Agoda優惠碼2023｜12月限時7折+信用卡折扣碼｜賞紅葉聖誕必搶

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聖誕節和情人於東京鐵塔下緊緊擁抱吧！（東京鐵塔官方ig）

東京、大阪享受浪漫聖誕

12月是復常後首個聖誕假期，東京和大阪肯定有大量燈飾和活動舉行，例如東京鐵塔和晴空塔、六本木的璀璨藍白燈飾、丸之内香檳金樹步道等，大阪的難波站和大阪城的聖誕燈飾同樣華麗，想要到東京和大阪過浪漫聖誕，可以參考編輯整理的酒店住宿推介，再配合以下Agoda優惠碼，輕鬆訂得高性價比住宿，👉即睇：

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有效期：2023年12月31日

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每年大約10月開始，都是日本賞紅枼季節。（醍醐寺官方IG）

京都賞紅枼泡溫泉一泊二食

如果想遠離繁華鬧市放空身心，秋冬另一好選擇自然是到京都賞紅葉，嵐山、清水寺、醍醐寺等等，都是紅葉景色壯觀的美麗景點，去到京都當然還要享受一泊二食和露天溫泉，以下京都和溫泉住宿推介供你參考，別忘了Agoda訂房優惠碼，部份與信用卡聯動，抵上加抵。👉即睇：

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Agoda酒店優惠碼 ── 信用卡著數

【10】Agoda x 滙豐EveryMile信用卡限量85折優惠

注意：酒店入住期為2023年1月1日至2024年6月30日

名額：每月500個（85折優惠的名額滿後，仍可享92折優惠）

有效期：2023年1月1日至2023年12月31日

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【11】Agoda x 滙豐信用卡93折優惠

注意：酒店入住期為2023年1月1日至2024年6月30日

有效期：2023年1月1日至2024年12月31日

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【12】Agoda DBS信用卡93折優惠

注意：酒店入住期為2023年1月13日至2024年6月30日

有效期：2023年1月13日至2023年12月31日

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【13】Agoda x Citi信用卡93折優惠

注意：酒店入住期為即日起至2024年2月28日

有效期：即日起至2023年12月31日

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【14】Agoda x 恒生信用卡93折優惠

注意：酒店入住期為即日起至2024年3月31日

有效期：即日起至2023年12月31日

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【15】Agoda x 東亞信用卡93折優惠

注意：酒店入住期為即日起至2024年6月30日

有效期：即日起至2023年12月31日

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【16】Agoda x 渣打信用卡93折優惠

有效期：沒有註明

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【17】Agoda x 美國運通信用卡93折優惠

注意：酒店入住期為即日起至2024年6月30日

有效期：即日起至2023年12月31日

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【18】Agoda x Livi Mastercard 93折優惠 + 高達額外8%現金回贈

注意：以 livi PayLater Mastercard 於指定商戶進行合資格消費可享8%現金回贈。每名合資格客戶每曆月最高可享港幣100元現金回贈，並將於下一個曆月或之前存入。酒店入住期為即日起至2024年6月30日。

有效期：即日起至2023年12月31日

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【19】Agoda x Mastercard最高額外88折優惠

注意：Mastercard World/World Elite/Platinum Prepaid享88折優惠、其他Mastercard享9折優惠。酒店入住期為即日起至2024年3月31日。

有效期：即日起至2023年12月31日

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【20】Agoda x Visa信用卡 93折優惠

注意：酒店入住期為即日起至2024年12月31日

有效期：即日起至2023年12月31日

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【21】Agoda x 銀聯白金卡及鑽石卡優惠

注意：酒店入住期為2022年11月1日至2024年1月31日

有效期：2022年11月1日至2023年10月31日

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