【深圳旅遊】深圳福田區眾多商場都包含了各種好玩又好吃的店舖，單單卓越集團旗下就有10多間人氣商場，加上深圳福田區連接香港落馬洲口岸，地理位置方便快捷，吸引了很多香港人北上幫襯，而記者這次就實探福田區2間人氣商場—OneAvenue 卓悅中心和福田卓悅INTOWN購物中心！值得留意的是，2間商場都有推WeChat Pay HK 港人專屬優惠券，很多商店都有限時港幣付款優惠，包括人氣茶飲店¥9.9/杯、火鍋店8.8折、還有老字號按摩店優惠等，大家記得不要錯過啦！



深圳卓越2大商場推港人優惠！茶飲¥9.9/野菌火鍋8.8折/按摩減¥110

福田卓悅中心（林志龍攝）

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OneAvenue 卓悅中心【1】找茶友

這間茶飲店室內設計以銀色為主調，略帶未來感風格，加上店舖左側落地玻璃鏡面，因而成為網紅打卡聖地！招牌必飲有超級哈密瓜水果桶（¥25）、開心雞蛋仔（¥19）、百香芒芒（¥19）等，當中開心雞蛋仔最有新意，以原隻雞蛋1比1大小製成，打卡一流！找茶友與WeChat Pay HK合作推出「以優惠價¥9.9購買指定飲品券」，指定飲品包括百香芒芒、草莓烏龍、港式檸檬茶（原價¥19）。值得一提的是，找茶友每天都有特價飲品，大家購買前，建議留意店舖門口的直立牌，不要錯過優惠啊！

找茶友

地址：OneAvenue 卓悅中心北區負一樓0126

營業時間：10:00-22:00

WeChat Pay HK港幣付款獨家優惠：「以優惠價￥9.9購買指定飲品券」



OneAvenue 卓悅中心【2】蘑界.野生菌石鍋土雞

這間野生菌石鍋土雞火鍋店於9月頭剛剛開業，就已經吸攬了不少食客！主打地道雲南野生菌火鍋，招牌必食野生菌土雞湯底，加上用石鍋作火鍋器皿，令野菌味道更加濃郁！ 招牌菜式包括有柴火手工黑豆腐、散養土雞等，還有各式各樣的菇類品種，例如白蔥箘等！WeChat Pay HK和這間餐廳合作推出「任意鮮菌8.8折」優惠 ，喜歡食菌類的朋友有口福了！

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蘑界.野生菌石鍋土雞

地址：OneAvenue 卓悅中心東區L2層L240

營業時間：11:00-21:30

WeChat Pay HK港幣付款獨家優惠：「任意鮮菌8.8折」



OneAvenue 卓悅中心【3】 丘大叔

這間來自廣州的檸檬茶店，招牌飲品「鴨屎香檸檬茶」早已揚名全國，濃郁的古龍茶香配搭新鮮手打檸檬，確實別有一番滋味。店舖青綠色設計，坐在店內感覺被植物包圍，加上白色霓虹燈陪襯，相信亦是很多人前來打卡的原因。

值得一提的是，落單到兌換優惠券全程不需要親自前往茶飲店，只需於WeChat Pay HK >跨境遊 > >OneAvenue 卓悅中心 > 丘大叔 > 領取「滿¥40減¥10優惠券」> 複製優惠碼 > 丘大叔小程序 > 貼上優惠券，就可以到店自取，非常方便快捷！

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丘大叔

地址：OneAvenue 卓悅中心東區L1層

營業時間：10:00-22:00

WeChat Pay HK港幣付款獨家優惠：「滿¥40減¥10元優惠券」



OneAvenue 卓悅中心【4】植藤.匠日本料理

植藤.匠日本料理主打日式鐵板燒，隱藏於卓悅中心北區1期商場外。室內設計和風古典優雅，全木系裝修給人一種去了日本的錯覺！除了環境優雅之外，另一個視覺享受就是廚師會到你所屬用餐房間，即場表演鐵板燒廚藝，加上精心擺盤，即叫即製確保質素！食物質素方面都相當不錯，招牌包括有鹽烤銀鱈魚（¥158/份）、魚子醬海膽和牛卷（¥258/份）、和牛炒飯（¥238/份），記得領取WeChat Pay HK港人專屬優惠券，即可享有全單9折！

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植藤.匠日本料理

地址：OneAvenue卓悅中心北區中央大街N137街舖2樓 （Wagas旁）

營業時間：12:00-14:30；18:00-22:00

WeChat Pay HK港幣付款獨家優惠：「9折優惠券」



卓悅INTOWN【5】漢仁宮養生坊

卓越集團旗下另一個商場就是福田卓悅INTOWN購物中心，相比之下更多娛樂休閒設施。商場中庭有共享活動區，週末會有音樂人一起組樂團唱歌，圍住活動區的有酒吧、火鍋店、燒肉放題、茶飲店等等，而商場內就有眾多娛樂設施包括唱K場所、按摩美容、瘦身健美、兒童攝影等。

福田卓悅INTOWN購物中心（林志龍攝）

而福田卓悅INTOWN有一間人氣鼎盛的按摩店——漢仁宮養生坊，已經開業15年之久，憑藉住優越舒適的環境和按摩師傅的好手勢，受到很多當地人和遊客喜愛！按摩服務都相當多選擇，包括有淋巴疏通、盆骶肌護理、拔罐、刮痧等，而記者今次選擇了高科足道（¥409/90分鐘），服務包括頭部、肩頸、背部、足部、膝蓋護理，用WeChat Pay HK 港人專屬優惠券可減¥110，只需¥299就可以享受一次，按走平日的辛勞 ！

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漢仁宮養生坊

地址：福田卓悅INTOWN 負一層B101-1

營業時間：10:30- 24:00

WeChat Pay HK港幣付款獨家優惠：「¥299購買特高科足道療程一次(原價¥409)」



由即日起至10月15日，WeChat Pay HK聯乘深圳超過30家商場推出港人專屬優惠券，位於福田區的人氣商場OneAvenue卓悅中心和福田卓悅INTOWN亦是其中一個商場，大家只需於WeChat內點擊「我」＞「服務」＞「跨境遊」＞相應商場，就有各款餐飲商戶優惠券，點擊「領取」後，向服務員展示「使用本次優惠」的畫面以作核實，再進行付款即可享有優惠！

另外，在商場内見到「掃碼拎HK$10電子現金卷禮包」活動海報，用WeChat掃描後，可以領取獎賞，埋單自動扣減，更可以疊加商戶優惠券一齊用！

如何領取及使用 WeChat Pay HK 優惠券?

領取優惠券：WeChat >「我」>「Pay/服務」>「跨境遊」>「卓悅中心」/「卓悅INTOWN」> 選擇指定商戶優惠券＞「領取」

使用優惠券：WeChat >「我」>「Pay/服務」>「跨境遊」> 深圳精選優惠「已領優惠券」 > 選擇優惠券 > 向服務員展示畫面確認 > 用WeChat Pay HK港幣付款



如何通過WeChat Pay HK港幣錢包在內地消費？

步驟一：確認當前賬戶已經切換到港幣錢包

- 點擊 WeChat >【我】>【Pay/服務】 。

- 如當前餘額顯示 $，代表用戶正使用港幣錢包 (即WeChat Pay HK) 。

- 如當前餘額顯示 ¥，代表用戶正使用人民幣錢包 (即微信支付)，可點擊【我】>【Pay/服務】> 右上角【…】->【切換錢包地區】 。

- 如未開通WeChat Pay HK的用戶，可到微信公眾號搜尋「WeChat Pay HK好生活」點擊「自助開通香港錢包」 。



步驟二：確認賬戶當前認證狀態

- 點擊 WeChat >【我】>【Pay/服務】> 右上角【•••】>【支付管理】 > 【身份認證】 。

- 假如狀態顯示「已認證」，可使用餘額、香港銀行賬戶或香港信用卡進行付款。

- 假如狀態顯示「未認證」或「補充信息」，需要根據系統要求提供相關資料，或者綁定香港的銀行賬戶或信用卡，才能在內地使用 WeChat Pay HK 以港幣消費。



步驟三：北上消費前先綁定香港銀行賬戶/香港信用卡，或充值港幣錢包餘額

- 線下付款時，長按WeChat app 兩秒，快速打開「收付款」二維碼，並選擇對應的付款方式。

- 線上付款時 (例如餐廳內掃碼點餐的小程序)，於支付頁面選擇對應的付款方式。

- 如有退款，將按照當時付款方式自動退回。

- 由於內地商戶不提供港幣增值服務，如有意透過港幣錢包餘額於內地消費，需於香港選擇以下增值方法：a) 香港7-ELEVEN便利店、Circle K便利店或麥當勞門店現金增值；b) 香港信用卡增值；c) 轉數快增值；d) 香港銀行帳戶增值

