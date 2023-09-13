HK Express快運手提行李與隨身行李都要秤重？網民一招地勤冇聲出

HK Express香港快運自從通關復常後，經常有乘客於網上表示，被地勤嚴格量度手提行李體積和重量，只要稍有不符便要加收費用。最近又有網民表示，於泰國回港時，被機場地勤要求手提行李及隨身行李一同「上磅」，並指行李超重要加收費用，最後該網民一招令地勤「冇聲出」。究竟手提行李及隨身行李是否要一同秤重？又有甚麼規範，且看下文！



廉價航空HK Express一直是香港人出遊其中一個熱門選擇。（hk_express_jp@ig）

遊泰國清邁返港

該位網民於facebook群組「HK Express及旅行苦主關注組」分享經歷，他表示早前從泰國清邁返港，於HK Express櫃位 Check in時，被當地地勤職員要求手提行李和隨身行李（一個小背包）同時秤重，並且由於超重，被該地勤要求額外1,770泰銖，即約390港元，加購托運行李。該網民表示，自己早已加購20公斤托運行李，反問地勤職員為何不跟從HK Express的指引。

一招令地勤冇聲出

「我指住佢地自已櫃檯上面HKE嘅行李尺寸標準，話呢度寫明唔係咁計㗎喎，佢哋話係跟返網上標準。我再叫佢哋show畀我睇，官網上邊度寫面兩件一齊計，佢哋又show唔到。」他表示，由於該名地勤無法展示官方指引，最後放棄要求加購行李空間，讓他離開。

究竟HK Express隨身行李如何計算？（示意圖，非當事人）（llovonanall_plubzy@ig）

HK Express香港快運多次解畫

大部份旅客登機時除了一件手提行李外，都會有一個手袋或小背包等隨身行李跟身，有網民表示從來一齊計重量，但也有人堅持從來都是只計手提行李，甚至有網民表示，清邁的HK Express兩個櫃位，一個要求一齊計，他不理會轉排另一個櫃位，結果只計算手提行李。不過，有心水清網民指出，HK Express早前已多次回應，包括於官方facebook上回答網民，究竟如何計算手提行李重量。

HK Express官方fb曾回應網民。（facebook截圖）

7公斤只計手提行李

根據HK Express香港快運官網解說，乘客可以帶1件手提行李登機，重量限制為7公斤，體積限制為不超過 56 （長） x 36 （寬） x 23 （高） 厘米 （22 吋 x 14 吋 x 9 吋）。至於隨身行李，同樣只可帶1件，沒有重量限制，但就有體積限制，必須能放入前方座位下方，及不超過 40 （長） x 25 （寬） x 20 （高） 厘米 （15.7 吋 x 10 吋 x 8 吋）。特別要注意的是，機場禁區內購買的商品會被視作為手提行李。請看下圖HK Express說法：