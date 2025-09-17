東京新景點21大｜PokéPark2026開幕！捉600精靈 Chiikawa樂園必去

東京新景點｜日近年東京有不同新開幕景點，不論是下年開幕的PokéPark KANTO、7月28日開幕的Chiikawa Park、全新「teamLab無界」、抑或集飲食娛樂溫泉於一身的大型觀光點「千客萬來」及新商場「原角」等，都非常值得一看。各位日本愛好者就別錯過！



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

一鍵比較各平台機票價格！搶平價機票✈️旅行慳錢慳時間😀

東京景點2025推薦！

東京新景點【1】JAPA VALLEY TOKYO

NOT A HOTEL創意顧問Pharrell Williams與NIGO將攜手推出全新城市綜合空間「JAPA VALLEY TOKYO」！JAPA VALLEY TOKYO預計將坐落於2026年下半年啟用的「有樂町公園」內，並預計2027年開幕。裡面除了有KAWS創作的大型臥姿COMPANION雕塑，亦將會以日本清酒為核心設置共享空間，並提供藝術、飲食、時尚等主題快閃店。

JAPA VALLEY TOKYO

地址：東京都千代田區的「有樂町公園」內



東京新景點【2】Ginza Sony Park

Ginza Sony Park前身為Sony Building，自2018年起分階段改建為「Ginza Sony Park」，並於2025年1月年正式開幕！Ginza Sony Park為一座地上5樓、地下4樓的建築體，以「空白」為核心元素，定期舉辦不同的主題的展覽、快閃店及活動。

Ginza Sony Park

地址：東京都中央區銀座5-3-1

交通：銀座站直達



東京新景點【3】原宿QUEST

原宿QUEST是位於原宿的複合式商業設施，於1988年首次開業，並於2025年春季以「Re: HARAJUKU CULTURE」的新概念重新開業。除了有原宿風格的特色商店進駐，原宿QUEST也加入了文化元素，提供藝術展覽、設計活動、快閃品牌與大型快閃展演等空間。值得留意的是，日本最大NIKE旗艦店也進駐原宿 QUEST，成為不少潮人必去的熱點之一！

原宿QUEST

地址：東京都澀谷區神宮前1-13-12

交通：JR原宿站步行3分鐘



東京新景點【4】PokéPark

Pokémon（寶可夢公司）於7月22日宣布，PokéPark KANTO（關東寶可夢公園）將於2026年初盛大開幕！坐落於東京Yomiuriland（讀賣樂園），佔地超過26,000平方公尺，分為城市和森林2部份，聚集超過600隻Pokémon任你捉！樂園將成為全球首個戶外寶可夢主題樂園，預計將於2025年底開始預售！惟目前仍未公布門票價格等資訊。

PokéPark KANTO

地址：東京都稻城市矢野口4015-1

交通：從「新宿站」乘搭小田急線至「讀賣樂園前站」下車，換乘巴士至「讀賣樂園」站，總車程約50分鐘



東京新景點【5】Chiikawa Park

Chiikawa Park於7月28日在池袋Sunshine City Annex正式開幕！「哥布林關進監獄」園區重現了Chiikawa、小八、兔兔及巨人Ode因偷吃了大磨菇被哥布林關進監獄的場景；更推岀了195款周邊產品，有各個角色的鎖匙扣、公仔、頭飾、手提袋、T-shirt、衛衣、書包、文具、環保袋、餐具、毛巾等。

+ 8

Chiikawa Park

地址：東京都豐島區東池袋3-3-5 陽光城別館B1F、1F

交通：池袋駅35號岀口步行約8分鐘



👉🏻【預約制】東京表參道Chiikawa麵包店購物券

東京新景點【6】高輪 GATEWAY CITY

由JR東日本所主導開發的新街區「高輪 GATEWAY CITY」，總建築面積有約845,000平方米，街區有1.6公里長，以人行步道串連高輪Gateway車站前廣場、芝浦港南區、三田等周邊地區。

「高輪 GATEWAY CITY」部份將於2025年3月27日開幕，有部份設施則將於2026年春季陸續開幕，以後去東京食玩買又多個選擇！街區將以打造「具有未來感、新商務模式的高科技友善城市」為目標，引入約50台智慧機器人進行清潔、物流、送餐等服務，相當有科技感。

此外，「高輪 GATEWAY CITY」共有5棟大規模的大樓，當中THE LINKPILLAR 1 North大樓將成為東京全新綠色地標，人氣酒店JW萬豪亦將在這裡建立東京第一間分店。而大樓的28、29樓更有佔地約2,000坪的空中植物園，亦將進駐具有獨棟建築風格的特色餐廳與咖啡廳，讓旅客享受與植物共融的舒適空間。另外，在THE LINKPILLAR 2將設立築堤美術館，展示日本邁向現代化的歷史。

高輪 GATEWAY CITY

地址：東京都港區高輪

交通：高輪 Gateway站步行約6分鐘



東京新景點【7】Snoopy博物館

位於東京町田市的史努比博物館已於今年2月翻新開幕！喜歡史努比的粉絲切勿錯過！經翻新後，遊客現時可由Snoopy的嘴巴走進博物館，而館內最具人氣的巨型史努比像也全新升級，新設了聲光演出「Snoopy，覺醒」，令視覺效果更震撼！

此外，博物館商店也有全新165款原創週邊商品，包括博物館限定的Snoopy毛公仔、刺繡毛巾、漫畫彩繪側孭袋、T恤等，還有用作手信的餅乾、朱古力禮盒都相當有特色！

日本東京SNOOPY MUSEUM TOKYO

成人：HK$106／位

學生票（初中至高中生）：HK$47／位

小童（4-12歲）：HK$24／位

👉🏻按此預購門票✨

日本東京SNOOPY MUSEUM TOKYO

地址：日本東京都町田市鶴間3-1-1

交通：南町田Gran Berry Park站步行約5分鐘



東京新景點【8】ecute 秋葉原

秋葉原車站經過整修之後，於2025年春季開設了全新站內商業設施「ecute 秋葉原」，是繼東京、上野、橫濱與有樂町等15個車站後，第16個有ecute商場進駐的車站！有20家品牌加入站內，集結購物、美食、手信等一應俱全的商店，例如麵包店、便當店、拉麵店，更有MARVEL POP UP STORE。此外，連接秋葉原車站亦令前往各景點，或轉乘到其他地方時更方便。

ecute 秋葉原

地址：東京都千代田區神田佐久間町1-21

交通：位於秋葉原站內



東京景點【9】IMMERSIVE FORT TOKYO

IMMERSIVE FORT TOKYO 於2024年3月全新開幕，主打沉浸式劇場體驗。樂園內共設有12種遊樂設施，包括恐怖、懸疑、日本人氣動漫作品等主題體驗，例如：《今際之國的有栖》、《名偵探福爾摩斯》、《東京卍復仇者》等，從「觀眾」化身為「當事人」親歷電影、動漫和遊戲世界中的事件，每一項設施都超有真實感！樂園內亦有不同動漫的周邊產品以及主題餐廳，吃喝玩樂一站式體驗！

IMMERSIVE FORT TOKYO

成人：HK$257／位起

👉🏻即搶優惠門票🎟️

IMMERSIVE FORT TOKYO

地址：東京都江東區青海1-3-15

交通：青海站步行1分鐘



東京景點【10】東京華納兄弟哈利波特影城

「東京華納兄弟哈利波特影城」是亞洲第一座亦是全球最大的哈利波特影城，主打互動型體驗。園區內重現了不少經典場景，例如：九又四分之三月台、斜角巷、霍格華茲大廳、移動樓梯、動態肖像畫、《怪獸與牠們的產地》等。

此外，樂園內亦可以了解電影製作過程、看到電影的服裝及道具、品嘗哈利波特主題的特色餐點等。要更投入於這場魔法旅行，建議提前進入影城周邊商店購買巫師袍與魔杖，化身為真正的巫師穿越各個經典情節！

東京華納兄弟哈利波特影城

成人：HK$375／位

青年（12 - 17歲）：HK$311／位

小童（4 - 11歲）：HK$225／位

👉🏻即搶優惠門票🎟️

東京華納兄弟哈利波特影城

地址：東京都練馬區早宮3丁目58

交通：豐島園站步行2分鐘



東京景點【11】東京迪士尼度假區

東京迪士尼海洋的全新主題園區「Fantasy Springs」將在2024年6月6日正式開放，圍繞《魔雪奇緣》、《魔髮奇緣》以及小飛俠3大主題，推出兩個水上遊樂設施「安娜與愛莎的冰雪之旅」、「樂佩的天燈節」以及「小飛俠夢幻島歷險記」、「奇妙仙子妙妙小車」共四項新遊樂設施，更有冰雪奇緣城堡、魔法奇緣高塔、彼得潘夢幻島等還原度極高的經典建築！

東京迪士尼度假區

東京迪士尼樂園

成人：HK$496／位

學生（12 - 17歲）：HK$417／位

小童（4 - 11歲）：HK$300／位

👉🏻即搶優惠門票🎟️

東京迪士尼海洋

成人：HK$575／位

學生（12 - 17歲）：HK$482／位

小童（4 - 11歲）：HK$300／位

👉🏻即搶優惠門票🎟️

東京迪士尼度假區

地址：千葉縣浦安市東京迪士尼度假區

交通：舞濱車站步行8分鐘



香港機場快綫優惠車票🚄👉 預訂優惠 JR成田特快N'EX往新宿🚇👉 預訂優惠

JR成田特快N'EX往澀谷🚇👉 預訂優惠 Skyliner京成電鐵成田來往東京市中心🚈👉 預訂優惠

東京景點【12】teamLab 無界：森大廈數字藝術美術館

東京麻布台之丘的「teamLab 無界：森大廈數字藝術美術館」升級後於2024年2月9日重新開幕！展覽內有超過70件相互交錯的藝術互動作品，打破傳統美術館概念，沒有劃出指定的看展路線，可以在展館內自由穿梭。

當中最人氣的展區為「泡泡宇宙」、「地形的記憶」、「花與人」、「黑浪」等，「彩繪工廠」展區更能夠DIY描繪海洋生物，並創作成獨一無二的徽章、毛巾、Ｔ恤、單肩包等，是個遊樂的好地方！

teamLab 無界：森大廈數字藝術美術館

成人：HK$210起／位

青年（13 - 17歲）：HK$155起／位

小童（4 - 12歲）：HK$83起／位

👉🏻即搶優惠門票🎟️

teamLab 無界：森大廈數字藝術美術館

地址：東京都港區麻布台1-2-4 麻布台Hills

交通：神谷町站步行1分鐘



查看東京人氣景點門票優惠🇯🇵即時預訂免排隊＋預約入場時間❤️

東京景點【13】RED° TOKYO TOWER

RED° TOKYO TOWER 是位於東京鐵塔、2022年全新開幕的綜合體驗遊樂設施。樂園分為3大區域，3樓的「INSPIRATION ZONE」為跨時代主題娛樂區，有「PAC-MAN」、「快打旋風」等復古遊戲機台，2024年4月更開放全新遊戲「機器人大戰」；4樓的「ATTRACTION ZONE」則有超過20個結合AR及VR的體驗設施，例如：AR閃避球體驗、數位節奏遊戲、VR 射擊體驗等；5樓的「ULTIMATE ZONE」則有全尺寸電動賽車模擬器、高科技 PC 遊戲的電競競技場、XR技術的運動場等遊戲，亦設有輕食飲品及酒吧。

RED° TOKYO TOWER

成人：HK$193起／位（原價：HK$198）

青年（16 - 18歲）：HK$156起／位（原價：HK$161）

小童（6 - 15歲）：HK$102起／位（原價：HK$107）

👉🏻即搶優惠門票🎟️

RED° TOKYO TOWER

地址：東京都港區芝公園4-2-8 TOKYO TOWER Foot Town 1F、3F-5F

交通：赤羽橋站步行5分鐘



東京景點【14】東京迷你世界博物館

東京迷你世界博物館是世界最大的室內迷你世界，除了有「世界小鎮」、「關西國際機場」、「宇宙中心」、「日本魅力」展區外，更有動漫迷必朝聖的「美少女戰士」及「新世紀福音戰士」展區！將經典人物與場景變成迷你模型，帶你進入真實版的動漫世界！此外，館內亦可以體驗最新的 3D 掃描模型製作技術，可以打造專屬於你的迷你版模型！

東京迷你世界博物館

成人：HK$120起／位

青年（12 - 17歲）：HK$$79起／位

小童（4 - 11歲）：HK$71起／位

👉🏻即搶優惠門票🎟️

東京迷你世界博物館

地址：東京都江東區有明1-3-33號有明物流中心

交通：有明網球之森站步行3分鐘



東京景點【15】東京銀座藝術水族館

東京銀座藝術水族館結合了聲光影效果及裝置藝術，以金魚為主角，展示了超過70種金魚，連魚缸及場地裝飾都結合日本文化元素，仿如一件藝術品。館內有「金魚迴廊」、「金魚瀑布」、「新金魚品評」「燈籠宴」等11大主題展區，場面極具視覺震撼！

東京銀座藝術水族館

成人：HK$145／位

小童（0 - 12歲）：免費

（每位付費成人最多可免費攜帶2位小學以下小童入場）

三人同行優惠：HK$290／3位（原價：HK$435）

👉🏻即搶優惠門票🎟️

東京銀座藝術水族館

地址：東京都中央區銀座4-6-16 銀座三越新館8樓

交通：銀座站步行1分鐘



查看東京人氣景點門票優惠🇯🇵即時預訂免排隊＋預約入場時間❤️

東京景點【16】山種美術館

山種美術館於1966年已經開幕，收藏了超過1,800件由日本畫家所創作的近代及現代作品，包括浮世繪、江戶繪畫及西畫等。山種美術館沒有常設展區，每年會舉辦大約5個不同主題的季節展。館內1樓大廳的Cafe椿，提供青山老字號日式點心店「菊家」，製作各個展覽作品命名的日式點心，外觀和味道都非常精緻！另外，還有原創週邊商店，可購買只有在這裡才能買到的限定商品。

山種美術館展覽

成人：HK$75／位

大學生及高中生：HK$59／位

（國中生以下免費入場）

👉🏻即搶優惠門票🎟️

山種美術館

地址：東京都澀谷區廣尾3-12-36

交通：惠比壽站步行10分鐘



東京景點【17】淺草相撲部屋

淺草相撲部屋是2024年1月全新開幕的相撲專用餐廳，除了可以享用正宗雞肉相撲火鍋和日本料理套餐，餐廳內的中央位置更有正規土俵，可以了解相撲歷史之餘，每日更有三場相撲表演，可以一邊享用料理一邊欣賞前相撲手帶來的精彩表演！此外，亦可以與前相撲力士一起體驗相撲，每位顧客更可以與前相撲選手在擂台上合照及收到原創紀念品！

淺草相撲部屋

成人：HK$858／位

小童（0 - 11歲）：HK$644／位

👉🏻即搶優惠門票🎟️

淺草相撲部屋

地址：東京都台東區淺草 2-10-12 1樓

交通：淺草站步行2分鐘



東京景點【18】東急廣場原宿「原角」

東急PLAZA原宿HARAKADO是於2024年4月17日全新開幕的百貨公司，樓高7層的百貨公司擁有75家特色商店，包括「JO MALONE LONDON」的全球最大旗艦店、Moleskine文具雜貨店，DIOR亦計劃將在秋季開幕。百貨公司內更有室內浴場及桑拿、超過3000種雜誌及服裝店的自由空間「COVER」、創意綠色空間等，頂層花園更可以飽覽整個原宿區風景！肚子餓了有涮涮鍋、人氣壽司店、居酒屋及燒肉等美食等著大家，想簡單填飽肚子還可以選擇墨西哥Taco、熱狗、咖啡店等輕食！

東急廣場原宿「原角」

地址：日本東京都澀谷區神宮前神宮前6-31-21



成田機場去東京市中心半個鐘就到😍👉Skyliner京成電鐵車票優惠

東京景點【19】東急歌舞伎町塔

東急歌舞伎町塔是2023年4月全新開幕的超大型複合式設施大樓，樓高48層，集結了美食街、戲院、夜店、密室逃脫、展演空間等娛樂設施，亦有以《刀劍神域》為主題的互動式體驗設施「SWORD ART ONLINE ANOMALY QUEST」、電子遊戲場「namco TOKYO」；美食街則以新宿歌舞伎町街景為概念設計，打卡able之餘更有超多美食選擇！

東急歌舞伎町塔

地址：東京都新宿區歌舞伎町1-29-1

交通：西武新宿站步行3分鐘



東京景點【20】SHIBUYA AXSH

澀谷是東京的購物熱點，即將在2024年上半年迎來再多一座新商業大樓——「SHIBUYA AXSH」。樓宇設有「交叉」的設計，寓意人與人之間的連結，亦帶有「握手」之意。大樓樓高23層，有4層為商場。當中1、2樓特別以垂直庭園為設計，讓大家一邊購物，一邊有著置身於大自然的輕鬆感覺。

SHIBUYA AXSH

地址：日本東京都澀谷區澀谷2-100



東京景點【21】東京豐洲「千客萬來」萬葉俱樂部

萬葉俱樂部株式會社在豐洲市場旁建立綜合娛樂設施「千客萬來」。「千客萬來」於2024年2月1日開幕，以江戶前風格設計，集美食、購物、溫泉於一身，溫泉區分為收費溫泉服務及以及免費的足浴服務，足湯更有絕美海景睇！「千客萬來」另外亦有商場部分，有超過100間店舖進駐，生活百貨、小物精品、美食廣場等一應俱全，更可以品嘗到地道魚生飯、玉子燒、鯛魚燒等日本美食！

東京豐洲「千客萬來」萬葉俱樂部

成人：HK$209起／位（原價：HK$232）

小童（7 - 12歲）：HK$113起／位（原價：HK$125）

幼兒（3 - 6歲）：HK$86起／位（原價：HK$95）

👉🏻即搶優惠門票🎟️

東京豐洲「千客萬來」萬葉俱樂部

地址：日本東京都江東區豐洲6-101-1

交通：市場前站步行4分鐘



香港機場快綫優惠車票🚄👉 預訂優惠 JR成田特快N'EX往新宿🚇👉 預訂優惠

JR成田特快N'EX往澀谷🚇👉 預訂優惠 Skyliner京成電鐵成田來往東京市中心🚈👉 預訂優惠

（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略