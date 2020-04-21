【打天下｜下壓踢】葉麗娜天台一腳　重現極真腿王K-1冠軍絕技

《打天下》葉麗娜原來不只樣靚，打起空手道亦有板有眼。天台上課一幕她便大顯身手，重現極真腿王K-1冠軍Andy Hug的成名絕技——踵落とし蹴り（下壓踢）。 小編親身示範當中技術細節。

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昨晚《打天下》來到第六集，由於家長投訴，社區中心空手道班被逼取消，馬剛正（歐錦棠飾）帶領一眾學生四出尋找地方練習。其中一幕，剛正去到前度女友的天台開班，向消失的「天台武館」致敬，不料前度突然出現⋯⋯



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在天台武館一幕中，凌小玥（葉麗娜飾）大顯身手，踢出「擎天一腳」，令其他學員驚歎不已。

其實，這招踢擊正是極真腿王、K-1冠軍Andy Hug 的成名絕技——踵落とし蹴り（下壓踢）。

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▍以斧為名、威力強大——下壓踢（Axe Kick）

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下壓踢，英文通稱為「Axe Kick」。在空手道中稱為「踵落とし蹴り」（Kakato Otoshi Geri），在跆拳道中稱為「내려 차기」（Naelyeo Chagi）。這是一種以腳跟或腳底進行踢擊的腳法。但由於踢擊動作大，速度普遍比其他直接踢擊腳法慢，因此在搏擊比賽中較少出現，通常在全接觸空手道、跆拳道、踢拳、MMA比賽都能見到它的蹤影。



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下壓踢主要踢擊動作是：提腿把踢擊腳向前升起，當腳跟升至足夠高度後，在適當時機把踢擊腳直腳向下踢擊。



跟一般向前直踢（Front Rising Kick）不同，雖然兩者都是把腿向前提起，但下壓踢的發力點在於升至高點後，透過壓身及扯腿下壓來發力，而不是讓踢擊腳自然落下。



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從下壓踢可以從起腳角度分成三種：前擺下壓、內擺下壓、外擺下壓。普遍來說，踢擊腳向前直接提起的距離最短，發動最快，但一旦敵我距離不足，反而會妨礙踢擊，因此衍生出從左右兩邊提起的下壓踢。從兩邊起腳，能夠錯開中線創造踢擊空間，以便在近距離起腳。雖然踢擊軌跡比較長，但可以透過拳擊動作或其他踢擊作掩護部署，反而令對手難以防守。



但要留意一點，雖然內外擺下壓包含擺腿動作，但發力時應盡量拉直下壓發力，否則便跟一般擺腿踢無異。



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此外，下壓踢亦發展出不同的發力踢法。除了傳統的直腳升起下壓外，有時為了縮短踢擊時間，加快踢擊速度，會把「直腳提腿」變成「摺腳提腿」，或「直腳下壓」變成「摺腳下勾」，使其靈活性可變性提高，但威力或比原版下壓踢低。



影片示範了不同發力踢法的分別。「直上直下」速度慢威力大，「曲上直下」兼顧速度力量，「曲上勾腿」最快最靈活力量有限。

下壓踢的應用時機，通常是當對手處於守勢、被動的時候，因為它需要較大空間及時間發動。下壓踢主要是靠對方原地防守或定住的瞬間，最能發揮其最大威力。因為成功發動的下壓踢其打擊軌跡是在對手前方由上而下擊落，對對手而言是一種非常難擋住的腳法。即使對方後退閃避，下壓踢亦可以順勢下擊，以對手鎖骨或胸部為踢擊目標。

可是假如對方主動趨前的話，下壓踢將失去其力量優勢，甚至會被對方截住踢擊腳，令踢擊者陷入非常危險的處境。

歷史上不少拳手因擅長下壓踢而聲名遠播，其中最為著名的便是Andy Hug。

▍極真腿王、K-1 世界冠軍 Andy Hug

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Andy Hug，外號「碧眼武士」（Blue Eyed Samurai），是活躍於80-90年代的極真空手道及K-1比賽。他以擂台上堅毅不屈、奮戰不懈的精神及精堪的腿技（尤其是Axe Kick）見稱，深受日本格鬥愛好者愛戴。



下壓踢一般被認為破綻太大、華而不實，很難在搏擊中應用到的腳法。但落入Andy Hug腳上，下壓踢卻成為他的成名絕技，甚至以此擊敗過無數對手。某程度而言，下壓踢亦因此聲名遠播。不過，這或許是因為Andy Hug參與的都是屬於立技比賽，所以不用擔心被摔倒後的危險。

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▍PRIDE MMA冠軍「克羅地亞戰警」Miroko Filipović

Mirko Filipović，外號「克羅地亞戰警」（Cro Cop），是活躍於PRIDE的MMA及Kickboxing拳手。因為他曾加入克羅地亞精英警察的反恐特種部隊，所以他被稱為"Cro Cop"。



（影片擷取自：YouTube）

說到Cro Cop，不得不提他的成名絕技「左腳高旋踢」，昔日被譽為「右腳入醫院，左腳入墓地」（"Right leg, hospital; left leg, cemetery."），可見其踢技威力之強。除了左高旋踢外，Cro Cop不時亦會以下壓踢踢擊對手，但甚少以此擊倒對手。

此外，在MMA比賽中他亦是一名"Sprawl and Brawl"的拳手，擁有不錯的防摔技巧，並儘量維持站立搏擊。



▍前UFC 輕量級冠軍Benson Henderson

（留意片中0：36 - 1：14）

跆拳道出身的Ben Henderson是活躍於WEC及UFC的MMA拳手，曾經成為UFC Lightweight冠軍。（他2016年轉到Bellator了⋯⋯）

雖然Ben Henderson在UFC訪問中，聲稱自己的標誌性動作是下壓踢，但其實他在MMA比賽中，亦只是間中使用。因為他身處於發展已趨成熟的MMA中，比賽節奏急速多變，下壓踢的速度並不足以應付。反而面對躺在地上的選手，小幅度的下壓踢還是其中一種比較有效的踢法。但要留意在現時美國使用的MMA規例中，對方倒地後是不能踢頭的，所以攻擊目標只能是身體或腳。

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