【打天下】歐錦棠魔裟斗大對決一幕　原來包含極真空手道踢擊絕技

《打天下》歐錦棠跟前K-1拳王魔裟斗大打出手，當中拳王使出前空翻踢技，原來那是極真空手道的經典招式，也是極真大師塚本德臣、「神童」那須川天心的成名絕技——胴廻し回転蹴り（Do Mawashi Kaiten Geri/Rolling Thunder Kick/轉體迴旋踢）。

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《打天下》來到第三集，上演了全劇最備受矚目的「對打戲」，由日本前K-1拳王魔裟斗跟歐錦棠合作打造的兩場對打情節︰一場為「全接觸空手道」比賽，另一場為「無限制」室外武者對決。兩位演員真材實料，打鬥動作拳拳到肉，就算隔著鏡頭都彷彿感到硬食拳腳的痛楚。



（影片擷取自︰Youtube，ViuTV《打天下》）

而在室內對決一幕中，日本拳王魔裟斗更重現了全接觸空手道經典絕招——轉體迴旋踢（胴廻し回転蹴り，Do Mawashi Kaiten Geri）。

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▍極真空手道經典踢技︰動作極其誇張 威力奇高的捨身技

（網上圖片）

在空手道中，基本旋踢（Roundhouse Kick）稱為「回し蹴り」，英語發音為「Mawashi Geri」。「Mawashi」是「迴旋」的意思，「Geri」是「踢擊」的意思，合起來就是「迴旋踢」。而今次要介紹的極真經典踢技，則可算是進階版的「回し蹴り」。



胴廻し回転蹴り，中文直譯為「轉體迴旋踢」，日文英語發音為「Do Mawashi Kaiten Geri」，亦有人會叫「Rolling thunder kick」，是極真空手比賽中的經典捨身踢技，所以也會叫它做Kyokushin Wheel Kick，而在Kickboxing及MMA比賽亦會看到。

「胴廻し回転蹴り」最令人畏懼的莫過於其強大的打擊威力、詭異的打擊角度、難以反擊的倒地特性。

單就動作而言，它跟後旋踢（Spinning Wheel Kick）相似，但又不盡相同。它一方面利用了跳躍轉體來加強動能，同時借助下潛或跳躍的直轉(Tate Kaiten)及橫轉(Yoko Kaiten)，以出奇不意的方向橫向、斜向或直向攻擊對方頭部。



極真空手道家塚本徳臣是1996年及2011年的「全世界空手道選手権大会」奪得優勝，期間多次以「胴廻し回転蹴り」擊敗對手，因此被譽為「胴廻し回転蹴りの達人」。



此外，近年以無敵的姿態橫掃了日本的Kickboxing界，被譽為「日本格鬥技界傑作」、「神童」、「超級高校生」的那須川天心，亦屢次在比賽中使出「胴廻し回転蹴り」擊中對手。在RIZIN 13中，天心在跟前UFC拳手堀口恭司時，便以此擊中恭司，令其一度陷入困境中。

可是，這種威力強大的踢技有一種顯而易見的「缺點」，那就是踢擊後會必然倒地，形成重大的罩門。假如一擊不中，或是無法給對手足夠傷害的話，自己反而會被對方輕易追擊，陷入相當危險的局面。

因此，「胴廻し回転蹴り」通常只會出現在立技比賽之中，即使一擊不中倒地，裁判亦會暫停比賽，不用擔心遭受對手追擊。相對的，如果比賽規則容許地戰，或是在街頭防身時，則絕不建議大家使用「胴廻し回転蹴り」。

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最後附上「胴廻し回転蹴り」的練習方法供大家參考一下。

不過奉勸大家一句，這種腳法難度頗高，若無足夠安全設備及有教練在旁指導的話，切勿獨自嘗試。





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