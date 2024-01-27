深圳南山好去處｜華僑城「超級花市」啟動　來逛市集看表演玩遊戲

距離農曆新年倒數還有十幾日，就快過年啦，激動的心一刻都按捺不住。



逛花街、買年貨、是過年前最重要的事情。現在大街小巷、各個角落裏，年味可謂是愈來愈重。而深圳華僑城商管的「2024超級新年」主題活動已經開啟，華僑城城區各項目這次還圍繞「超級花市」主題開啟了一系列活動。讓大家逛花市，也有了新的選擇。

華僑城城區 2024超級新年．超級花市正式開啟

在這個「超級花市」主題活動，華僑城城區各項目：華僑城大廈O'BOX、華僑城創意文化園、華·生活館以及OCT PARK歡樂時光四大地標，將帶來四種各具特色的逛花市體驗，提前過大年。

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每一個區域都會有不同的花市市集、主題快閃、新年打卡裝置…...讓你不僅可以逛得開心，也能吃喝玩樂一應俱全，悠閒享受。

今年，就來華僑城體驗一次吧！

四大地標 年味滿滿 一超打卡一起玩！

第一站：華僑城大廈O'BOX

華僑城大廈O'BOX，以「超級喜市」接喜氣迎接超級新年。

每個角落都充滿着喜慶的年味，復古的電視機、報刊亭紅紅火火點亮街區。來這裏逛市集、玩遊戲、看表演……彷彿回到了童年最快樂、最期待過春節的日子。

打卡超級喜市，接喜氣

春節之前，一定要在深圳再逛一次市集！

華僑城大廈O'BOX的「超級喜市」正式開攤，冰糖葫蘆、棉花糖、帶你穿越童年時光；現場還有非遺精品與原創文創品牌作品、原創插畫設計好物、新春貼紙、對聯、紅包等等，隨意逛逛，說不定就能淘上一件驚喜好物，為過年錦上添花。

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市集活動期間，還會不間斷送上更多喜氣互動環節。只要你參與了「超級好運」集章、「超級遊戲」、就可以兑換一份精品禮物啦。

聽說，已經有很多朋友將禮品抱回家了，限定款也所剩不多，手慢無，趕緊衝衝衝，接喜氣！

華僑城大廈O'BOX 活動日曆

1. 「超級喜市」市集

時間：2024.1.15-2024.2.8

地點：南山區華僑城大廈1F O'BOX廣場

PS：市集免費入場



2. 「超級好運」

互動集章：玩遊戲、逛集市、關注點評

集章滿5個或在華僑城大廈O'BOX商場內任意消費滿200元，即有機會抽取定製禮品

時間：工作日 11:00-18:00；周末 12:00-19:00



3. 「超級遊戲」

超級遊戲：超級幸運沙包&共築超級魔方

限定時間、限定地點、贏取福祿獸蓋章

時間：工作日 12:30-13:00

PS：具體活動詳情，請諮詢現場工作人員



第二站：華僑城創意文化園

第二站來華僑城創意文化園玩！平時的OCT- LOFT就已經讓人百逛不膩了，超級新年活動更是讓人期待。

今年的華僑城創意文化園不僅有「T街創意市集·超級花市」，將園區變成「花卉植物天堂」；還在園區內打造了兩組可變化的「自在樹屋」，聯合貓少年的花、Fabric、山田土以及跳海酒館等品牌參與共創，在這裏都能擁有更加與眾不同的新春體驗。

打卡 「自在樹屋」

自在樹屋：貓少年的花

貓少年的花是一家位於深圳的花店，由兩個男生共同創立，致力打造一家有氛圍感的花店。這次「超級新年」期間，他們在樹屋裏呈現「繁花迎新春」主題快閃，裏裏外外都擺滿了精心設計、充滿年味的花卉盆栽，也為節日添一份喜慶感。

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自在樹屋：山田土

山田土認為，茶既能愉悦味蕾，亦是連接人與人、人與自然的通道。新舊年交替之際，在OCT-LOFT，跟朋友們來喝茶聊天，一起逛花市，迎接新年好運。不僅如此，還可以參與一系列有趣的好運活動哦。

打卡公共藝術裝置「JUMP城市電場」

「2024超級新年」期間，OCT-LOFT超級新年攜手大星吉子工作室搭建的公共藝術裝置「JUMP城市電場」將持續至2月25日，就在南區，用一個簡潔卻充滿變化的空間符號，讓人們在跳躍中、互動中、玩耍中，用自身的能量去賦能城市。

當夜幕降臨時，裝置隨之點亮，色彩變幻的光線就像緩慢的節律呼吸；當裝置感應到彈床上的跳動，也會有不同的視覺展現。如果你恰巧經過，不妨去試着體驗一番。

打卡T街創意市集「超級花市·HERE WE GROW」

除此之外，OCT-LOFT超級新年將聯動T街創意市集，帶來「超級花市·HERE WE GROW」活動。

本次T街創意市集特別聯動園藝品牌「籽舍」，共同打造花植專場，這裏即將變成花花的世界、植物的樂園。新年之際，來這裏給自己挑一份新年花卉盆栽，帶回家吧～

華僑城創意文化園活動日曆

1. 「自在樹屋」

南區「自在樹屋」

——貓少年的花：2024.1.22-2024.2.7

——Fabric：2024.2.17-2024.2.25

北區「自在樹屋」

——山田土：2024.1.10-2024.1.28

——跳海酒館：2024.1.29-2024.2.9



2. 公共藝術裝置「JUMP城市電場」

時間：2023.12.25-2024.2.25

地點：華僑城創意文化園南區公共空間



3. T街創意市集NO.254「超級花市·HERE WE GROW」

時間：2024.1.27 10:00-21:00，2024.1.28 10:00-20:00

地點：華僑城創意文化園北區



第三站：華·生活館

來華·生活館，體驗一種「慢享新春」的過年氛圍。約上家人朋友，來這裏逛花市街、逛慢閃店、採購年貨，享受休閒的時刻。

打卡「歡樂發市」

對啦，華·生活館「歡樂發市」市集已經開攤，一次性就能體驗逛花市市集和買迎新好物的樂趣，感受濃郁的年味。

各式各樣的花卉盆景，這裏應有盡有，價格實惠；除此之外還有年貨禮盒、風味特產，保證讓你逛到停不下來，周末就去逛逛吧～

打卡「超級好貨公司」

「以自在的方式度過超級新年」，華·生活館攜手超級好貨公司打造的生活方式慢閃店，也充滿了年味。

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這裏集合了70家年輕獨立設計師的生活方式品牌，涵蓋了配飾、服飾、包飾、寵物、美食等原創好物，可以慢悠悠閒逛挑選。

最近，他們在室內新增了一個「小型花市」，一入門就會被吸引到，金桔、蘭花、冬青……都可以採購。

華·生活館活動日曆

1. 「歡樂發市」市集

時間：2024.1.25-2024.2.8

地點：華·生活館沃爾瑪門口廣場



2. 超級好貨公司

時間：2023.12-2024.3 10:00-20:00

地點：華·生活館二樓C區圓中庭旁C237-C241



第四站：OCT PARK華僑城歡樂時光

以「無時不作樂」為主題，歡樂時光的超級新年系列活動「超級花市」，即將在2月3-4日舉辦，千萬不要錯過了。屆時，在活動現場不僅可以逛年花、買新年好物，還可以體驗插花工作坊等活動，將自己的一片心意帶上，開開心心迎接春節！

OCT PARK華僑城歡樂時光活動日曆

1. 「超級花市」市集

時間：2024.2.3-2024.2.4

地點：歡樂時光LG層中庭



2. 消費滿贈

時間：2024.2.3-2024.2.4

全場商戶（除盒馬外）單筆消費實付滿299即可兑換年花一盆（每人限兑換一份，數量有限兑完即止）



3. 超級花市插花工作坊

時間：2024.2.3 15:30-16:30

地點：歡樂時光LG層中庭

ps：需提前社群預約



華僑城城區2024超級新年·超級花市

1. 華僑城大廈O'BOX

地址：深圳市南山區深南大道9018號

交通：深圳地鐵1號線華僑城站B出口，步行310米

2. 華僑城創意文化園

地址：深圳市南山區錦繡北街2號

3. 華·生活館

地址：深圳市南山區興隆西路2號

4. OCT PARK華僑城歡樂時光

地址：深圳市南山區香山東街14號

交通：深圳地鐵2號線僑城北站B出口，步行390米



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