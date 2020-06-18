【防低掃教學】搏擊新手前腳經常被踢　武編親身教你4招輕鬆應對

在搏擊運動中，低掃踢是最常見的技法之一。雖然它未必能一下子擊倒對手，卻能累積傷害，大幅減低對方步法及打擊力量。若是不會防禦低掃的方法，在搏擊場上很可能會吃上大虧。本文整理4種常見的低掃應對方法，以供大家參考。（封面圖片來自：Getty Images）

（影片擷取自：YouTube，https://youtu.be/niBKCuqPgLY）

在之前舉行的職業空手道比賽Karate Combat中，不難察覺到空手道或跆拳道常用的側身架（Blade Stance），兩腳分得較開（wide base）能夠快速趨前後退，擁有更長的打擊距離，而且便於使出靈活的腿法，但亦因為難以提腳擋格，出現了容易被低掃踢中的問題。編輯W在備戰修斗時，亦因為採用側身架而遭受低掃的困擾。

其實低掃踢並非只對側身架有效，面對正身架亦同樣有效，亦是一種有效針對「遊走型」拳手的打法。雖然低掃不像高踢般可以「一擊決勝負」。但是，低掃的傷害是累積的，不單大幅降低對手的活動能力，亦令其也不能借助腿部的力量進行打擊，甚至減少拳手的攻擊方式。若對方使出以小腿為目標的「低低掃」，更會因為小腿抗打能力較低，難以抵禦。

本文簡單整理4種應對低掃踢的方法。

（影片擷取自：YouTube，https://youtu.be/MS8sedJxv6c）

▍方法一：踏後避開

編輯W在不同比賽中，都會用上「踏後避開」來迴避低掃。

不想受到傷害的話，最直接的方法莫過於「設法避開」。普遍的迴避方法有跳後、前腳踏後轉架、前腳小幅踏後等。

（影片擷取自：YouTube，https://youtu.be/hC77iKgUIHk）

為了避免對方繼續追擊，及能夠及時反擊，通常所指的「避開」並不是指遠遠躲開，而是僅僅閃開。即當對方低掃踢來時，我們盡可能維持上身防守，並把前腳縮後至恰好對方踢擊距離外，然後當踢擊落空後盡快還擊。

在躲避低掃時，必須注意敵我距離操控。很多時候當拳手著急於發動進攻時，便會不期然步入到對方的拳擊距離，在那個距離內已經很難完全閃開對方的低掃，甚至後腳亦會可能會遭到低掃。因此，若想以前腳踏後的方式應對低掃時，需要充分掌握對手的踢擊距離。

（影片擷取自：YouTube，https://youtu.be/mZyGkkfm4UI）

一般而言，若對方慣以前腳進行低掃的話，其踢擊距離會比較容易預計。因為前腳低掃時，對方髖部已經扭側，難以延長踢擊。若以後腳低掃的話，對方可充分利用支撐腳及髖部轉動，延長低掃的有效範圍，甚至轉為打擊我方的後腳。

（影片擷取自：YouTube，https://youtu.be/gspBdZl-9uQ）

在迴避低掃時，應盡保持雙手防禦架勢，以防避對方以低掃作為偽攻。因為當前腳踏後迴避時，為維持重心及搶佔反擊時機，上身通常會維持原位。這時若對方的低掃作假動作，轉以Superman Punch或前撐踢等打擊時，我們便需以上肢應對。

▍方法二：提腳防腿（Check kick）

前段是編輯W從跆拳轉到踢拳後的第一場比賽。後段的表演已經成熟多了。

要躲過低掃踢，往往需要較充足的距離。若然在對方低掃時，發覺距離過近，根本沒有機會避開，我們便需要提腳以脛骨擋格。

提腳防腿的動作是，把前腳腳脛提高至大腿水平，並45度指向外前方（應對外低掃時），以脛骨靠近膝蓋的上半部分與對方低掃接觸。

這種擋格並非不會痛，而是以脛骨代替大腿肌肉承受踢擊。一來大腿終究被肌肉覆蓋，無論如何鍛鍊還是會遭到傷害，而小腿正面則被較少肌肉覆蓋，相比起大腿，經過鍛鍊的脛骨較能承受低掃的傷害。

雖然以脛骨吃下低掃還是會痛會受傷，但與此同時，對方亦會因為踢到脛骨而感到痛楚，不致令其「全身而退」，這時便成了脛骨硬度和痛楚忍耐的比試。但所謂「傷敵一千，自損八百」，除非對方脛骨鍛鍊度高出很多，或是低掃時機角度掌握得很好，否則對方一般都會在低掃時有所顧忌。

（影片擷取自：YouTube，https://youtu.be/WaUAn_sfQtc）

從以上片段可見，不同提腳角度的擋格效果。

提腳擋格需要留意以下細節。

（1）馬步、重心

當採取wide base架式時，由於重心平均分布在雙腳上，故前腳較難以隨時提起擋格。當採取側身架時（除了wide base外），前腳一般會向內指，即膝蓋斜指向內，這時沒有厚重肌肉保護的膝蓋側會容易成為低掃打擊點，即使想提腳擋格，亦要經過外旋動作，所以經常來不及擋格。

並不是叫選手因此完全放棄採用側架，而是當面對擅長低掃的對手時，在適當距離下要注意轉換成正架或縮小馬步，以便應付低掃。

此外，若是正架馬步過小的話，支撐腳亦較容易遭到低掃踢擊。

（2）提腳角度

提腿的角度需要視乎低掃方向而隨時改變。對於一般外而內的低掃而言，提腿時腳脛應向外指。一來，因為當膝蓋外指時，離地腳會有較佳的結構，即使遭到踢擊亦不易被踢走。相反，若單單提腿指前擋格，離地腳很容易被來自側面的衝力踢側，令防守方失去重心，暴露身側罩門。二來，當徑骨指向前方時，與對方腳脛接觸的會是小腿外側的肌肉，其抗擊力遠比脛骨低，所遭受的傷害要比以脛骨（甚至大腿）要高得多，亦失去「擋格」的效用。

另一方面，面對瞄準大腿內側的低掃時，原本向外的脛骨可轉成向內。但由於人體結構所限，脛骨內指的幅度要比外指低（除非轉動整個下盆），所以擋擊效果一般較低。所以在擋格之餘，可同時順著對方踢擊力度擺腿，以卸去部分衝力，減低傷害。

（3）提腿時機

提腿擋格的反應時間可能不及對方低掃快，於是當腳剛提起，還來不及外指之際，對方的低掃已經來到。所以與其被動地對低掃作出反應，我們可以把提腿動作融入自身移動節奏中，不時微微提腿，擾亂對方的低掃節奏。當然，過分單調的節奏可能會成為對方狙擊的目標，所以應不時轉換節奏，甚至在提腿時加入前撐等腳法。

▍方法三：主動截擊

除了「迴避」及「擋格」外，還有另一種相當普遍的應對方式，那就是「主動截擊」。

主動截擊的概念是逮住對方踢擊之際還動攻擊，當中可能牽涉卸勁或抓腳的方式，以降低低掃的傷害。

（1）踏前+拳截擊

（影片擷取自：YouTube，https://youtu.be/wsJfsWAEQos）

當對方進行低掃時，基本上會處於單腳原地站立的狀態，換言之是以拳反擊的時機。但為了令拳快於對方的低掃，所以必須主動搶前，而非待對方命中後才搶前，否則便跟原地吃腳一樣。

主動踏前的作用是，藉著搶前踏前使低掃的接觸點早於發力點，讓踢擊的接觸點靠近對方支撐腳，令踢擊力度減少。此外，亦可以透過收緊大腿提早向外踏，以達到同樣效果。若趕不及踏步的話，可以下蹲動作讓大腿收緊，並同時大腿向外靠，讓大腿準備承受衝擊，甚至藉著大腿傾斜的角度卸開攻擊。

（2）下蹲抓腳

（影片擷取自：YouTube，https://youtu.be/Er1WD-79PLs）

若對方的低掃瞄準大腿外側的話，可以透過踏前（斜）下蹲，並讓些微扭側軀幹，以前手抱住對方踢擊腳。原理跟「抱腿」技術相似。

下蹲動作時大腿接近水平，增加踢擊上滑的機會，亦令遭受踢擊的部位由大腿轉移為骨盆（或軀幹），更易截停抱持對方踢擊腳。特別要留意，接抱踢擊時應避免原地不動，而應順著踢擊方向移動來卸去威力，否則會全盤接受對方的低掃威力。

若以大拳套抱腿時，應以臂彎扣住對方腳腕至腳踝部位，並以身側固定，那裡較易扣緊操控對方腿部。若扣住對方小腿上半的話，對方可以借助大腿膝蓋下壓，或是膝蓋向上抽腿擺脫抱腿。此外，若時機許可，能以手掌把踢擊腳從大腿引導至下盆，但切記不要主動抓握。

成功控制對方踢擊腳後，並不一定要馬上緊扣對方踢擊腳，可以轉為其他還擊方式，如撥腳還擊、低掃、掃腿摔等等。有關抱腿的技術，將會在另一篇文章詳細說明。

（3）前腳踢擊

若對方以後腳進行低掃，由於踢擊距離較遠，有機會能以前腳腳法作截擊。其中最常被應用的是前腳撐踢（Teep）。一般用法分成兩種，截腳或直接踢擊對方。

截腳是指在對方踢擊時，以腳掌抵住對方大腿，中斷其踢擊動作。可是這種技法需要較高的預判、準繩及時機控制，加上汗水濕滑等不定因素，令這方式較少在真實比賽中出現。

（影片擷取自：YouTube，https://youtu.be/XDqFZqoqLA8）

另一種是，在對方低掃時，以前撐阻擊對方腹部或下盤，中斷其踢擊動作。這種方式比「截腳」有更高成功率。因為踢擊時的腹部或下盤基本上不會大幅移動，比移動中的大腿，而且腹部或下盤的面積比大腿較大，所以更易瞄準。所以在比賽中更常出現。若當時採取側身架的話，前側踢亦可造成類似效果。

想知道更多前踢、撐踢、側踢技術，可參看：

【打天下｜前踢】談善言後巷死鬥一腳 精簡實用的空手道腳法

【泰拳前撐踢（Teep/Push Kick）】動作機制上跟前踢有何分別

【側踢】李小龍的標誌動作 武術上的三大特性

【前側踢】技術解構：三種踢擊的切入角度

▍方法四：間接應對：走圓、轉架、「硬食反擊」、壓迫

相比起上述3種直接應對低掃的方法，「走圓」、「轉架」則相對較為間接。這些方式不能正面防住低掃，卻能減低對方使出低掃的機會。

首先是「走圓」，即順著對方踢擊的方向移動，令對方難以掌握踢擊時機。無論雙方採取同樣還是不同架勢，向對方前腳方向移動，較能抵消對方後腳低掃的威力。相反而言，這樣的移動方式下，對方可能轉以前腳低掃我方前腳內側，但一般前腳低掃的威力會較低。所以除了橫向移動外，更應該加上縱向移動，遊走於對方打擊距離內外，讓對方難以捉摸低掃的時機。

其次，是透過轉架擾亂對方低掃習慣。正如上圖所顯示，在不同架勢下，對手的低掃時機跟角度，甚至連踢擊腳亦需要有所調整。另一方面，轉架的作用是引誘對方踢擊我方前腳外側。因為我們較鞋對內側低掃作出防守，但當對方踢擊大腿外側時，我們更容易能利用前手實施抱腳，或是作出提腿防守。

還有「硬食反擊」、「壓迫」方式，兩種雖然相似，但性質不同。在UFC On FOX 29 Dustin Poirier 對 Justin Gaethje一場中，Poirier便採用了兩者來應付以低掃聞名的Gaethje。

延伸閱讀：

《為何Justin Gaethje的低掃如此有效？》

（影片擷取自：YouTube）

當編輯W 參加台灣WOTD業餘MMA比賽時，便曾經順著對手「內側低掃」的威力，後腳蹬地打出「超人拳」。

（影片擷取自：YouTube，https://youtu.be/ktUvjWSH3bU）

在2010年的UFC Live: Jones vs. Matyushenko中，「Fireball kid」五味隆典便抵受住Tyson Griffin的內低掃後，踏下腳馬上「拉弓」打出右勾拳，KO了Griffin。

（影片擷取自：YouTube，https://youtu.be/GfRTL7ocW8s）

「硬食反擊」是一種防守反擊的概念，主要是透過防守及高強度反擊，當中牽涉上文頭3種的防守方式，以增加對方低掃時的代價，影響對方低掃時的考量。甚至有機會逮住對方踢擊時的空檔，打出高傷害的還擊。

「壓迫」打法並不是指要不斷地進攻，而是著意在距離上。一旦進入低掃距離後，盡量避免停留或猜度假動作的時間，否則對方會有充足時間部署低掃，而應該不斷作出動作擾亂對手。以Poirier為例，他便在低掃距離內不斷以組合拳打擊Gaethje頭部。他並不是每記拳都全力擊出，而是不停觸碰對方防守架式，重點在於令Gaethje忙於防守，而不至於有時間踢出低掃。

以上只是對4種常見低掃防守方法的整理，由於篇幅所限，並未能非常仔細地說明各種方式的動作要點。有機會的話，武備志將會分別為各種技術撰文。

最後，假如大家是由跆拳道、空手道轉投踢拳或MMA，不妨可以參考一下以獨特空手道打法見稱、UFC 拳手Stephen "Wonderboy" Thompson 的「防低掃」教學。

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