深圳美食潮汕牛肉火鍋6間推介／放題$138起／近地鐵　附地址交通

【深圳美食】近年不少港人喜愛北上深圳享用潮汕牛肉火鍋，享用多種講究以清湯滾熟、肉味濃厚的潮汕牛肉。以下6間在深圳的潮汕牛肉火鍋與別不同，賦有特色。不但有額外供應等潮汕小食的，更有供應放題，$138便能滿足食肉獸們的，亦有店舖特設現場音樂表演、具和風裝修的。即睇相關店舖的地址、營業時間、交通資訊！



就犟牛肉火鍋的潮汕牛肉火鍋（圖片來源：就犟牛肉火鍋）

深圳潮汕牛肉火鍋店【1】就犟牛肉火鍋

就犟牛肉火鍋主打自家農場直供的牛肉，標榜肉質新鮮，大家可以透過半透明的廚房玻璃，欣賞到師傅即場切牛肉的技術，了解製作牛肉的全個過程。餐廳最有名的是「就犟大團圓」——嫩肉、吊龍、肥牛、匙仁、胸口油及牛舌等各個部位雲集，讓人食慾大開。餐更供應比人臉大的「一丸飽」牛肉丸，非常適合用作打卡。

就犟牛肉火鍋（創新科技中心店）

地址：中國廣東省深圳市南山區高新南九道深圳灣創新科技中心1棟A座B1層20、23-26號舖

營業時間：11:30 - 21:30

交通：深圳地鐵2號綫科苑站C出口步行約2分鐘



深圳潮汕牛肉火鍋店【2】河粉先生

別以為「河粉先生」只主打粉麵，該店的潮汕牛肉火鍋同樣備受歡迎，不少網民都表示店內的肉質細嫩、多汁肉香，亦泰綠檸檬茶好喝。此外，該店有著居酒屋的設計，和風感重，身在深圳，亦有置身於東瀛的感覺。店舖亦設有吧檯，獨自1人吃火鍋，也不會感到尷尬。

河粉先生（車公廟店）

地址：中國廣東省深圳市福田區泰然四路118號

營業時間：10:30 - 05:00

交通：深圳地鐵1、7、9、11號綫科苑站C出口步行約8分鐘



【相關文章】

深圳手信｜港人爆買5大品牌支裝茶飲 鴨屎香檸茶茶兀果茶大量搬

深圳好去處｜深圳地鐵直達40大熱門商場 附地鐵站名出入口路線圖

深圳潮汕牛肉火鍋店【3】汕頭八合里海記牛肉店（水圍店）

汕頭八合里海記牛肉店是深圳最知名的潮汕牛肉火鍋店之一，於深圳擁有超過20間分店，而位於水圍的分店，是最接近香港的分店。於落馬洲管制站過境後，只要乘搭1站地鐵，便能抵達。該店主張牛肉即殺即切，不用隔夜肉。餐廳亦供應其他牛的不同部位，包括較少見的匙肉、吊龍伴、三花趾、牛朴肉等，滿足到對牛肉講究的朋友。

汕頭八合里海記牛肉店（水圍店）

地址：中國廣東省深圳市福田區水圍社區水圍村178棟敬老院1-2層

營業時間：

交通：深圳地鐵4、7、10號綫福民站D出口步行約5分鐘



深圳潮汕牛肉火鍋店【4】牛味員覺醒音樂主題潮汕牛肉火鍋餐廳

位於酒吧街內的牛味員覺醒音樂主題潮汕牛肉火鍋餐廳，是深圳較另類的火鍋店。作為以音樂為主題的餐廳，該店設有留聲機、提供現場音樂表演的舞台，讓人一邊品嚐牛肉，一邊欣賞樂曲。除了潮汕牛肉，餐廳供應青瓜烙、普寧炸豆腐等潮汕小食。

+ 2

地址：中國廣東省深圳市福田區上步南路1013号玉豐樓B座

營業時間：10:00-14:00、17:00-02:00

交通：深圳地鐵1、6號綫科學館站E出口步行約3分鐘



深圳潮汕牛肉火鍋店【5】天成潮汕牛肉自助火鍋

嫌普通的潮汕牛肉滿足不到胃口大的朋友，可以到天成潮汕牛肉自助火鍋享用火鍋放題。只需要$138起，大家便能在100分鐘內，任吃即切潮汕牛肉火鍋以及超過40款配料美食，當中包括牛蛙、魚片花、雪蛤燉奶等香港火鍋店較少見的美食，滿足各位食肉獸。

天成潮汕牛肉自助火鍋

地址：中國廣東省深圳市福田區上步南路1013号玉豐樓B座

營業時間：10:00-14:00、17:00-02:00

交通：深圳地鐵1、6號綫科學館站E出口步行約3分鐘



深圳潮汕牛肉火鍋店【6】牛悦牛肉火鍋

牛悦牛肉火鍋（漢京店）

地址：中國廣東省深圳市南山區登良路漢京國際2樓

營業時間：17:00-22:30

交通：深圳地鐵1、6號綫科學館站E出口步行約3分鐘

