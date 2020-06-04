【空手道】最強美女聲優拳爆10塊瓦片　淺談劈板訓練的武術功能

日本少女偶像組合文化獨樹一格，「AKB48」、「早安少女組」等風靡年輕一代。早前小編驚見一段「少女偶像」上節目踢飛主持的影片，一找之下發現原來那是「SUPER☆GiRLS」的前成員，在甜美樣子背後竟然是極真空手道習者——前島亞美。

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前島亞美（前島 亜美/Maeshima Ami）是一名女性聲優、演員及女子偶像組合「SUPER☆GiRLS」的前成員。目前她的YouTube 頻道有19萬人訂閱。

▍13歲海選成少女偶像 屢上節目「踢飛」主持

前島亞美（前島 亜美/Maeshima Ami）在1997年出生於埼玉縣。在12歲那年，前島在父親反對之下，參加了「avex idol試鏡 2010」活動。

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該活動打著「打造二代AKB」的名號，從全國公開招募並甄選成員，以組成「最強」少女組合。主辦方在全國各地舉行50場以上的公開招募，吸引多達7000人參與，而前島亞美則是當中年紀最小的參加者。

經歷為期6個月、128日的地獄式訓練及「難關重重」的選拔後，前島最終以「第十名」通過最終審查，成為女子偶像組合「SUPER☆GiRLS」的元祖成員。2016年前島成為「SUPER☆GiRLS」隊長。

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不要因為前島亞美一臉可愛便小覤她，其實她自小學習極真空手道，更是啡帶（成為黑帶前一級）高手。每當「SUPER☆GiRLS」出席節目時，前島都會一展身手，讓主持一嘗「空手道踢擊」的威力，不少男主持都因而「受害」。有主持更形容前島的踢擊「像熊一樣大力」（熊もいける）。

這段影片成為「一時佳話」，使前島亞美成為像漫畫中出現的「空手道少女偶像」。

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▍畢業後成為「最強」聲優 拳爆10塊瓦片慶祝10萬訂閱

在加入「SUPER☆GiRLS」7年後，前島亞美從組合中「畢業」。畢業後，她一邊經營個人頻道，一邊進行自由聲優及演員活動。

她參演過不少舞台劇，公演規模亦大多為1000人場地之內。直至2018年，她以聲演《BanG Dream!》中角色「丸山彩」一躍成名，更以「Pastel*Palettes」名義推出多張單曲唱片，甚至於2019年以樂隊主唱的身分登上「武道館」舞台。

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話雖如此，但前島亞美一直沒有放棄空手道。最令人印象深刻的莫過於在2019年時，她為了慶祝個人YouTube頻道「前島亜美チャンネル」訂閱人數衝破10萬人，決定發起「擊破瓦片」挑戰。

（圖片擷取自：YouTube，https://bit.ly/3ePgTZ3）

雖然前島亞美看似「輕而易舉」，但其實背後著實毫不簡單。

▍擊破是武術鍛鍊的試煉

雖然「擊破」不能直接提升搏擊表現，但仍是空手道練習其中的一環。為什麼呢？

因為透過擊破，能夠具體測試一些武術技巧的運用，例如：身體硬度、打擊力度、打擊滲透力、打擊準繩度、身體操控協調、動作結構等。不同武術各自會有其武術方法論，由於在搏擊情況環境因素千變萬化，並不是人人都可以實踐某武術中的技法，而單憑套路練習又難以測試鍛鍊成果，於是「擊破」便成為折衷的展示方法，透過打擊固定目標來驗證技術掌握程度。

此外，搏擊並不是武術技巧的全部，「擊破」能鍛練到比賽以外的武術技法。尤其在「運動競技」主導的情況下，不同賽例設定會衍生出特定的「得分機制」，部分技術會較容易得分。在WT跆拳道的電子護具搏擊規例下，因為腳前掌位置無法設置電子感應器，以腳前掌踢擊的旋踢無法得分，所以全部運動員都只會以腳面踢擊。可是在跆拳道中，其實亦存有腳前掌的旋踢技法，其發力方式、時機、切入角跟腳面踢擊不同，打擊滲透效果亦較優勝。以「擊破」作為訓練，使技法練習更為完善，並可以實際展示訓練成果。

另一方面，擊破能夠讓初學者初步驗證技術能力的掌握程度，作為技術鍛練過程之一，逐步提升學員自信心。在實際搏擊中應用技法前，藉著擊破可以試驗動作的完成度，以擊破木板測試技術掌握的能力。尤其對於一些難度較高的踢法來說，很難一下子在搏擊中嘗試，擊破便成為很好的試驗場所。

最後，擊破不同於搏擊比賽，不一定要與別人比試搏擊能力，能夠讓習者一步步挑戰自我，挑戰自己的界限。始終，不是每位習武者都以「成為冠軍」、「擊敗所有人」為目標，亦不是人人都有能力在比賽中獲勝，有的只是想不斷地進步、享受武術的樂趣、堅持超越昨天的自己。

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▍全接觸空手道小知識：極真空手道

極真空手道是由空手道大師——大山倍達在1965年於日本創立的空手道流派。至今道場已遍布全球超過120個國家，學員超過1200萬人，是全球最大的武術組織之一。

極真空手道以全接觸式比賽聞名。自1969年起，極真空手道會每年主辦全日本空手道大賽，以及每隔四年舉辦一次全世界空手道大賽，有練習者更視參加後者為空手道之最高榮譽。

傳統空手道與極真空手道在比賽賽例上的不同，引致兩者的訓練模式亦有所不同。傳統空手道在比賽中採用「寸止」的方式，選手需要控制力量，在擊中對手時收招。而極真空手道的比賽中，參賽者不會穿戴拳套及護甲等護具，只限制不准用拳、肘擊打頭部，以及不能攻擊眼、喉、下陰等要害部位，其他部份皆可攻擊；在比賽當中更是以Knockout對方為目標，務求將對手擊倒以獲得「一本」而取勝。

極真空手道啓發了不少後進，幾乎現今所有的全接觸空手道團體都是由極真會衍生出來，其中包括：正道會館、大道塾、蘆原空手、圓心空手、士道會、誠道塾等等。至今已有各種全接觸式空手道比賽，賽例略異，例如有部份會戴上護具，又或會戴上手套而可以擊打頭部。

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