側踢、跪撐伸展、轉體衝拳　前國家摔跤運動員分享健體心得

【武備志】這次邀請前國家一級摔跤運動員李卓媚，教大家以側踢、跪撐伸展和轉體衝拳三個動作，訓練身手之餘，塑造健美身段。

「在家練習」系列，以一般較少運動基礎讀者為對象，由運動員或動作演員，分享一些簡單運動動作，可以在家、天台或公園一人練習，減肥健身、鍛煉肌力。這次分享教學的李卓媚，為前國家一級摔跤運動員李卓媚(May)，退役後為動作演員。她早前為了參加MMA比賽，專誠來香港拜師學習巴西柔術等不同武術，積極提升技術。退役後投身動作演員之列，為了繼續在擂台上實踐所學技術，她轉而往MMA和巴西柔術比賽發展，並專誠來香港拜師學習巴西柔術等不同武術，並拜羅天池為師。

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來港研習格鬥技術後，MAY先後在日本舉行的亞洲BJJ公開賽、泰國BJJ公開賽和深圳SCJJF大賽奪金，當中SJJCF更奪得雙金佳績，比賽以外亦拍攝了內地電影《特攻狂花》。

疫情影響下，May多個原訂計劃受到影響，例如早前接了一部電影，因疫情影響開拍日期一改再改，最後會在六月雲南開拍。而她原訂三月參加香港一場MMA大賽，賽期亦因疫情影響而取消，未知會否有機會改期年尾參加賽事。

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