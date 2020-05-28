武田信玄旗印非「風林火山」四字　 戰爭及宗教影響日本軍旗發展

對很多日本戰國迷來說，對武將軍旗大多耳熟能詳，當中又以武田家「風林火山」旗最為經典（這旗與歷史有出入，下文詳談）。其實，軍旗除了能分別敵我，和方便檢驗戰功外，日本古代軍旗應用和流變，背後亦與戰爭模式變革和宗教文化因素有關，這次我們以此角度來讓大家認識日本戰國時代軍旗文化。

在日本古代，旗指物（一般戰場上所佩戴物品，一般是家紋，用來分別敵我）最早並不是用於戰場，而是在宮廷禮儀、寺廟儀式、祭祀上才用，後來逐漸發展到戰場上使用。據說早於源平合戰時（1180-1185），源平兩軍已分別用紅色和白色旗分別敵我，平家被滅後，源賴朝規定以白旗為源家嫡流專用旗號，明令禁止白旗隨意使用，麾下武將若使用白旗，需要加上家紋以資識別，後來武家林立，為了更細分身份，也有了家紋出現。

戰國時代，武將在戰場上放置於自身附近的印記物又叫「馬印」。戰場上使用這類旗指物、馬印（下文亦會以「軍旗」統指這些物品），除了有識別身份之用外，還有辨別兵種，建立身份認同。日本早期的士兵都是臨時招募的農民，這些農民兵沒有統一裝備，穿着五花八門，平時欠缺統一訓練，大家互不相識，當時領主都不會提供盔甲，所以士兵身上的軍旗成為了身份標識。

電影《影武者》劇照，武田家軍旗。

旗印標識兵種

除了識別敵我外，也有用來識別兵種或傳遞資訊。戰國時代出名的百足眾，為武田信玄所創，百足眾旗指物上畫了一隻大蜈蚣，這兵種主要職責是偵查和傳達將令。而使用蜈蚣，是因為信玄要他的士兵像蜈蚣一樣：有攻擊性，勇往直前，永不後退。而古代個別武將會在背旗上寫上自己名稱和討伐者名稱，這時候背旗用來表達資訊，告訴身邊人是誰人殺死某人，以彰顯武士個人榮耀。

而平安時代末期出現的「幌」、「保呂」或「懸保呂」，是古代騎兵用的一種布幔護具。穿着母衣的騎士在戰場上馳騁時，母衣會被風鼓起而膨脹，有防流矢的功能。而在戰國時代，只有身份地位夠高的武士才能用母衣，因此領主會精挑細選可穿母衣的「母衣眾」，讓母衣眾有近衛軍性質。

武田信玄創立百足眾，以蜈蚣圖為旗標。（網上圖片）

在古代日本，每當戰事結束都有檢查戰功這程序，稱為「首實檢」，即檢查該戰所斬獲敵人首級和戰利品。但因屍身在戰場上可能傷痕纍纍無法辨認，所以首級以外會付上其他證據，諸如有家紋的盔甲、兵刃、指物等，若斬獲的是母衣眾，便會用他的母衣包回他的首級，若果是普通武士就用指物將首級包起來。（細川忠興《細川幽齋覺書》）

旗指物與戰爭模式遞變有關

而我們常說的旗指物、幡、肩印等與標識武將有關用品，其使用方法也與日本的戰爭模式遞變有關。在源平時代，武士身上並不插旗，戰場上是由步兵、侍從或精選的騎士手持旗幡，步兵除了在木盾上有特定圖案外，較難識別武士及下屬身份。到了室町時代（1336-1573），步兵大量起用取代了傳統騎兵，很多步兵亦以弓兵身份參戰，為對付步兵，騎士從騎射為主，改以長矛為主要武器，因此武士近距離對步兵作戰機會大增，身旁較難有侍從帶著旗幡，於是武士開始使用小旗，放在肩部和頭盔，即我們現在見的肩印和盔印，日本亦脫離了單純由侍從攜帶旗幡的時代。

直到戰國中晚期，日本長期實行兵農合一政策，農民參戰受農耕時節影響，而農民兵不是職業兵，戰役結束後會全部解散，所以同一農民可能在不同的戰役中服務不同家族。這種兵制無法組織有效訓練和團隊忠誠，亦無法提高軍隊質素。

因此，以織田信長為代表，大約同時代的諸大名開始實行兵農分離政策，培育四季可戰之兵，兵種分工和協調作用大大提高，士兵組織更具專業化，雖然大家可能印有同一家紋，但不同兵種分隊會用不同顏色和形狀物來區分，方便指揮調度。

+ 8 + 7 + 6

說回戰國大名經典軍旗，大家常說武田信玄「風林火山」旗，這四字旗與歷史原本有出入。武田信玄因酷愛兵法，軍旗設計也借鑑中國《孫子兵法》：「其疾如風，其徐如林，侵掠如火，不動如山，難知如陰，動如雷震」（日語：疾（はや）きこと風の如く、徐（しず）かなること林の如し、侵掠（しんりゃく）すること火の如く、動かざること山の如し）。原本軍旗應為「其疾如風其徐如林（右行）侵掠如火不動如山（左行）」十六字，不過受到後人文學創作及影視作品影響，加上四個字軍旗或較十六個字形象突出，所以訛傳了武田信玄軍旗為「風林火山」四字。

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佛教名句成旗印特色

其實在戰國時代（1232-1603），很多大名喜歡把個人宗教信仰或哲理信念印上旗指物上。例如石田三成軍旗印有「大一大万大吉」，意思是「一人能為萬民著想，萬民就會對一人盡忠，天下眾人就會幸福(一人が万民のために、万民は一人のために尽くせば、天下の人々は幸福（吉）になれる)」。日本最廣為人熟悉的大名織田信長，除了有著名的五木瓜紋外，亦有貨幣「永樂通寶」畫在軍旗上，來顯示自己的商業頭腦及「金錢就是勝利」的觀念。

宗教方面，信奉佛教的上杉謙信，也有著名的「毘」字旗或以草書寫成的「龍」字旗。前者是因為上杉謙信信仰毘沙門天戰神，自稱是毘沙門天化身；而全軍總攻擊時會用上「龍」字旗，據說傳說不動明王持有兩刃劍「倶利伽羅剣」，此劍能招呼「龍」（倶利伽羅龍）纏繞劍身，發揮極大威力以擊敗佛敵。

而統一戰國的德川家康，他亦有軍旗題字：「厭離穢土，欣求淨土」，是源自佛教淨土宗名句；尤有進者，戰國時代佛教代表一向一揆，軍旗也用上「進者往生極樂，退者無間地獄」，這兩句亦被其長期支持者毛利家所使用。

上述談了很多軍旗在戰場上的功用，看來是十分有用的物品。但戰場上使用旗幡亦有其弊處。首先最肯定是不利隱蔽行軍，在奇襲時這點尤為重要，因為大型的軍旗很容易讓自己暴露行蹤。在戰國桶狹間合戰中，織田信長為了奇襲成功，規定士兵不帶指物和旗幟；再者，這些指物用品增加士兵負擔，不利長途快速行軍，在羽柴秀吉(即未來豐臣秀吉)「中國大折返」回歸討伐明智光秀時，便命令士兵不得攜帶盔甲及指物。最後，指物等標識很容易暴露武將位置，在鐵炮時代這點對主將尤為危險，更容易成為狙擊目標。

參考資料：

瀨川金雄：【日本戰國】為什麼日本戰國時期戰場上士兵背後都插面旗子？

三浦一郎：《日本甲冑圖鑑》