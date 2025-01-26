新加坡聖淘沙酒店10間｜近環球影城／水族館海底景房／海景Villa

撰文：張雨靜
出版：更新：

新加坡聖淘沙是當地大受歡迎的旅遊、度假勝地，當地多個景點，當中最有名的就是聖淘沙名勝世界、新加坡環球影城，而靠近西羅索海灘的度假酒店，更座擁無敵大海景，讓人格外放鬆，無論是去旅行遊玩，還是想寫意度假，聖淘沙都是一個不錯的選擇！今次《香港01》好食玩飛就會跟大家介紹聖淘沙酒店10間！

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聖淘沙酒店推介【1】新加坡喜樂聖淘沙度假酒店（Siloso Beach Resort - Sentosa）

新加坡喜樂聖淘沙度假酒店座落於山中，擁有翠綠山景，更可能俯瞰西樂索海灘。作為度假酒店，酒店內設施非常豐富，包括高爾夫球場、室外游泳池、健身室，當中最值得一提是有日光浴場，讓住客可以曬太陽放鬆身心。出入交通亦非常方便，度假村前有一個沙灘電車站，乘坐電車可以往前其他地方。

新加坡喜樂聖淘沙度假酒店（Siloso Beach Resort - Sentosa）
房價：人均HK$475／晚起（高級房）
地址：51 Imbiah Walk, Singapore
交通：英比奧地鐵站步行約17分鐘
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聖淘沙酒店推介【2】新加坡聖淘沙灣 W 酒店（W Singapore - Sentosa Cove）

新加坡聖淘沙灣 W 酒店位於聖淘沙最東南角落，雖然沒有地鐵直達，跟環球影城有一點距離，不過有免費巴士往來，出入也非常方便。酒店的室內游泳池是新加坡最大的室內游泳池之一，擁有水底音響設備、純白滑水道，帶來與眾不同的水上體驗。每間客房都都有紫色氣氛燈，可以調節深淺，在客房內也能非常CHILL！

新加坡聖淘沙灣 W 酒店（W Singapore - Sentosa Cove）
房價：人均HK$979／晚起（奇妙特大床房）
地址：21 Ocean Way, 098374
交通：名勝世界地鐵站行車約9分鐘
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聖淘沙酒店推介【3】新加坡聖淘沙名勝世界邁克爾酒店（Resorts World Sentosa-Hotel Michael）

邁克爾酒店由美國當代偉大的建築師邁克爾格拉夫斯主持設計，每間客房都藝術感十足，隨處都可以欣賞到美術壁畫與特色陳設，彷如置身於美術館。酒店交通非常方便，位於兩個地鐵站中間，兩邊平均都是2至3分鐘路程，而且為位名勝世界內，鄰近新加坡環球影城、EA海洋館、水上探險樂園。由於12歲以下小童不加床位可免費入住，更被Trip.com評為新加坡親子酒店第9名。

新加坡聖淘沙名勝世界邁克爾酒店（Resorts World Sentosa-Hotel Michael）
房價：人均HK$890／晚起（豪華房；附水上探險樂園門票2位成人1份）
地址：8 Sentosa Gateway, Singapore
交通：海灘地鐵站步行約2分鐘；名勝世界地鐵站步行約4分鐘
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聖淘沙酒店推介【4】聖淘沙名勝世界逸濠別墅（Resorts World Sentosa - Equarius Villas）

聖淘沙名勝世界逸濠別墅提供套房和Villa別墅2款房型，而別墅設有單房和兩房，無論選擇那一款Villa，只要打開窗戶，就可以看到無敵海景，房間更可以直通泳池，如果喜歡游泳就最適合不過。至於套房景觀也非常出色，如果喜歡海底世界，不妨入住海底套房，由於套房與水族館只隔一層玻璃，可以隨時隨地都看到水族館內的水底風景。

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聖淘沙名勝世界逸濠別墅（Resorts World Sentosa - Equarius Villas）
房價：人均HK$2839／晚起（一卧室別墅）
地址：8 Sentosa Gateway, Singapore
交通：海灘地鐵站步行約14分鐘；名勝世界地鐵站步行約14分鐘
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聖淘沙酒店推介【5】新加坡聖淘沙名勝世界逸濠酒店（Resorts World Sentosa - Equarius Hotel）

新加坡聖淘沙名勝世界逸濠酒店的客房面積非常寬敞，豪華房面積由550平方尺起，如果選擇豪華花園房，面積更達1100平方尺，酒店配套方面有室外游泳池、娛樂場，如果同行有小童，更會提供兒童玩具，亦有兒童浴袍、拖鞋等日常用品，更獲選Trip.com新加坡親子酒店第七名。部份房價更包括水上探險樂園門票。

新加坡聖淘沙名勝世界逸濠酒店（Resorts World Sentosa - Equarius Hotel）
房價：人均HK$1035／晚起（豪華房）
地址：8 Sentosa Gateway, Singapore
交通：海灘地鐵站步行約14分鐘；名勝世界地鐵站步行約14分鐘
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聖淘沙酒店推介【6】聖淘沙鄉村酒店 - 遠東酒店集團（Village Hotel Sentosa by Far East Hospitality）

聖淘沙鄉村酒店 - 遠東酒店集團（Village Hotel Sentosa by Far East Hospitality）於2019年才開幕，共有606間房，有4個主題泳池，包括無邊際泳池Infinity Pool，可以望到海景，讓人非常放鬆。酒店每逢周末晚上都會在湖畔播放電影，更會免費提供爆谷，喜歡看電影的人絕對不能錯過！酒店鄰近環球影城、S.E.A.海洋館和魚尾獅纜車站，步行約10分鐘即可到達，最適合想到處遊玩的旅客！

聖淘沙鄉村酒店 - 遠東酒店集團（Village Hotel Sentosa by Far East Hospitality）
房價：人均HK$539起（豪華房）
地址：10 Artillery Avenue, #02-01 Palawan Ridge, Sentosa Island, Singapore
交通：聖淘沙捷運Imbiah Station站步行約1分鐘
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聖淘沙酒店推介【7】遨堡聖淘沙酒店 - 遠東酒店集團（The Outpost Hotel Sentosa by Far East Hospitality）

遨堡聖淘沙酒店 - 遠東酒店集團（The Outpost Hotel Sentosa by Far East Hospitality）於2019年4月開幕，共有193間房，客房設計以黑白為主調，風格時尚簡約。酒店與Village Hotel屬同一集團，兩間酒店相鄰，泳池與早餐都是Village Hotel共用，另外頂樓亦有Sky Pool，可以欣賞到醉人的日落景色。酒店亦鄰近地鐵站，出入均非常方便！

遨堡聖淘沙酒店 - 遠東酒店集團（The Outpost Hotel Sentosa by Far East Hospitality）
房價：人均HK$584起（豪華房）
地址：10 Artillery Ave, Sentosa island, Singapore 099951
交通：聖淘沙捷運Imbiah Station站步行約5分鐘
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聖淘沙酒店推介【8】聖淘沙名勝世界-歐芮酒店（Resorts World Sentosa - Hotel Ora）

聖淘沙名勝世界歐芮酒店在2023年開業，擁有389間客房，配備室外游泳池、健身室、娛樂室等等。酒店設有中文客服，酒店內部有 中文告示，因此深受中港澳台客人讚賞。至於兒童設施方面有兒童玩具、拖鞋、浴袍，對兒童呵護備至，因此獲Trip.com評為新加坡親子酒店第5名。

聖淘沙名勝世界-歐芮酒店（Resorts World Sentosa - Hotel Ora）
房價：人均HK$906起（豪華房）
地址：8 Sentosa Gateway, Singapore
交通：英比奧地鐵站步行約11分鐘；名勝世界地鐵站步行約7分鐘
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聖淘沙酒店推介【9】新加坡聖淘沙安曼納聖殿度假酒店（Amara Sanctuary Resort Sentosa）

新加坡聖淘沙安曼納聖殿度假酒店在2024年曾經翻新，提供140間客房，酒店走度假風格，酒店休閒設備完善，包括桑拿、SPA、日光浴室、高爾夫球場、室外泳池等等。而且交通方便，距離英比奧地鐵站僅6分開路程，到附近的環球影城、水上樂園也非常近。

新加坡聖淘沙安曼納聖殿度假酒店（Amara Sanctuary Resort Sentosa）
房價：人均HK$875起（豪華房）
地址：Sentosa Island, 1 Larkhill Rd, 099394
交通：英比奧地鐵站步行約6分鐘；名勝世界地鐵站步行約20分鐘
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聖淘沙酒店推介【10】新加坡嘉佩樂酒店（Capella Singapore）

新加坡嘉佩樂酒店是新加坡六星級酒店，配套極佳！酒店以1880年殖民建築改建而成，利用U型建築跟古樓相連，構成一座蝴蝶型的建築，酒店配備3館室外游泳池，當中雙層無邊際游泳池最受住客讚揚，距離環球影城、地鐵站僅15分鐘路程。提供每日免費報紙（包括中文報紙），同時提供全天免費小吃和飲料，如果汁、汽水和瓶裝水。

新加坡嘉佩樂酒店（Capella Singapore）
房價：人均HK$3182起（園景至尊特大床房）
地址：1 The Knolls, 098297
交通：英比奧地鐵站步行約11分鐘；海灘地鐵站步行約21分鐘
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