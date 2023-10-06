深圳｜南山區海岸城推港人優惠！打卡點心8.8折+不可思議減壓館

【深圳旅遊】深圳南山區作為主要新發展區，有大量新商場及美食進駐，選擇繁多！深圳南山區連接香港深圳灣口岸，地理位置方便快捷，吸引了不少香港人北上幫襯。記者今次就實探距離深圳灣10分鐘車程的人氣商場——海岸城購物中心！值得留意的是，商場都有推WeChat Pay HK港人專屬優惠券，當中很多商店都有限時港幣付款優惠，包括人氣點心8.8折，和牛火鍋放題滿¥600減¥100優惠券，大家記得出發前先領取優惠券啦！



海岸城購物中心推港人優惠！打卡點心8.8折+不可思議減壓館

海岸城購物中心（潘樂文攝）

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海岸城購物中心【1】蔡瀾港式點心

蔡瀾港式點心位於海岸城購物中心西區1樓，主打港式茶樓點心，但絕對不是普通香港茶樓點心的級別！有超多特色點心可供選擇，包括有酥皮山楂叉燒包（¥26）、賽磅蟹鳳眼餃 （¥33/份）、黑松露鮮菌餃 （¥23/份）、油封鴨腿芥蘭餃 （¥26/份）、黃金蟹甲 （¥42/份），賣相吸引之餘，口感都特別有新意！記得去 WeChat Pay HK 跨境遊頁面，選擇海岸城，領取「堂食享8.8折」優惠券！

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蔡瀾港式點心

地址：海岸城購物中心西區1樓172號

營業時間：09:00-22:00

WeChat Pay HK港幣付款獨家優惠：「堂食消費享8.8折優惠（茶位不參與折扣）」



海岸城購物中心【2】不可思議減壓館

這間不可思議減壓館絕對是商場人氣景點，有超過10個減壓遊戲，構思新穎，最適合一大班朋友一起舒壓！館內分為電玩區、體驗區等，包括有分娩體驗、射箭、吶喊屋、射擊遊戲、水床等！最令記者印象深刻的就是發洩屋了，可以購買玻璃瓶或瓷碗，放在鐵桶上亂棍一揮，真的超級減壓！

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不可思議減壓館

地址：海岸城購物中心西區4樓421-1號

營業時間： 週一至週四、週日：10:00-22:00

週五、週六：10:00-22:30



海岸城購物中心【3】Blueglass

Blueglass主打高纖維膳食代餐，有大量健康飽腹食品及飲品，包括花青素牛油果杯（¥29.9/杯）、植物牛油果椰子燕麥分子爆珠益生菌酸奶（¥42/杯），還有對女性皮膚好的膠原VC花青素（¥45/杯）等，小編特別推介燕麥分子爆珠飲品，口感特別，相當有嚼勁!

值得一提的是，整個落單過程完全不需要親自前往茶飲店，只需進入WeChat > 發現 > 小程式，點擊右上角放大鏡搜尋「Blueglass」即可進入Blueglass小程序，預先線上落單，到店自取，非常方便快捷！

Blueglass

地址：海岸城購物中心2層262號

營業時間：10:00-21:30



海岸城購物中心【4】業外.東方茶食

葉外Urban茶室位於海岸城購物中心2層，是一間集結東方美學和現代禪意的中式茶及甜品店，以柔和灰白色調貫穿室內裝潢，清新典雅，因此早已成為打卡聖地。而食物方面亦相當有新意，包括特色飲品梔子烏龍（¥39/壺） 、白芽奇蘭（¥39/壺），以高腳杯呈上，茶香清新甘甜，另有特色蛋糕青山.開心果白桃（¥42/份）和柑橘芭樂（¥42/份）等。用WeChat Pay HK領取優惠券，可即場享有堂食8.8折優惠，大家記得事前領取啦！

業外.東方茶食

地址：海岸城購物中心2層261-2號

營業時間：10:00-22:30

WeChat Pay HK港幣付款獨家優惠：「堂食消費享8.8折優惠」



海岸城購物中心【5】淺鍋日式和牛小鍋放題

這間日式和牛小鍋店位於海岸城購物中心5樓，室內裝修是傳統日式風格。主打日本和牛火鍋放題，不同套餐有不同牛的部位可享用，包括牛舌、牛後胸、牛板腱、牛上腦、黑毛和牛肩胛板腱等，當中壽喜燒湯底最受歡迎！而且另有獨家研發的關西壽喜燒和牛，只要落單4號放題就有店員親自幫大家燒，大家可以舒服等食！用WeChat Pay HK領取優惠券，可即場享有堂食滿¥300減¥50優惠券或滿¥600減¥100優惠券，每次可用一張，大家記得事前領取啦！

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淺鍋日式和牛小鍋放題

地址：海岸城購物中心L5層502號

營業時間：11:00- 22:00

WeChat Pay HK港幣付款獨家優惠：「滿￥300減￥50優惠券」、「滿￥600減￥100優惠券」（每次可用一張）



由即日起至10月15日，WeChat Pay HK聯乘深圳超過30家商場推出港人專屬優惠券，位於南山區的人氣商場海岸城購物中心亦是其中一個商場，大家只需於WeChat內點擊「我」＞「服務」＞「跨境遊」＞相應商場，就有各款餐飲商戶優惠券，點擊「領取」後，向服務員展示「使用本次優惠」的畫面以作核實，再進行付款即可享有優惠！

另外，在商場内見到「掃碼拎HK$10電子現金券禮包」活動海報，用WeChat掃描後，可以領取獎賞，埋單自動扣減，更可以疊加商戶優惠券一齊用！

如何領取及使用 WeChat Pay HK 優惠券?

領取優惠券：WeChat >「我」>「Pay/服務」>「跨境遊」>「海岸城」> 選擇指定商戶優惠券＞「領取」

使用優惠券：WeChat >「我」>「Pay/服務」>「跨境遊」> 深圳精選優惠「已領優惠券」 > 選擇優惠券 > 向服務員展示畫面確認 > 用WeChat Pay HK港幣付款



如何通過WeChat Pay HK港幣錢包在內地消費？

步驟一：確認當前賬戶已經切換到港幣錢包

- 點擊 WeChat >【我】>【Pay/服務】 。

- 如當前餘額顯示 $，代表用戶正使用港幣錢包 (即WeChat Pay HK) 。

- 如當前餘額顯示 ¥，代表用戶正使用人民幣錢包 (即微信支付)，可點擊【我】>【Pay/服務】> 右上角【…】->【切換錢包地區】 。

- 如未開通WeChat Pay HK的用戶，可到微信公眾號搜尋「WeChat Pay HK好生活」點擊「自助開通香港錢包」 。



步驟二：確認賬戶當前認證狀態

- 點擊 WeChat >【我】>【Pay/服務】> 右上角【•••】>【支付管理】 > 【身份認證】 。

- 假如狀態顯示「已認證」，可使用餘額、香港銀行賬戶或香港信用卡進行付款。

- 假如狀態顯示「未認證」或「補充信息」，需要根據系統要求提供相關資料，或者綁定香港的銀行賬戶或信用卡，才能在內地使用 WeChat Pay HK 以港幣消費。



步驟三：北上消費前先綁定香港銀行賬戶/香港信用卡，或充值港幣錢包餘額

- 線下付款時，長按WeChat app 兩秒，快速打開「收付款」二維碼，並選擇對應的付款方式。

- 線上付款時 (例如餐廳內掃碼點餐的小程序)，於支付頁面選擇對應的付款方式。

- 如有退款，將按照當時付款方式自動退回。

- 由於內地商戶不提供港幣增值服務，如有意透過港幣錢包餘額於內地消費，需於香港選擇以下增值方法：a) 香港7-ELEVEN便利店、Circle K便利店或麥當勞門店現金增值；b) 香港信用卡增值；c) 轉數快增值；d) 香港銀行帳戶增值

