麥當勞內地爆紅貓袋　開賣1分鐘即售罄！網民舉1理由不值得買

麥當勞內地限定貓袋精品！闊別2年，內地麥當勞今日起一連5日再度推出「袋袋貓窩」貓袋精品，消息一出即掀起中港兩地貓奴瘋搶潮！開賣僅1分鐘即售罄，令不少網民紛紛大呻好難買！淘寶更即日現炒價，炒價高原價近１倍價錢，非常誇張！其實買不到也不等於是壞事，有成功入手的網民舉１理由指貓袋根本不值得買，即睇網民點講！



麥當勞內地爆紅貓袋！（圖片來源：小紅書@內地麥當勞）

麥當勞內地限定爆紅貓袋！中港網民瘋搶開賣1分鐘即售罄

內地麥當勞與香港麥當勞一樣，不時會推出限定的精品及玩具，供大家購餐時一併入手。近來最具人氣，莫過於是「袋袋貓窩」貓袋了！貓袋以結實又保暖的毛氈製作，Size特大（34x30x44cm），可供1-2隻貓咪進內，連貓及袋帶出街，可愛度爆標！

（圖片來源：小紅書@內地麥當勞）

入手方法好簡單，由即日起至11月19日期間，下載內地麥當勞APP，透過「麥樂送」服務訂購指定的「喵喵雙人餐」外送套餐，即可在內地指定地點交收獲得「袋袋貓窩」！

今日（15/11）為貓袋首天換購日，有網民準時10:45開賣時間入APP訂餐，不過僅1分鐘已全線售罄，他指「袋袋貓窩」較2年前的版本多送了貼紙及貓抓板，所以份外搶手！

不少人搶購「袋袋貓窩」失敗。（截圖自小紅書）

不少網民搶購成功，紛紛在《小紅書》中分享戰果，指貓咪好受落！大指質地舒服，貓咪整天窩在袋內不願出來。

網民指貓袋透氣網及防偷跑扣繩 只是美麗的廢物

對於內地麥當勞限定的「袋袋貓窩」，亦惹來不少「真」貓奴吐糟，有網民直指貓窩沒有可視窗、透氣網，內部沒有可以防止貓咪偷跑的扣繩，買了不適合出門，根本是「純美麗廢物」。

爆紅貓袋網現炒價 較原價高近50%

至於無法購得的網民已開始轉戰淘寶，記者今日已發現淘寶有炒賣款，淨貓袋炒價達¥139，「喵喵雙人餐」貓袋連2人餐也不過¥99.9，食水好深！不過，亦有網民指直接淘寶買「慳水慳力」，反正食物不是重點，不知大家又覺得值唔值？