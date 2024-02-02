名古屋冬季4大一日遊推介！白川鄉點燈/日本最大彩燈會/熊野古道

名古屋3大一日遊推介！每年隆冬，正是去名古屋夜遊賞燈飾的最佳時光，如世界遺產白川鄉點燈活動，可看到傳統合掌屋、飄雪與燈光交織的夢幻場景，而長島度假村又有全日本最大彩燈秀「名花之里」，獨特的燈與花燈海世界，讓人耳目一新！此外，名古屋周邊還有世界遺產「熊野那智大社」，洪偉大社與那智瀑布並立，可供人體驗融合自然與傳統文化的東瀛魅力！今次《香港01》「好食玩飛」記者整合4大名古屋一日遊必玩推介，人均$416起，讓大家計劃行程更得心應手！告快將開幕！



冬天，又到世界遺產的白川鄉點燈季！（圖片來源：Klook）

名古屋冬季3大一日遊推介！白川鄉點燈／吉卜力公園／日本最大彩燈會

世界文化遺產白川鄉點燈

世界文化遺產白川鄉，每日也有很多遊客慕名前往！每年1至2月期間，白川鄉更會舉辦僅6天的夜間點燈活動，可在觀景台中合掌屋、飄雪與燈光同框的浪漫畫面，然而，沒有預約就無法參加，真正一票難求！沒有預約，又不想為研究煩瑣的交通，參加由名古屋出發的一日遊旅行團也是不錯選擇！下文介紹3個一日遊行程套票，可賞白川鄉點燈、參加日本全國最大「名花之里」彩燈會，或遊走即將全面開放的吉卜力公園，連多個周邊景點及體驗活動，包導遊、專車接送等，計返分分鐘平過自己去，不失為懶計劃行程的朋友的理想選擇！

▼ ▼ ▼更多世界文化遺產白川鄉介紹

世界文化遺產白川鄉點燈

日期：1月14日（日）、1月21日（日）、1月28日（日）、2月4日（日）、2月12日（一）*、2月18日（日）

*2月12日、因為三連休的原因，所以該次點燈活動將會在周一舉行。

點燈時間：17:30-19:30

地點：白川村荻町地區

官方網站：https://shirakawa-go.gr.jp/ （白川鄉觀光協會）



名古屋冬季一日遊推介【1】2024年白川鄉冬季燈光祭 & 飛驒高山巴士一日遊（名古屋出發）

想免抽籤、沉浸式享受夢幻般的白川鄉冬季燈光祭，可參加Klook的一日遊體驗！行程包參加白川鄉夜間點燈活動，又有充足自由活動時間遊覽飛騨高山，探索古街歷史及歎美味飛驒牛料理，全程有英文導遊陪同解說，不怕溝通隔膜！如不想參加白川鄉燈光祭，Klook也有日間的白川鄉＆飛驒高山巴士一日遊，人均低至$414起，非常抵玩！

2024年白川鄉冬季燈光祭 & 飛驒高山巴士一日遊（名古屋出發）

價格：成人$1,100位（包遊走高山市、賞白川鄉點燈、白川鄉晚餐）

出發日期：2024年2月12日

優惠預訂👉 白川鄉冬季燈光祭last call

【行程】

10:00 名古屋駅集合

13:00 高山市散步+自費午餐（活動時間約2小時）

16:20 白川鄉散步+登展望台觀看點燈活動（活動時間約2小時20分鐘）

18:40 白川鄉晚餐（活動時間約40分鐘）

19:30 返回名古屋解散



名古屋冬季一日遊推介【2】高山市＆白川鄉一日遊-含飛驒牛午餐（名古屋出發）

不看白川鄉點燈，其實日間淨玩白川鄉、走訪高山市，來一趟歷史文化巡禮也是不錯之選！Klook設有高山市＆白川鄉一日遊行程，過程將可漫步於古色古香的高山老街，感受濃厚復古情懷，又可觀賞列為世界文化遺產的白川鄉合掌造建築，走進宛如童話故事中的夢幻小屋！此外，團費還包食飛驒牛午餐，可大啖食遠近馳名的頂級飛驒牛肉（價錢港幣約200元），不用煩惱交通、膳食，全程又有導遊解說，非常化算！

高山市＆白川鄉一日遊-含飛驒牛午餐（名古屋出發）

價格：成人$416位（包遊走高山市、白川鄉、飛驒牛午餐）

出發日期：2024年2月2日至3月16日

優惠預訂👉 純玩高山市＆白川鄉

【行程】

07:50 名古屋駅集合

10:00 高山市散步+飛驒牛午餐（活動時間約1小時30分鐘）

12:00 白川鄉散步+登展望台觀看點燈活動（活動時間約2小時30分鐘）

18:00 返回名古屋解散



名古屋冬季一日遊推介【3】熊野古道徒步 & 那智瀑布一日遊（名古屋出發）

離開繁華的名古屋市，可到位於日本三重縣、奈良縣及和歌山縣之間的熊野古道，可參拜世界遺產熊野三山神社（熊野那智大社、熊野早玉大社、熊野本宮大社）及那智瀑布，體玩融合自然、傳統和寧靜的古老精神意義。此外，還可從車窗欣賞世界遺產獅子山和熊野海灘，一覽熊野的雄偉壯觀。

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熊野古道徒步 & 那智瀑布一日遊（名古屋出發）

價格：成人$592

出發日期：2024年2月6日起至3月30日，逢星期二/四／六出發

優惠預訂👉 即睇世界遺產熊野三山神社

【行程】

07:00 名古屋駅集合

10:00 自由漫步熊野古道+午餐-熊野那智大社、大門坂、那智山青岸渡寺三重塔、那智瀑布（活動時間約3小時）

14:30 鬼ヶ城、Onigajo（活動時間1小時）

19:00 返回名古屋解散



名古屋冬季一日遊推介【4】三井奧特萊斯購物城 & 名花之裏燈海之旅（名古屋出發）

名花之裏（なばなの裏），是位於三重縣桑名市的植物園，也是長島度假村其一的休閒設施。這個園區的燈飾秀，規模為日本最大，以「燈泡」結合 「LED」，來呈現光影美感，引領遊客走入夢幻的光影世界！除了燈海，名花之裏還設有許多大型花卉園區、中西日式餐廳、足湯，不論日夜都可享豐富的遊樂體驗！如喜歡購物，還不可錯過日本最大的奧特萊斯城「三井奧特萊斯購物城」，這兒以「爵士之夢長島」為題，可入手各式各樣的海外高端品牌、國內外服飾店、精品店、體育用品、戶外用品、皮革等約300家店鋪的特價產品！而且設有美食廣場，可品嘗到當地美食名古屋特色美食。

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三井奧特萊斯購物城 & 名花之裏燈海之旅（名古屋出發）

價格：$427

出發日期：2024年2月24日起5月5日，逢星期六/日出發

優惠預訂👉全國最大燈飾秀+奧特萊斯