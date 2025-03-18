蛇口口岸交通+開放時間｜船票$64起　上環最快50分鐘直達南山區

蛇口口岸交通資訊！北上深圳，除了可乘搭汽車、鐵路，亦可以乘搭渡輪。從香港乘搭渡輪到蛇口口岸，毋須轉車，亦毋須害怕塞車。由上環出發，最快50分鐘便能直接經口岸抵達南山區，較巴士、鐵路更直接，船票則低至人民幣60元（約港幣$64）。即睇口岸開放時間、每日船期！



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蛇口口岸（圖片來源：深圳市交通星運輸局）

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蛇口口岸交通+開放時間

蛇口口岸（圖片來源：深圳市人民政府口岸辦公室）

蛇口口岸位於深圳南山區，是一個於蛇口客運碼頭裡的水路口岸，經該口岸入境必須乘搭渡輪。從香港乘搭渡輪北上深圳南山區的蛇口、赤灣、前海，路途較為直接，亦毋須害怕塞車而影響行程。蛇口口岸每日07:00 - 22:30期間開放，所有航班會在口岸關閉前到達。

蛇口街頭（陳焯煇攝）

而從蛇口口岸入境後，大家可以轉乘其他交通工具前往海上世界文化藝術中心、CTF HOKO前海周大福全球商品購物中心、深圳國際遊艇俱樂部、女媧公園等景點。

蛇口口岸渡輪航綫船期及船票

蛇口口岸目前設有2條渡輪航綫來往香港。從香港出發，可以從上環的港澳碼頭或赤鱲角的海天中轉大樓（前稱海天客運碼頭）乘船直達蛇口。不過，從海天中轉大樓開出的航班只供從海外乘搭飛機到赤鱲角機場的旅客乘搭，除非大家下機後隨即想前往蛇口，否則應選搭上環至蛇口航綫。

樓來往蛇口口岸的渡輪（圖片來源：KLOOK）

上環至蛇口航綫由鵬星船務、招商迅隆船務聯合營辦，每日從上環港澳碼頭開出的時間為09:00、11:30、18:00；而從蛇口客運碼頭開出的時間為每日07:30、10:15、16:45，船程約需50分鐘。要留意，乘客必須在航班開出前10分鐘到碼頭入閘，否則不能登船。

上環港澳碼頭（黃寶瑩攝）

船票分為2種，分別為人民幣60元（約港幣$64）的普通艙船票以及人民幣150元（約港幣$161）的頭等艙，1歲以下嬰兒則可以免費乘搭。各航班的船票會於開出前15分鐘停售或售完即止，大家欲乘船北上應購早購票。

至於，香港機場往深圳蛇口的開岀的時間為08:15、09:45、11:00、12:00、13:00、14:00、15:00、16:00、17:00、18:00、19:00、20:00、21:00、21:30；而深圳蛇口往香港機場的開出時間為07:15、08:45、10:00、11:00、12:00、13:00、14:00、15:00、16:00、17:00、18:00、19:00、20:00、20:45，船程約需30分鐘，同樣地記得在航班開出前10分鐘到碼頭入閘，否則不能登船。

船票同樣分為4種，從香港機場往深圳蛇口的票價分別為人民幣180元（約港幣$193）的普通艙船票以及人民幣280元（約港幣$301）的頭等艙；而從深圳蛇口往香港機場的票價分別為人民幣280元（約港幣$301）的普通艙船票以及人民幣380元（約港幣$408）的頭等艙。

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