新年北上深圳交通攻略｜搭港鐵／巴士有優惠　唔想逼要避去一口岸

新年北上內地攻略！農曆新年將至，預計屆時將有不少港人北上內地觀光。適逢春運高峰期，各大口岸、交通樞紐的人流預計會較多，亦有特別安排。新年期間北上高鐵的車票已售罊？哪些口岸會延長開放時間？新年自駕遊成本反而變低了？不想北上旅遊的行程被打亂、延誤，應留意以下10大注意事項。



廣州南站在近日、春運未開始已相當多旅客（圖片來源：小紅書@Magical-Ze）

新年北上內地出遊攻略！

每年新春前夕至結束後一段時間，大量旅客會同時在中國各地出遊、通勤，整個過程會被稱為「春運」。春運期間的口岸、公路、機場、碼頭、鐵路站預計都會異常多人使用，中國交通運輸部更估計今年春運的人次會達至90億。

新年期間熱鬧的深圳（圖片來源：歡樂海岸）

春運期間，整個交通系統的壓力頓時會大增，往往會打亂旅客的行程，例如公路往往有擠塞、各種交通票往往被搶購一空。不想新年假期玩得不爽，一定要做足準備！

《旅客過關篇》

新年北上攻略【1】官方公佈口岸預計人數 —— 羅湖口岸或最迫！

國家移民管理局預計今年農曆新年假期，深圳與香港間各大口岸的客流高峰，主要集中在2月11日至15日（正月初二至初六），深圳羅湖、福田、廣深港高鐵西九龍站、深圳灣口岸的日均通關人數預計將達到19.8萬、15.7萬、10.4萬、10萬人次。故此，若不想過關大排長龍，宜避用羅湖口岸。

新年北上攻略【2】兩口岸延長開放時間 —— 有新巴士路線通宵往返市區

春運高峰期間，部份口岸會延長開放時間，以滿足客量需求。當中，連接香港以及深圳的深圳灣口岸以及羅湖口岸年會分別在年三十至年初四24小時通關以及在年三十及年初二延長運作至凌晨2時。

深圳灣口岸延長開放時間後，城巴及嶼巴會營辦新路線，凌晨期間連繫市區與口岸，可參閱下文：

新年北上攻略【3】兩條新深夜路綫來往新田 —— 轉車去皇崗口岸更便捷

九巴與城巴將於2月10日至13日（年三十晚至初三晚）分別營辦新通宵路線N276及976S，分別由天水圍（天慈）與銅鑼灣往返新田，便利大家深夜時份在新田的皇巴站轉搭皇巴士，再經落馬洲管制站及皇崗口岸北上。

兩條新深夜路綫的資訊如下：

新年北上攻略【4】「紅日」不少高鐵班次已滿座 —— 宜用其他交通工具北上

不論巴士、飛機、渡輪、鐵路，春運期間的需求十分高，交通票往往早早便會售罊。為避免在擬定出遊的日子沒有交通工具可搭而要取消行程，大家應盡早購票。

旅客眾多的高鐵香港西九龍站（資料圖片）

香港今年的農曆新年假期為大年初一至四（2月10至13日），期間不少香港至廣州的高鐵車票已售罊，只餘下部份夜間班次的車票；而香港至深圳的車票餘額則較廣州多，較大機會買得到，未能購得心儀班次車票的旅客宜用其他交通工具北上。

新年北上攻略【5】提早等候交通工具 —— 交通樞紐人多！避免趕唔切搭

春運期間，機場、碼頭、鐵路站等交通樞紐的人流都會比平常多。為避免在水泄不通、大排長龍的情況下來不及排隊換車票、完成安全檢查、登上待開出的交通工具。大家乘搭交通工具前應，預留足夠時間。

高鐵香港西九龍站（資料圖片）

港鐵回覆《香港01》「好食玩飛」記者查詢時表示，高鐵團隊預計農曆新年期間出行人流會增加，旅客宜預留比平日更多的時間辦理出境手續及登車（根據港鐵官方網站，一般情況下，旅客只需約30分鐘即可完成辦理相關手續）。此外，香港西九龍站屆時會加派人手協助乘客，並透過不同渠道提醒乘客關於購票及乘車需要注意的事項。

新年北上攻略【6】新年搭車有優惠 —— 港鐵7折／巴士有來回優惠

新年期間乘搭港鐵或巴士北上，將繼續享有多項優惠，包括搭港鐵經羅湖站或落馬洲站北上7折以及乘巴士來往口岸的即日或多日來回優惠等，詳情可點擊以下文章：

新年北上攻略【7】預備乾量、叉電器 —— 減少行程受阻帶來的不便

春運正值冬、春季，許多縣市都會下雪。而大雪往往容易導致交通工具班次需取消或延誤，令乘客需要滯留。

中國東北多處於冬、春季期間會下雪（圖片來源：小紅書@當地小有名氣的好吃mono）

為避免滯留期間捱餓或無法上網，前往長期下雪之縣市的朋友，宜先預備足夠乾量、叉電器，減少電話電池用光的不便。

《北上自駕遊篇》

新年北上攻略【8】揀好過關自駕少煩惱 —— 大年初八流量較多最好避！

根據中國交通運輸部的推斷，大年初八（2月17日，星期六）將會是整個春運最繁忙的一日，亦會較多人使用各條公路、鐵路。

春運未開始，深圳北站近日清晨6時已有旅客排隊進入（圖片來源：小紅書@小小金融搬磚工）

當局預計當日高速公路會有多達6,520萬輛車使用，是春運期間路網平均車流量的約1.75倍。故此，當日交通擠塞的情況預計會特別嚴重。不想行程延誤的朋友，宜避免在當日出遊。

新年北上攻略【9】新年駕駛多限制、易受阻 —— 留意各地規定免被罰！

「港車北上」政策實施後，不少北上觀光的朋友都會選擇自駕遊。不過，春運時車位難求，而且多個縣市會制訂交通管制，或會影響大家駕駛的興致。

連繫香港與珠海的公路——港珠澳大橋（資料圖片）

春運期間，不少縣市為限制車流，會禁止部份類型或非該縣市註冊的汽車駛入指定道路，。司機需繞道行駛這才能前往目的地，從而增加車程所需的時間。

要留意，各縣市的交通管制措施皆不同，駕駛前宜先查閱不同地方的規定，避免誤墮法網與被罰。而香港方面，署理政務司司長卓永興表示，若跨境私家車並無持有落馬洲皇崗口岸的許可證，年三十至年初四期間，只可使用深圳灣口岸進出香港。

新年北上攻略【10】高速公路指定日子免費 —— 成本低了但塞車更嚴重了

中國當局宣佈國內所有高速公路將在年三十（2月9日）00:00至年初八（2月17日）23:59期間豁免小型客車的過路費。此舉會減低自駕遊的成本，但由於免費通行，高速公路的車流很大機會會比平日更多、擠塞更為嚴重，讓大家行程延誤的機會更大了。

年三十（2月9日）00:00至年初八（2月17日）23:59期間豁免小型客車過路費的港珠澳大橋（資料圖片）

（全文完）