周遊券 JR Tokyo Wide Pass—3 Day】

加價前價格（2023/9/30)前：¥10,180

加價後價格（2023/10/1)後：¥15,000

加幅47％

最受歡迎的東京廣域周遊券，要一連3日使用，如果去東京近郊地區，例如是輕井澤、群馬、河口湖、伊豆、熱海、橫濱、鐮倉、茨城、千葉、日光，舉例去1日遊輕井澤或河口湖，已經「抵返晒」！不少旅遊達人都推介用東京廣域周遊券，當然在東京都內也可以使用，不過若旅程只限於東京都內移動，用東京廣域周遊券便不划算了。購票可到JR EAST 官網／指定旅遊平台／日本當地自動售票機現場購票／票務窗口購票

東京廣域周遊券 購買｜Klook

東京廣域周遊券可去哪裡／可搭乘甚麼鐵路？

東京都心：山手線等JR系統可隨意搭（東京地鐵、京成、京急電鐵這些是私鐵不可用）

成田機場：可乘NEX成田特快

羽田機場：可乘東京單軌電車

迪士尼樂園：可乘JR舞濱線

河口湖：可乘富士急行線全線（富士回遊 可用（新宿直達河口湖—全車指定席），不包當地交通）

輕井澤、宇都宮、越後湯澤：可用新幹線往返

橫濱、鐮倉：可乘橫須賀線（不包當地交通。一併玩鐮倉、江之島建議在自助售票機買江之電1日乘車券無限搭乘）

伊豆、熱海：可乘伊豆急行線（不包東海道新幹線及當地交通）

日光、鬼怒川：新宿／池袋乘JR特急列車（日光號、鬼怒川號—全車指定席）或 東京／上野乘東北新幹線／山形新幹線往宇都宮站，轉JR日光線往日光站。

茨城、水戶：可乘JR常磐線—常磐、常陸特急普通車廂／普通（不包當地交通）

台場：可乘東京臨海高速鐵道線全線

官方詳細資料︰JR EAST

特別注意：

．在日本旅行期間，一次只能使用1張JR東京廣域周遊券。（有效期間重複時，不可購買同樣的周遊券）

・不可乘東海道新幹線、JR巴士。

・乘各種車種的指定座席，需在搭乘前先到JR官網／車站售票處／旅遊服務中心，領取「指定座席券」，不需另外收費，例如是「富士回遊」、「疾風」號、「成田特快」號、「超景踊子」號、「日光」號、「鬼怒川」號及「SPACIA鬼怒川」號等所有車廂為指定座席，因此必須先去兌換指定座席券。

・不可乘坐「隼」號、「小町」號及GranClass（特等）車廂（須支付特快列車費及GranClass車廂費）。

・上越新幹線的越後湯澤站到GALA湯澤站區間，僅於冬季至春季期間對外開放。

・搭乘行駛於富士急行線內的「富士山特快」、「富士山View特急」的1號車及「富士登山電車」的情況下，必須另外支付費用。

・無法搭乘在東武線內出發/抵達的特急列車。僅限於出發站或抵達站為JR線的情況下，能夠搭乘東武鐵道。其他注意事項請看官網指南

JR東京廣域周遊券 可使用區域（截圖︰JR EAST 官網）

4.【N’EX東京去回車票 N’EX Tokyo Round Trip Ticket】

加價前價格（2023/9/30)前：¥4,070

加價後價格（2023/10/1)後：¥5,000

加幅23％

5.【JR東日本．北海道鐵路周遊券 JR East-South Hokkaido Rail Pass】

加價前價格（2023/9/30)前：¥27,000

加價後價格（2023/10/1)後：¥35,000

加幅30％

JR Pass 東日本・南北海道鐵路周遊券 購票｜ Klook

6. 【JR東北．南北海道鐵路周遊券 JR Tohoku -South Hokkaido Rail Pass】

加價前價格（2023/9/30)前：¥24,000

加價後價格（2023/10/1)後：¥30,000

加幅25％

JR Pass 東北・南北海道鐵路周遊券 購票｜Klook

JR北海道方面，所有周遊券將加價JPY¥1,000，包括能夠環遊全島的「JR北海道全區鐵路周遊券」。JR北海道所有將加價的周遊券票種及日後車費可參閱下圖：

JR富士山、靜岡地區周遊券¥6,500

此外，由JR東海發售的「富士山、靜岡地區周遊券」（JPY¥6,500）、「JR伊勢、熊野、和歌山地區周遊券」（JPY¥16,500）以及「高山、北陸地區周遊券」（JPY¥19,800）已經加價。新舊票價比較參考下圖：

（圖片來源：JR東海）

富士山＆靜岡地區周遊券 購票｜Klook

JR伊勢 & 熊野 & 和歌山地區周遊券 購票｜Klook

JR Pass 高山＆北陸地區周遊券 購票｜Klook

JR關西廣域鐵路周遊券5 Day Pass ¥12,000

另一方面，JR西日本有12款周遊券已加價，加價量為5間JR公司中之冠。過半數周遊券將加價JPY¥2,000，大家日後想一次過玩盡大阪、京都、和歌山、神戶、奈良，要付更多交通費。JR西日本12款周遊券新價目看下圖：

（截圖來源：JR西日本）

JR關西廣域鐵路周遊券 購票｜Klook

JR關西地區鐵路周遊券 購票｜Klook

JR九州鐵路周遊券全九州5 Day Pass ¥22,500

JR九州的周遊券加價JPY¥1,000 - 5,000不等，當中包括可無限次來往長崎、佐賀、熊本、大分等九州縣份的「JR九州鐵路周遊券（全九州版）」，JR九州周遊券的新收費可參閱下圖：

（圖片來源：JR九州）

JR Pass 全／北／南九州鐵路周遊券 購票｜Klook

雖然是加價，但購買周遊券來多次乘車來回，仍然比購買多張單程票便宜。大家繼續可以憑周遊券無限次乘搭票種指定地區的列車來節省旅費，比逐程買票仍是更划算及方便喔！