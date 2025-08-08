名古屋冬季8大一日遊推介！白川鄉點燈/花火大會/打卡雪國森林

名古屋3大一日遊推介！每年隆冬，正是去名古屋夜遊賞燈飾的最佳時光，可以到訪白川鄉、名花之里、熊野那智大社等著名景點！今次《香港01》「好食玩飛」記者整合8大名古屋一日遊必玩推介，讓大家計劃行程更得心應手！



名古屋冬季一日遊景點推介【1】新穗高纜車 — 米芝蓮二星景點／走入童話雪國森林！

位於高山的新穗高纜車曾被評選為米芝蓮二星景點，在冬天乘坐新穗高纜車，可以穿梭在北阿爾卑斯山脈之間，360度全方位俯瞰雪景！乘坐纜車到總站，即可抵達西穗高口，可以在山頂看到北阿爾卑斯山的壯麗景色，還可以走入雪之迴廊、山頂森林打卡，享受置身童話般雪國的體驗！

新穗高纜車

地址：岐阜縣高山市奧飛驒溫泉鄉神坂710-58

交通：JR高山站搭乘濃飛巴士至新穗高纜車站轉乘纜車



名古屋冬季一日遊景點推介【2】白鳥庭園 — 日本中部最大庭園／打卡冬季限定「雪吊」！

「白鳥庭園」是日本中部地區中最大的日本傳統庭園。庭園佔地3.7公頃，以「水的故事」為主題，擁有巨大的池塘及小溪。在冬季到訪白鳥庭園，除了可以看到結冰的池塘，更可以看到為防止積雪壓垮樹木而裝上的「雪吊」（雪吊り），搭配晚間的燈光更獨特！

白鳥庭園 — 日本中部最大庭園／打卡冬季限定「雪吊」！

白鳥庭園

地址：名古屋市熱田區熱田西町2-5

交通：熱田神宮西站步行10分鐘



名古屋冬季一日遊景點推介【3】名古屋港冬季illumination — 14.5萬盞LED燈+燈光瀑布

名古屋港會在每年冬季舉行點燈活動「NAGOYA PORT WINTER ILLUMINATION」。活動通常在12月舉行，會在名古屋港花園碼頭臨港綠地和名古屋港水族館前設立超過14.5萬盞LED燈，呈現燈光瀑布、大型燈飾、聖誕樹等，而且因為附近沒有建築群，光害較少，更可以欣賞到完整的燈光效果！

名古屋港冬季illumination

地址：名古屋市中區金山1-17-1

交通：金山站步行1分鐘



名古屋冬季一日遊景點推介【4】ISOGAI煙花劇場in 名古屋港 — 劇場版花火大會！

ISOGAI 花火劇場是每年12月在名古屋港舉辦的冬季花火大會，由曾獲全國煙火大賽「大曲煙火大會」中第一名的老牌煙火公司 Isogai Fireworks 製作，ISOGAI 花火劇場融合了劇場元素，搭配聖誕故事及音樂，慶祝聖誕節的來臨，絕對是一場視覺和聽覺盛宴！

ISOGAI煙花劇場in 名古屋港

地址：名古屋市港區港町1-1

交通：名古屋港站步行5分鐘



名古屋冬季一日遊景點推介【5】拉格娜登堡 — 過百萬顆燈球打造浪漫美景！

「拉格娜登堡」是名古屋最具代表性的遊樂園區，結合主題樂園、購物商場、溫泉設施與飯店。在每年冬季都會舉辦燈光秀，結合光影藝術、聖誕市集、煙火表演、花卉藝術等精彩活動，以過百萬顆燈球打造出絕美的「幸運彩虹拱廊」、「青之宮殿」、「雲海與極光秀」等，更會在聖誕節期間舉辦聖誕市集及煙火秀，場面十分浪漫！

拉格娜登堡

地址：愛知縣蒲郡市海陽町2丁目3番地

交通：JR蒲郡站轉乘免費接駁巴士



名古屋冬季一日遊景點推介【6】白川鄉合掌村 — 世界文化遺產村落／絕美冬季點燈！

世界文化遺產白川鄉，每日也有很多遊客慕名前往！每年1至2月期間，白川鄉更會舉辦僅6天的夜間點燈活動，可在觀景台中合掌屋、飄雪與燈光同框的浪漫畫面，然而，沒有預約就無法參加，真正一票難求！沒有預約，又不想為研究煩瑣的交通，參加由名古屋出發的一日遊旅行團也是不錯選擇！

白川鄉合掌村

地址：岐阜縣大野郡白川村鳩谷517番地

交通：金澤站轉乘高速巴士至白川鄉巴士總站步行1分鐘



名古屋冬季一日遊推介【7】名花之里 — 全日本最大型燈光秀！打卡燈河、光之隧道

名花之里（なばなの裏）是位於三重縣桑名市的植物園，設有大型花卉園區、足湯等。而在每年5月底及10月底則會舉辦冬季燈光匯演，是全日本最大型的燈光秀！燈光匯演的重點包括燈河、光之隧道、光之海和雙子樹，日夜都可以看到絕美景色！

名花之里

地址：三重縣桑名市長島町駒江漆畑270

交通：桑名站轉乘三重交通直達巴士，車程約10分鐘



名古屋冬季一日遊景點推介【8】熊野古道 — 參拜世界遺產神社+那智瀑布！

離開繁華的名古屋市，可到位於日本三重縣、奈良縣及和歌山縣之間的熊野古道，參拜世界遺產熊野三山神社（熊野那智大社、熊野早玉大社、熊野本宮大社）及那智瀑布，體玩融合自然、傳統和寧靜的古老精神意義。此外，還可從車窗欣賞世界遺產獅子山和熊野海灘，一覽熊野的雄偉壯觀。

