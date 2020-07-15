【李小龍】經過47年發展過後　再談李小龍在搏擊中的特殊意義

7月20日是李小龍過世的日子，作為一位武術家及電影人，在不同年代都是千萬人的偶像。面對各種言論，我們也已反思了很多次。當一切都好像已經論述過的時候，在搏擊這一個角度看，於這個時代繼續談論李小龍，又有什麼特別意義？

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每一個存在，在不同的時代都有不同的意識。

7月20日是李小龍過身的日子，作為一位武術家及電影人，在不同年代都是千萬人的偶像，更可以說他一個人帶起了整整幾代的武術熱潮。

搏擊運動在他死後的45年發生了重大的改變，無人知道李小龍如果健在的話會有什麼看法，但作為被UFC主席叫作「MMA之父」的他，看到MMA成為現時發展最為迅速的搏擊運動(不論是技術還是比賽規模 )，大概還是會覺得高興的。

這幾十年，他說的話、他作的事，我們都不知讀了、看了多少遍。面對神化、盲目的偶像崇拜以及類似「李小龍一腳踢死佢啦」之類的言論，我們也已反思了很多次。

當一切都好像已經論述過的時候，在搏擊這一個角度看，於這個時代繼續談論李小龍，又有什麼特別意義？

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▍「重見天日」的技術和想法

我們先由較易理解，最直接的技術層面去說。

MMA的技術發展是很急速的，而新技術的普及度也是。也就是說，一個很少人用但大家都發現有效的技術一旦出現，它很快就會被其他選手使用。

其實人身體構造就是這樣，動作有限，有效的攻擊也數千年歷史中大概都已經出現過。因此「新」的技術，除了是新的set up、follow up，也有一些是以往被認為是不合用的技術，現在因為其他技術的提升而「重見天日」。

跟李小龍最直接聯繫的「重見天日」技術，大概是側踢，而且是對膝蓋的側踢：

Conor McGregor不時亦會使出前側踢打擊對手腿部及腹部。（圖片擷取自 YouTube）

較側身的站姿（Blade stance，較正身的叫Square stance）在最近幾年愈來愈盛行，當中的原因有很多，有機會另文再述。而在較側身的站姿中，前腳的踢擊是重要的武器。這時候，李小龍多次提到的「下路側撐」，也就是對膝蓋、脛骨的側踢，就變成很有效的利器。

在反架對正架的場合，你跟對手最接近的地方就是大家的前腳，因此側踢攻擊膝蓋是最短距離的攻擊。正因為直接，而且能令對方不能突進，在《李小龍技擊法》一書中關於街頭自衛的部份，能多次見到這個攻擊。

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可以說他預言到這個技術的掘起，或者武術中的技術發展，就是以一種螺絲向上的方式，不斷在循環中進步。假如一個技術可行，那其他的打法，甚至是站姿又如何? 李小龍把重手放前，注前手前腳的攻擊，這又會否成為另一個流行方式?

▍技術融合的方向

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現在MMA已經不是流派A對流派B，但因為每個人都有擅長的地方，我們也能把各拳手歸類。但這個歸類是活生生的，隨時都會改變的，並不如電子遊戲一樣，一個角色就只會那十多招。關於這一點，我們過去就已經提過，詳細可以看這篇文章。

李小龍在他的《截拳道之道》中說過：

一個人如何能以局部的、零碎不全的形式來回應一個整體？ 李小龍

請勿執著陰柔對抗陽剛、腿擊對抗拳擊、擒拿對抗立技、遠距離對抗埋身搏擊。世上並無所謂「彼」優於「此」。唯一需要防範的是，切勿使部份瑣碎的，剝奪了真撲的完整性...... 李小龍

每個人最終都該自成一派，把對自己合用的留下，不合用的拿走，因為「在這武術中，效率就是一切」。

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▍「指南針」式的教練

人總有偶像，就如喜歡喜歡一位球星、導演、歌手、文學家、作曲家一樣。喜歡武術的人，都總有些特別喜歡的拳手、宗師。可能是因為他的技術、他的風格、他的性格、他的事跡、他的想法，但不論如何，就總是有一個人特別令你著迷。

很多時候我們會想去模仿偶像，去學習他的動作和想法，李小龍自然在此一列。從來模仿都不是問題，學習的第一步就是模仿，但模仿不代表要失去自我。

在模仿時，我們想像自己有被模仿者的威力，可惜卻忘記了一個最基本的問題：你根本不是你模仿的對象。身體的不同是一個因素，經驗也是，在這個前題之下，你沒可能做到那位被模仿者打出那一個動作時的效果。

因此，在經過模仿學習後，就要靠實踐得知這個技術合不合用。一位好的教練，不會把自己的得意技，硬塞給自己的學生。學生用得到當然好，但當嘗試後也達不到效果，教練就要跟他一同尋找應該走的路。因此，教練、老師應是一「指南針」：

一位清新、原創的、大師級的教練是罕有的。為了作「指南針式」迴響的需要。 李小龍

這正是現時一流教練在做的事。

▍結語: 線索與切入點

要定義一個時代，或許要由該時代面對的問題入手。以上的只是李小龍的一小部份，而話語亦有不同的詮釋，抽出來討論亦怕有斷章取義的情況，但此處要提取的只是李小龍的方向和概念。

現時我們面對的，不再是一個抗拒交叉搏擊技術訓練的時代，更不是一家武術獨大的時代，而是大家正在找尋「新」技術、找尋新訓練方法、找尋屬於自己的方法的時代。

固然，李小龍是承先啟後的象徵，但李小龍怎看模仿、如何看某些套路折解、以及在身體與自我這些方面上，我們還是有很多值得討論的地方，當然以上只是從搏擊角度看，這在哲學層面中有其他更深的意義。

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