上野酒店13間推介｜近上野車站、阿美橫町／免費溫泉／人均$192起

上野酒店向來都大受歡迎，上野除了匯集東京電車、電鐵各重要交通樞紐，可以直達成田機場，更有不少著名旅遊景點如上野動物園、阿美橫町等。《香港01》「好食玩飛」記者整理了上野酒店13間推介，部分1分鐘到車站，而且更有24小時溫泉，人均$192起！ 如果想看新宿酒店及東京有什麼新酒店，可以看看《新宿酒店推介11間｜1分鐘到地鐵+設溫泉+親子多人房+人均$207起》及《東京新酒店10大推介｜2分鐘到地鐵/高CP值+澀谷/新宿/池袋周邊》。（文章內提及之價錢以官網為準）

上野酒店推介【1】三井花園酒店上野（Mitsui Garden Hotel Ueno）

三井花園酒店上野（Mitsui Garden Hotel Ueno）於2023年7月重新開業，位於上野站旁邊，有地下通道連接車站，地理位置優越，步行至JR上野站僅需2分鐘，去東京地鐵僅需1分鐘，京成上野車站則只需約6分鐘，非常方便。此外，這間上野酒店亦鄰近上野動物園、上野恩賜公園、阿美橫町等東京人氣景點，絕對是遊日之選！

三井花園酒店上野（Mitsui Garden Hotel Ueno）

房價：人均HKD$340起（高級雙床房床）

地址： 東京都台東區東上野3-19-7

交通：JR上野站步行2分鐘

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上野酒店推介【2】東京點.酒店（dots tokyo）

東京點.酒店（dots tokyo）於2021年開業，前往入谷站僅需步行8分鐘，去上野站步行約20分鐘，距離東京熱門景點淺草寺雷門、東京晴空塔等尚算近，大概15分鐘車程可以到達。這間上野酒店主打以木系裝潢設計，高樓層可以看見晴空塔，而且整潔舒適，最多可以5人入住。於Trip.com獲得4.3/5的評分，住客表示酒店與鐵路站的距離近，雖然房間的空間不算大，不過勝在設備齊全，性價比高，值得推薦。

東京點.酒店（dots tokyo）

房價：人均HKD$391起（大床房）

地址： 東京都台東區北上野 2-1-17

交通：入谷站步行8分鐘

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上野酒店推介【3】KIN酒店（KIN Hotel）

酒店於2019年開業，從上野站步行約10分鐘，附近亦有稻荷町站及淺草站，交通尚算方便。酒店屬於小旅店，全棟只有5層，不過佈局設計亦具心思，功能設備齊全，而且衞生程度理想，房價也算便宜，是性價比較高的酒店之一。酒店天台更有一個小小的露天湯池，適合旅客在一天的行程之後好好放鬆。於Trip.com獲得4/5的評分，值得推薦給其他旅客。

KIN酒店（KIN Hotel）

房價：人均HKD$220起（標準大床房）

地址：Matsugaya 2-3-2, 111-0036, 台東區, 東京, 日本

交通：稻荷町站步行7分鐘

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上野酒店推介【4】東京上野諾加上酒店（NOHGA HOTEL UENO TOKYO）

東京上野諾加上酒店（NOHGA HOTEL UENO TOKYO），地段方便，步行至JR上野站或稻荷町站， 分別僅需6至7分鐘，並且可乘搭京成電鐵直達成田機場，位置鄰近上野動物園、上野公園及淺草寺雷門等，樓下附近更有便利店，過馬路後便直抵阿美橫丁，極度方便！酒店主打簡約裝潢風格，設計時尚，空間未算太小，並提供行李寄存等服務。

東京上野諾加上酒店（NOHGA HOTEL UENO TOKYO）

房價：人均HKD$694起（雙人房）

地址：東京都台東區東上野 2-21-10

交通：JR上野站步行6分鐘

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上野酒店推介【5】Dormy Inn飯店 – 上野御徒町溫泉（Dormy Inn Ueno Okachimachi Hot Spring）

Dormy Inn飯店 – 上野御徒町溫泉（Dormy Inn Ueno Okachimachi Hot Spring）為連鎖式酒店，前往JR上野站僅需步行5分鐘，同時亦鄰近京成上野、地下鐵御徒町站，這間上野酒店地理位置優越，除了坐落在淺草寺、阿美橫町等附近外，附近亦有各大食肆餐廳，且都營業至深夜時分，是愛吃夜宵人士之選。最重要是這間上野酒店設施齊全，提供24小時室內外溫泉、桑拿等，性價比極高！

Dormy Inn飯店 – 上野御徒町溫泉（Dormy Inn Ueno Okachimachi Hot Spring）

房價：人均HKD$290起（大床房）

地址：東京都台東区上野6丁目7番22号

交通：JR上野站步行5分鐘

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上野酒店推介【6】上野車站世紀Spa飯店 – 人工鐳溫泉（Centurion Hotel & Spa Ueno Station – Artificial Radium Hot Spring）

上野車站世紀Spa飯店 – 人工鐳溫泉（Centurion Hotel & Spa Ueno Station – Artificial Radium Hot Spring），坐落在車站附近，距離JR上野站僅步行5分鐘，交通方便。這間上野酒店出名可以浸溫泉，大浴場24小時開放，隨時可以讓你洗去一身疲勞，輕輕鬆鬆，而且周邊配套充足，鄰近藥妝店、便利店、食肆餐廳等。

上野車站世紀Spa飯店 – 人工鐳溫泉（Centurion Hotel & Spa Ueno Station – Artificial Radium Hot Spring）

房價：人均HKD$331起（別館日式雙人房）

地址：東京都台東區上野 6-8-16

交通：JR上野站步行5分鐘

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上野酒店推介【7】APA飯店 - 京成上野站前 （APA Hotel Keisei Ueno-Ekimae）

APA飯店-京成上野站前位於車站附近，從京成上野站一出對面就到，可以直達成田機場，而且距離東京人氣景點如上野公園、阿美橫町等非常近，大概僅需1至2分鐘，附近更有各大購物商圈、食肆餐廳，非常方便。這間上野酒店客房面積不算太大，但整潔乾凈，加上提供早餐，絕對是平價之選。

APA飯店 - 京成上野站前 （APA Hotel Keisei Ueno-Ekimae）

房價：人均HKD$243起（雙人房）

地址：東京都 Taito-ku, Ueno 2-14-26

交通：京成上野站步行2分鐘

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上野酒店推介【8】WING國際精選飯店 - 上野御徒町（Hotel Wing International Select Ueno-Okachimachi）

WING國際精選飯店 - 上野御徒町（Hotel Wing International Select Ueno-Okachimachi）位於車站附近，距離上野地鐵站僅約2分鐘步程，前往上野公園、阿美橫町等僅需約4至5分鐘，前往上野動物園亦不用10分鐘就可以行到！這間上野酒店會提供24小時免費咖啡，另外亦提供免費早餐，並設有行李寄存服務，這間上野酒店客房整潔舒適，CP值極高。

WING國際精選飯店 - 上野御徒町（Hotel Wing International Select Ueno-Okachimachi）

房價：人均HKD$192起（小型雙人房）

地址：東京都Taito-ku Higashiueno 2-18-4

交通：上野站步行2分鐘

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上野酒店推介【9】超級酒店 上野御徒町（Super Hotel Ueno-Okachimachi）

超級酒店 上野御徒町（Super Hotel Ueno-Okachimachi）鄰近地鐵銀座線及大江戶線，距離御徒町站僅需步行3分鐘，距離熱門購物區阿美橫町亦僅需步行4分鐘，上野公園亦可步行15分鐘便可到達。住客可以在抵達酒店時在前台揀選枕頭，這間上野酒店客房內更配備了雪櫃、微波爐、電熱水壺等，每天早上會提供免費早餐，並提供免費衣物熨燙服務，性價比超高。

超級酒店 上野御徒町（Super Hotel Ueno-Okachimachi）

房價：人均HKD$284起（標準雙人間）

地址：東京都 Taito-ku Ueno 5-23-12

交通：上野廣小路站或御徒町站步行1分鐘

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上野酒店推介【10】相鐵FRESA INN - 上野御徒町 （Sotetsu Fresa Inn Ueno-Okachimachi）

相鐵FRESA INN - 上野御徒町（Sotetsu Fresa Inn Ueno-Okachimachi）鄰近車站，仲御徒町站僅步行約4分鐘，前往成田機場的skyliner京成上野站亦僅在附近，交通方便，酒店旁有很多食肆餐廳、便利店、商店、百貨公司等。這間上野酒店主打簡約設計，房間設備齊全，公共空間還有洗烘衣機、行李秤等。

上野御徒町 （Sotetsu Fresa Inn Ueno-Okachimachi）

房價：人均HKD$267起（雙人床房）

地址：東京都文京區 Taito-ku Ueno 1-20-8

交通：仲御徒町站步行4分鐘

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上野酒店推介【11】MIMARU東京 上野NORTH（MIMARU Tokyo Ueno North）

MIMARU TOKYO UENO NORTH（美滿如家飯店東京上野）地理位置優越，距離JR上野站、阿美橫丁等僅需步行約7至10分鐘，附近亦有便利商店等，這間上野酒店房間相對新穎寬敞，空間感十足，設有迷你客廳、茶水間之外，更有小型廚房可供簡易煮食，整體住宿環境十分舒適，可以4人入住，絕對是一家大小旅遊住宿之選。

MIMARU東京 上野NORTH（MIMARU Tokyo Ueno North）

房價：人均HKD$532起（家庭公寓）

地址：東京都Daito-ku Ueno7-14-4

交通：JR上野站步行7分鐘

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上野酒店推介【12】上野燦路都星辰大酒店（Hotel Sunroute Stellar Ueno）

酒店位於上野站旁邊，步行2分鐘即可到達，交通十分方便。至於客房方面，房間的空間雖然不算大，但仍有足夠空間打開行李箱，方便旅客隨時取出物品。酒店亦設有咖啡廳，旅客可以在舒適的環境之下好好享受早餐。酒店於Trip.com獲得4/5的評分，不少旅客都指酒店周邊的配套好，有齊便利店和購物中心，而且旁邊就是上野站，大大節省了步行的時間。

上野燦路都星辰大酒店（Hotel Sunroute Stellar Ueno）

房價：人均HKD347起（小型雙人房）

地址：Ueno 7-7-1, 110-0005, 台東區, 東京, 日本

交通：上野站步行2分鐘

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上野酒店推介【13】上野車站世紀温泉酒店-人工鐳温泉（Centurion Hotel&Spa Ueno Station）

酒店同樣位於上野站旁邊，步行3分鐘即可到達，最大特色是酒店設有溫泉及桑拿浴室，好讓旅客可以在完成一天的行程之後好好放鬆一下。客房方面，部分房間設有上下格床，方便多人同行的旅客一同入住。於Trip.com獲得4.2/5的評分，交通是一大優點，坐京成skyliner可以從成田機場直到上野，方便得很。而且很多旅客都指住在上野站旁邊可以方便購物，酒店的設備亦齊全。

上野車站世紀温泉酒店-人工鐳温泉（Centurion Hotel&Spa Ueno Station）

房價：人均HKD$227起（小屋房）

地址：Ueno 6-8-16, 110-0005, 台東區, 東京, 日本

交通：上野站步行2分鐘

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