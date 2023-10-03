深圳美食｜懶人燒烤3推介食物自轉等食就得　人均¥95起附地址交通

深圳懶人燒烤、深圳美食推介！近年在香港興起的免落手自己拎的「懶人燒烤」，燒烤串自轉自動烤熟，在深圳大受歡迎。以下3間深圳的懶人燒烤店，供應多種款式的串燒，有店舖更供應更期正流行的油柑汁，亦有店舖距離地鐵站僅約1分鐘路程，交通方便。即睇餐廳地址、交通資訊！



白玉串城．正宗延邊朝鮮族烤串（圖片來源：小紅書）

深圳懶人燒烤【1】白玉串城．正宗延邊朝鮮族烤串

白玉串城．正宗延邊朝鮮族烤串主打中國東北式烤肉，供應多種朝鮮族族人常吃的肉串（包括羊、牛、豬肉等）。該店的懶人燒烤爐分為2層，大家只要將肉放於爐的下層，齒輪會帶動串著食物的鐵籤旋轉，整個把食物烤熟的過程幾乎完全不用人手；而上層的鐵架不會旋轉，只予大家放上食物作保溫之用。除了串燒，該店的紅色的朝鮮冷麵同樣深受歡迎。

白玉串城．正宗延邊朝鮮族烤串（歡樂海岸店）

地址：中國廣東省深圳市南山區歡樂海岸曲水灣8棟8-1A

交通：深圳地鐵9號線，深圳灣公園站E出口，步行約10分鐘

人均︰¥111起



深圳懶人燒烤【2】淵明燒烤

淵明燒烤同樣供應多種不同款式的串燒，餐廳主打的包括由谷飼300日的牛隻所製作的「谷飼牛」。除此之外，大家還可以喝到近期於深圳流行的油柑汁。而該店亦相當注重室內裝修，在店內可以欣賞到中式園林與樓閣，大家用餐之餘還可以打卡。另外，餐廳的交通便利，距地鐵站只需約1分鐘的路程。

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淵明燒烤（南油店）

地址：中國廣東省深圳市南山區南光街道南山大道1124號南油第四工業區2棟101室

交通：深圳地鐵11、12號線，南油站C出口，步行約1分鐘

人均︰¥95起



深圳懶人燒烤【3】串總管．延邊朝鮮族串城

怕只吃串燒會吃膩的朋友，可以選擇到訪串總管．延邊朝鮮族串城。該店不但供應串燒，更不時供應多種朝鮮、新派美食，包括煎餃、泡菜湯、涮肚窩、芝士焗榴槤等，讓大家一次過吃盡多種風味。此外，該店距離深圳人氣景點——甘坑古鎮韌不遠，到訪古鎮後只需乘坐2站地鐵，便能夠抵達餐廳。甘坑古鎮的特色，可參閱下文：

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串總管．延邊朝鮮族串城（天安雲谷店）

地址：中國廣東省深圳市龍崗區坂田街道天安雲谷2期4棟207號

交通：深圳地鐵10號線，崗頭站C2出口，步行約10分鐘

人均︰¥109起

