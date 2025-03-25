旅行禁忌｜4地區罕見違禁品規定！花生都唔得？1國家禁攜出奇蛋？

旅行禁忌｜除了武器、危險藥物、瀕危物種等普羅大眾認識的違禁品外，香港與海外還有不少看似人畜無害的物品，其實被列為違禁品！《香港01》「好食玩飛」記者盤點一些「罕見違禁品」予大家參考，以免外遊時不慎購入中伏！



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4個地區罕見違禁品規定

罕見違禁品規定【1】台灣 —— 肉類、蔬果禁攜入境 花生都唔得？

除加熱煙禁止攜帶外，台灣對食品類以及動物毛皮、骨頭也有嚴格的入境要求。據台灣農業部動整物防疫檢疫署指引，所有禽畜肉類，包括豬、牛、羊、鹿等偶蹄類；馬、驢等單蹄類；雞、鴨、鵝等禽類，其加工品（如豬肉乾、牛肉乾）、內藏、血液、未全熟的雞蛋、鮮奶，以及未加工的骨骼、角、毛皮、羽毛均不可入境。

未經加工或具有發芽能力的生鮮，包括植株類如多肉植物；人參、蓮藕、番薯等根莖類；竹荀、椰菜、芥菜；鮮花、番茄、黃瓜等花果類；蔥、薑、蒜等未研磨香料種子；未煮熟之帶殼花生、黃豆等豆類種子；奇亞子、亞麻子等種子，同屬違禁品。

還有一些一般人不容易警覺的類別，如新鮮菇類、有機肥料、土壤、木材、活體昆蟲以及栽培介質（指土壤、泥炭土及其他天然或人工的栽培物料），同樣需注意！

若帶備了上述物品入境而未有申報，將會被處罰最高台幣100萬元（約港幣23萬元）的罰款，而加熱煙的罰款更高達台幣500萬元（約港幣110萬），並沒收、或銷毀、退運該等煙品。

罕見違禁品規定【2】新加坡 —— 攜帶刊物、電子遊戲、CD入境要申報

新加坡除了不可攜帶香口膠、口嚼煙草及仿製煙草產品（如電子煙）之外，另外有一點需注意，新加坡海關亦將報紙、書籍、雜誌、電子遊戲、CD列為管制性物品，而沒有進口許可證或授權的受管制物品，都不能帶入新加坡。

電子遊戲未經申報前，不能帶入新加坡。（資料圖片）

根據新加坡移民及關卡局規定，未得到許可而帶有上述受管制物品的旅客，需要經「紅色通道」入境。當局會將相關物品轉交給相關機構批准。在相關機構批准後，旅客可取回相關物品，但需繳付倉庫押金（Warehouse Deposit Receipt）。

報紙、書籍等刊物未經申報前，不能帶入新加坡（資料圖片）

受進出口管制物品【3】冰島 —— 釣魚裝備入境前要消毒

根據冰島稅務和海關總署的指引，在冰島境外使用過的釣魚裝備（包括手套、靴子和涉水鞋等），要先被消毒，並附有由當地授權的獸醫官員簽發之消毒證書，方能夠入境。如果裝備持有人未能出示消毒證書，則要在抵達冰島時交由政府部門消毒，並繳交消毒費。

冰島禁止未經消毒的釣魚裝備入境（資料圖片）

受進出口管制物品【4】美國 —— 禁止Kinder出奇蛋進口

不少人以為「健達出奇蛋」（Kinder Surprise）已停產，但其實在其他地方，如意大利、澳洲等仍可找到它的蹤跡，有些香港零食小店也有引入出售。

雖然「健達出奇蛋」曾是不少港人的童年回憶，然而，在美國卻屬禁止進口物品。因「健達出奇蛋」的玩具因不屬食物，亦沒有任何營養，未能符合美國相關法例中條款：「甜食不可以完全包含住非營養成分的物質，除非該非營養物質對甜食本身具有實際用途，且不會使產品成為有害或威脅到生命安全」，因此也不能出售。

健達出奇蛋（圖片來源：Unsplash@Dima Solomin）

根據美國媒體《FEE Stories》的報道，兩名西雅圖男子在2012年6月到訪加拿大溫哥華後駕車返回美國期間，被關口官員在他們的車裡查獲6隻健達出奇蛋 。肇事2人隨即被官員拘留了2小時，並被告知他們可能會面臨每隻蛋2,500美元（約$1.9萬港元）罰款。

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