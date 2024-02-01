大阪酒店2024推介24間｜1分鐘到地鐵／近心齋橋難波／人均$153起

大阪酒店推介2024｜《香港01》「好食玩飛」記者整理了包括2024年最新開幕酒店在內，共24間大阪高質酒店，有溫泉酒店、家庭公寓酒店、傳統日式酒店等，方便你整理行程，訂房前可以記得查看訂房平台Trip.com/Booking.com/Agoda酒店優惠碼，供你計劃旅程時慳得更多。（文章內提及之房價以發稿日期為準）

到大阪旅遊指定動作去道頓堀打卡。（sacredroses@ig）

大阪酒店推介【1】大阪梅田芬迪別墅大酒店（Hotel Villa Fontaine Grand Osaka Umeda）

大阪梅田芬迪別墅大酒店（Hotel Villa Fontaine Grand Osaka Umeda）於2023年8月才開幕，已經擁有8.9的高評價！客房以寧靜優雅風格為主，主打輕奢木質風格，亦讓人有居家的舒適感。酒店亦設有SPA、公共浴場、私人浴池等設施，更提供免費早餐，讓你可以多重放鬆、多重享受！此外，酒店地理位置亦非常優越，除了鄰近地鐵站以外，附近亦有不少大型購物商場，出行方便之餘掃貨亦一流！

大阪梅田芬迪別墅大酒店（Hotel Villa Fontaine Grand Osaka Umeda）

房價：人均HKD$299起（隨機房）

地址：2-15-9 Sonezaki, Kita-ku, 梅田, 大阪, 日本

交通：地鐵梅田站步行3分鐘

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大阪酒店推介【2】大阪格蘭貝爾酒店（GRANBELL HOTEL OSAKA）

大阪格蘭貝爾酒店（GRANBELL HOTEL OSAKA）距離心齋橋站只需5分鐘，地理位置極佳！酒店設有免費男女浴場，並有不同風味的早餐供應。酒店客房設計簡約，雖然空間不算太大，但勝在窗外景色優美，而且酒店公共空間亦有遊戲可以遊玩，而且設有環境雅致的露台餐廳，其中包括有A5黑毛和牛、日式或歐式料理等美食，而且可以無限量暢飲咖啡，晚上更可以在空中酒吧飽覽大阪街景，超級寫意！

大阪格蘭貝爾酒店（GRANBELL HOTEL OSAKA）

房價：人均HKD$213起（客房（雙床））

地址：大阪心齋橋北久宝寺町2-6-7

交通：心齋橋站步行5分鐘

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大阪酒店推介【3】大阪盛泰樂酒店（Centara Grand Hotel Osaka）

來自泰國中央集團管理的酒店品牌，正式於2023年7月首次進駐日本大阪，命名為大阪盛泰瀾飯店。 這兒樓高33 層，特色是屋頂有可欣賞到大阪的壯麗景色的餐廳，日夜都充滿浪費氣氛，是情侶約會打卡的好去處。此外，酒店房間主打簡約清新的純白設計，每個房間都有特大衣帽間也非常討好。這兒距離南海難波車站只是6分鐘步程，由酒店到關西國際機場車程約45分鐘，交通非常便利！

大阪盛泰樂酒店

房價：人均HKD$646起（高級大床房-標準樓層）

地址：2 Chome-11-50 Nanbanaka, Naniwa Ward, 難波, 大阪, 日本, 556-0011

交通：大阪南海難波站步行至酒店大概6分鐘

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大阪酒店推介【4】大阪樂本酒店（Hotel The Leben Osaka）

大阪樂本酒店於2022年3月開業，位於大阪市中央區，距離心齋橋駅約8分鐘路程，整個酒店外觀為石墨色，而室內則是以實木紋理設計，相當舒適。酒店一共提供4種房型。有網民表示，客房的空間感大，而且距離心齋橋十分接近，適合到該處購買的人士入住，惟酒店的停車費貴，建議自駕遊的遊客先了解費用後再作決定。

大阪樂本酒店（Hotel The Leben Osaka）

房價：人均HKD$801起（標準雙床房）

地址：大阪市中央区南船場2丁目2番15号

交通：於大阪地鐵心齋橋站2-B出口步行3分鐘

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大阪酒店推介【5】京阪天滿橋站前酒店（Hotel Keihan Tenmabashi Ekimae）

京阪天滿橋站前酒店於2022年4月開業，位於大阪中央區，距離京阪電車「天満橋駅」和地鐵「天滿橋駅」均約1分鐘路程，可步行到達大阪城公園，相當方便！酒店一共提供4種房型。於Trip.com中獲得4.6/5的評分，網民大都欣賞酒店的位置，1分鐘即可到達地鐵站，另外酒店職員的協助亦十分細心，出發到機場時酒店職員會主動詢問要不要召喚的士。

京阪天滿橋站前酒店

房價：人均HKD$267起（雙人間）

地址： 〒540-0032 大阪府大阪市中央区天満橋京町2−13

交通：於大阪地鐵天橋滿站步行1分鐘

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大阪酒店推介【6】MIMARU大阪 難波STATION（MIMARU Osaka Namba Station）

MIMARU大阪 難波STATION於2022年6月開業，位於大阪難波站附近，距離難波站只有10分鐘內步程，而距離日本橋站僅有500米，出行相當方便。而室內設計方面，整體設計傾向日式和風主題，例如榻榻米以及趟門等位。酒店主打家庭公寓房，幾乎所有客房都設有飯廳、廚房以及睡房，某些客房甚至有私人花園，活動空間相當足夠。

MIMARU大阪 難波STATION（MIMARU Osaka Namba Station）

房價：人均HKD$645起（家庭公寓；4人入住）

地址：〒556-0005 大阪市浪速区日本橋3-６-24

交通：大阪地鐵日本橋站出口步行7分鐘

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大阪酒店推介【7】Vessel Inn難波酒店（Vessel Inn Namba）

Vessel Inn難波酒店於2021年3月開業，是一間位於大阪市中央區的精品酒店，距離難波站約2分鐘路程。酒店設計以工業風為主，黑色線條加上實木色傢俬，設計相對現代化。酒店一共提供5種房型，每間房間配備有抽濕機和空氣淨化機。雖然酒店設施不算太多，但勝在選址方便，而且房價實惠！酒店附近就已經是難波的食街，酒吧、餐廳、居酒屋應有盡有，而且酒店的隔音理想，不會被對面的喧鬧聲打擾到。

Vessel Inn難波酒店（Vessel Inn Namba）

房價：人均HKD$273起（標準雙人間）

地址： 〒542-0071 大阪市中央区道頓堀二丁目2番18号

交通：於大阪地鐵難波站25出口步行2分鐘

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大阪酒店推介【8】voco 大阪中央酒店（voco Osaka Central, an IHG Hotel）

主打美式風格的大阪中央沃科飯店，為大阪2023年5月新開的5星級酒店，距離大阪地下鐵肥後橋站僅6分鐘步程。這兒設有健身中心、私人停車位、餐廳和酒吧，設備非常完善。此外，值得一提是早餐採用自助式，並可選擇一種主菜，和式或西式，和式是一個提籃便當盒有三層，是京都懷石料理菜式，西式也是網美會去吃的早午餐菜式，不輪哪一款都非常吸引。

voco 大阪中央酒店（voco Osaka Central, an IHG Hotel）

房價：人均HKD$466起（標準房）

地址：1-7-1 Kyomachibori, Nishi-ku, Osaka-shi, Osaka, 梅田, 大阪, 日本, 550-0003

交通：大阪地下鐵肥後橋站步行至酒店大概6分鐘

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大阪酒店推介【9】京阪難波格蘭德酒店（Hotel Keihan Namba Grande）

在2023年3月開幕的京阪難波格蘭德飯店，從南海本線線難波站，只需步行約6分鐘即抵達，而大阪地下鐵難波站則要步行約10分鐘，整體位置好便利。酒店整理非常乾淨，隔音好，浴缸也很大，大廳還備有免費的卸妝油、洗面乳、化妝水及乳液索取，非常貼心。此外，有中文接待人員，不用擔心言語障礙的問題。

京阪難波格蘭德酒店（Hotel Keihan Namba Grande）

房價：人均HKD$390起（雙人床房）

地址：2-11-13, Nanbanaka, Naniwa Ward, , 難波, 大阪, 日本, 556-0011

交通：南海本線難波站步行至酒店大概6分鐘

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大阪酒店推介【10】捷絲旅大阪心齋橋館 （Just Sleep Osaka Shinsaibashi）

同樣在2023年3月開幕，還有鄰近心齋橋的捷絲旅大阪心齋橋館，空間雖小但是五臟俱全，電熱水壺、浴缸、吹風機、電視、保險箱和拖鞋一應俱全，性價比高。不過，這間酒店是全面禁菸，吸煙朋友可能要另找住處。另外，酒店住客可以享用亞洲風味早餐，食物總類頗多。

捷絲旅大阪心齋橋館 （Just Sleep Osaka Shinsaibashi）

房價：人均HKD$241起（豪華大床房）

地址：大阪府大阪市中央區南船場2丁目9-15, 心齋橋, 大阪, 日本, 542-0081

交通：大阪御堂筋線及長堀鶴見綠地線交匯的心齋橋站，2出口步行至酒店大概15分鐘

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大阪酒店推介【11】大阪新世界WING國際高級酒店（Hotel Wing International Premium Osaka Shinsekai）

大阪新世界WING國際高級酒店距離動物園前站5號出口，於2023年3月才開幕，離新今宮東出口很近，走路到通天閣、動物園3分鐘就可抵達，非常便利。酒店內的個人清潔護理品全部都用DHC，連保養品及髮蠟都有，設備非常完善。 唯一的小缺點是房間有點小，沒辦法攤平24吋行李箱。

大阪新世界WING國際高級酒店（Hotel Wing International Premium Osaka Shinsekai）

房價：人均HKD$190起（標準雙人房）

地址：3-6-16 Ebisuhigashi, Naniwa-ku, 難波, 大阪, 日本, 556-0002

交通：大阪堺筋線及御堂筋線交匯的動物園前站，5出口步行至酒店大概5分鐘

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大阪酒店推介【12】OMO 關西機場 by 星野集團（OMO Kansai Airport by Hoshino Resorts）

乘了晚機到大阪，或趕第二朝早機去機場？何不住在大阪關西機場附近？2023年3月新開的OMO 關西機場 by 星野集團，酒店位於泉佐野，距離機場僅1站之距，附近還有24小時超商可以逛，飯店2樓則有lawson便利店，配套完善。酒店設有大型溫泉大澡堂及開揚早餐用餐區，環境非常舒適。

OMO 關西機場 by 星野集團（OMO Kansai Airport by Hoshino Resorts）

房價：人均HKD$299起（大床間）

地址：1-833 Rinkuorai-Kita, 泉佐野, 泉佐野, 日本, 598-0048

交通：南海機場線的臨空城站，5出口步行至酒店大概1分鐘

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大阪酒店推介【13】大阪關西機場奧德西斯套房酒店（Odysis Suites Osaka Airport Hotel）

鄰近關西機場，又景色開揚，還可揀2023年2月才開的大阪關西機場奧德西斯套房酒店！酒店的餐廳位於54樓，在這兒一邊享受著豐富的自助早餐，一邊觀看關西機場、整個臨空城，感覺好寫意！此外，因為鄰近臨空城outlet，臨飛前也可順便掃貨。

大阪關西機場奧德西斯套房酒店（Odysis Suites Osaka Airport Hotel）

房價：人均HKD$282起（標準灣景雙床房）

地址：りんくう往来北１番地, 泉佐野, 泉佐野, 日本, 5980048

交通：南海機場線的臨空城站，3出口步行至酒店大概1分鐘

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大阪酒店推介【14】APA酒店及度假村 大阪梅田站大廈（APA Hotel & Resort Osaka Umeda Eki Tower）

於2023年2月才開的APA酒店及度假村 大阪梅田站大廈，離谷町線東梅田站大約5分鐘步程，地段方便。酒店最大賣點時有一個特大浴場和露天泳池，內又引進先進的設備，如採用自助check in和退房、投幣式洗衣機等，4樓還有LAWSON，整體設置都好貼心。此外，酒店每天供應自助式、歐陸式和全套英式／愛爾蘭式等三種選擇早餐，迎合不同人的飲食喜好。

APA酒店及度假村 大阪梅田站大廈（APA Hotel & Resort Osaka Umeda Eki Tower）

房價：人均HKD$242起（三人房(高樓層)）

地址：2-8-32 Sonezaki Kita-ku Osaka-shi Osaka, 梅田, 大阪, 日本, 530-0057

交通：大阪谷町線東梅田站，7出口步行至酒店大概5分鐘

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大阪酒店推介【15】相鐵FRESA INN 大阪淀屋橋（Sotetsu Fresa inn Yodoyabashi）

2023年2月開幕的相鐵FRESA INN 大阪淀屋橋，離淀屋橋站僅1分鐘步程，走地下道已可直上酒店。酒店供應的梳洗用品，均是自助式取用，並設有全自助check in和退房櫃檯，整體設備都非常方便。不過，要注意酒店在晚上11點多就會有門禁，需由一樓出入口進出。

相鐵FRESA INN 大阪淀屋橋（Sotetsu Fresa inn Yodoyabashi）

房價：人均HKD$231起（標準大床房）

地址：3-2-23 Kitahama, Chuo-ku , 梅田, 大阪, 日本, 541-0041

交通：從京阪本線及御堂筋線交匯的淀屋橋站，2出口步行至酒店大概1分鐘

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大阪酒店推介【16】大阪本町旅遊旅館（Travelodge Honachi Osaka）

第1間大阪酒店新開推介大阪本町旅遊旅館，於2022年9月底剛剛開業，位於大阪站附近，可不行前往心齋橋和難波。酒店附近亦有多間街頭小食、購物街等。酒店室內裝修為簡約風，大堂以以原木風格為主。酒店設6種房型，淺木色配上白色內牆，望上去相當舒適。於Trip.com網站獲得4.4/5的評分，有網民表示酒店的環境和位置都十分理想，惟房間隔音差，會不時聽到走廊有人經過，訂房前要留意。

大阪本町旅遊旅館（Travelodge Honachi Osaka）

房價：人均HKD$153起（高級雙人間）

地址： 541-0052 大阪府, 大阪, 3-2-6 Azuchimachi Chuo-ku, 日本

交通：大阪本町地鐵站1號出口步行3分鐘

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大阪酒店推介【17】維拉噴泉酒店 格蘭大阪梅田（Villa Fontaine Grand Osaka Umeda）

維拉噴泉酒店 格蘭大阪梅田（Villa Fontaine Grand Osaka Umeda）於2022年8月剛剛開業，位於大阪市北區，前往7條不同地鐵線，都是步行2-8分鐘不等。維拉噴泉酒店 格蘭大阪梅田室內以深木設計為主，配上灰色內牆，給人感覺十分典雅，酒店設有12款房型，合共175間客房。另外，酒店提供多種休閒娛樂設備，包括了公共室內浴池，桑拿及熱沙浴等。

維拉噴泉酒店 格蘭大阪梅田（Villa Fontaine Grand Osaka Umeda）

房價：人均HKD$325起（隨機房）

地址：〒530-0057 大阪府大阪市北区曽根崎2-15-9

交通：大阪梅田站7-75出口步行2分鐘

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大阪酒店推介【18】Welina酒店心齋橋和NAGOMI（Welina Hotel Shinsaibashi NAGOMI）

Welina酒店心齋橋和NAGOMI於2022年4月開業，位於日本橋站附近，不行大約6分鐘可到達日本橋駅程。酒店非常具有日式竹林風格，大堂周圍都不難見到以「竹」為主題的設計，例如以竹林排成一排的屏風，讓人有深處「嵐山竹林小徑」的錯覺。客房種類較少，只有2種。

Welina酒店心齋橋和NAGOMI（Welina Hotel Shinsaibashi NAGOMI）

房價：人均HKD$217起（雙床房）

地址：〒542-0082 大阪市中央区島之内2-10-24

交通：於大阪地鐵日本橋站出口步行6分鐘

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大阪酒店推介【19】大阪OMO7酒店 by星野集團（OMO7 Osaka by Hoshino Resort）

大阪OMO7酒店 by星野集團位於JR新今宮站，於2022年4月正式開業，是大阪市佔地面積最大的酒店之一，有13,907 平方公尺。OMO7大阪 by 星野リゾート為 OMO 品牌旗下的第三家飯店設施，室內設計比較現代化，酒店大堂公共空間有超大落地玻璃，房間內可飽覽大阪市景色。酒店公共空間包括有店舖、自助餐廳、花園、溫泉浴樓等，另外提供來往大阪環球影城免費接駁巴士。酒店共有14層，合共提供436間客房，而房型分為7種。

大阪OMO7酒店 by星野集團（OMO7 Osaka by Hoshino Resort）

房價：人均HKD$630起（雙床間）

地址：〒556-0003 大阪市浪速区恵美須西3丁目16番30号

交通：於JR鐵路新今宮站步行2分鐘

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大阪酒店推介【20】難波心齋橋東APA酒店（APA Hotel Namba Shinsaibashi Higashi）

難波心齋橋東APA酒店於2022年4月開業，位於大阪的中央區，可步行2分鐘到達長堀橋駅。該酒店是APA集團旗下的新開酒店，酒店遍佈12個日本城市，算是較有人氣的酒店之一！酒店共提供6種房型，房價相當實惠由港幣約$320起。於Agoda網站中獲得8.4/10的評分，其中有不少網民都欣賞酒店的地理位置理想，而且房間清潔、舒適，普遍性價比高。

難波心齋橋東APA酒店（APA Hotel Namba Shinsaibashi Higashi）

房價：人均HKD$182起（標準房）

地址：〒556-0012 大阪府大阪市浪速区敷津東3-11-8

交通：於大阪地鐘長堀橋站出口步行2分鐘

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大阪酒店推介【21】CANDEO HOTELS 大阪心齋橋（Candeo Hotels Osaka Shinsaibashi）

第1間大阪酒店新開推介是CANDEO HOTELS 大阪心齋橋，酒店將在2023年11月正式開幕，現已接受預訂。這兒僅距離心齋橋筋商店街僅60米，很適合愛逛街的人。酒店主打和式風情，淺木色配上白色內牆，加上特大窗，景色開揚，令人有舒適的感覺。即將新幕已成了風頭躉，11月至12月中的客房已全面客滿，想住的朋友只好選出12中尾至明年初客房。

CANDEO HOTELS 大阪心齋橋（Candeo Hotels Osaka Shinsaibashi）

房價：人均HKD$587起（雙人房）

地址：2-7-12 Shinsaibashi-suji, Chuo-ku, Osaka-shi, 心齋橋, 大阪, 日本, 542-0085

交通：大阪心齋橋地鐵站5號出口步行10分鐘

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大阪酒店推介【22】超級酒店普米爾難波・心齋橋（Super Hotel Premier Namba Shinsaibashi Natural Hot Spring）

超級酒店普米爾難波・心齋橋於2022年3月開業，位於大阪南的中心，距離難波站步行6分鐘路程。酒店提供大浴場以及溫泉，讓喜歡溫泉的住客盡情享受天然溫泉！酒店室內設計以淺木簡約風為主，一共提供8種房型。於Booking.com獲得8.7/10的評分，很多網民都認為酒店靠近難波近鐵站是一大賣點，另外雖然房間細細，但勝在所有設備都齊全，而且職員的服務態度有善，都令人印象難忘。

超級酒店普米爾難波・心齋橋（Super Hotel Premier Namba Shinsaibashi Natural Hot Spring）

房價：人均HKD$157起（雙人間；可住三人）

地址： 大阪府大阪市中央区西心斎橋2丁目16-8

交通：於大阪地鐵難波站26-D出口步行4分鐘

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大阪酒店推介【23】大阪新今宮岐山標準酒店（Chisun Standard Osaka Shin-Imamiya）

大阪新今宮岐山標準酒店於2022年1月開業，共提供186間客房。酒店位於大阪難波市中心位置，只需不到1分鐘即可到達新今宮駅前，步行6分鐘可到達動物園前駅，出行相當方便。於Trip.com獲得4.4/5的評分，網民都大讚酒店乾淨舒適，而且前往各個景點都十分方面，就算要坐鐵路到關西機場，都只需要42分，全程快捷方便。

大阪新今宮岐山標準酒店（Chisun Standard Osaka Shin-Imamiya）

房價：人均HKD$192起（標準小型雙人床房）

地址：1-2-23, 西成區, 大阪, 大阪府, 557-0016, 日本

交通：於大阪地鐵新今宮站步行1分鐘

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大阪酒店推介【24】天然溫泉禦宿野乃大阪澱屋橋旅館（Oyado Nono Osaka Yodoyabashi）

御宿 野乃 大阪淀屋橋（Oyado Nono Osaka Yodoyabashi） 於2022年1月開業，位於大阪市中央區，距離北濱站和淀屋橋站分別是200米和400米，出行都算方便！酒店以傳統日式設計為主，提供室內浴、鍋浴、水浴、層疊熱水、高溫桑拿等溫泉設施，每間客房都有日式榻榻米以及趟門設計，非常適合喜歡傳統日本文化的住客！酒店一共提供種5房型。

天然溫泉禦宿野乃大阪澱屋橋旅館（Oyado Nono Osaka Yodoyabashi）

房價：人均HKD$389起（轉角房（雙人床））

地址： 〒541-0041 大阪府大阪市中央区北浜2丁目5番19号

交通：於大阪地鐵北浜站20號出口步行1分鐘

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