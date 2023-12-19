沙頭角開放第2期｜1.1起可自由行必去5景點　申請入區只1簡單步驟

【沙頭角開放｜沙頭角旅遊】政府2022年6月局部開放沙頭角予遊客後，隨即引來不少人專程到訪。而2024年1月起，政府會解禁沙頭角更多範圍，包括中英街花園、可一探文化遺產的魚燈廣場、描繪當地生活景致的壁畫街等景點，並容許遊客「自由行」。即睇最新解禁範圍的景點、如何申請進入沙頭角以及該區交通資訊！



沙頭角一隅（圖片來源：政府新聞公報）

沙頭角開放第2階段 1.1起可以自由行！

沙頭角（資料圖片）

位於邊境禁區內的沙頭角以往一直受法律管制，不容許非區內居民隨意進入。區外人即使向政府申請《禁區紙》以入區探索，亦難以獲批，令該區一直重門深鎖、予人神秘感覺。政府2022年6月起局部開放沙頭角予遊客，隨即引來不少人專程到訪。

沙頭角碼頭是沙頭角首批對外開放的設施之一（資料圖片）

而2024年1月1日起，政府會進一步解禁沙頭角，亦容許大家以自由行的方式觀光。大家不用再一定跟團方可到訪，在行程安排上更有彈性。不過，出發前謹記要預先在警務處的網上服務申請平台申請《電子旅遊禁區證》，否則便無法進入沙頭角。

沙頭角電子旅遊禁區證申請辦法

（截圖來源：警務處）

沙頭角解禁第2階段初期，政府每日容許1,000人進入沙頭角，當中包括300名個人旅客以及700名旅行團旅客。自由行的旅客欲申請《電子旅遊禁區證》進入沙頭角，可登入警務處網站，申請需時3個工作天，而參與旅行團的朋友則會由旅行社代為申請。

沙頭角第2階段解禁範圍5大景點

在第2階段的解禁範圍內，有著許多文化遺產以及未曾向區外人展示的文物，值得一訪。當中包括中英街檢查站前的中英街花園，園內有可眺望未解禁的中英街之瞭望台，以及模仿香港舊式火車站和1:1火車頭，將已拆卸的沙頭角鐵路重現大家眼前。區內亦有仍保留著昔日外觀的舊沙頭角消防局，不時展出復刻百年前的手推消防車。

此外，解封範圍有描繪沙頭角傳統文化活動的「壁畫街」，亦有展示國家級非物質文化遺產沙頭角魚燈舞場景的魚燈廣場，置身在色彩斑斕的魚燈裝置之中最適合拍下色彩豐富的照片。

雖然區內最知名的中英街仍未解禁，但大家仍可以逛逛昔日區內最熱鬧、具香港僅存最大型廣州式騎樓群的新樓街。

此外，大家還可以到法定古蹟協天宮以及早於第1階段已解禁、屬全港最長碼頭的沙頭角碼頭遊覽。

前往沙頭角的交通

以自由行方式前往沙頭角的遊客，不得駕車進入，必須使用公共交通工具進入沙頭角。當中包括由沙頭角來往港鐵藍田站的九巴277A號綫；來往港鐵上水站的專線小巴55K號綫；以及來往上水的九巴78K、78S號綫。