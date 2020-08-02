UFC｜Burson破22歲新星不敗身　Jennifer Maia下場挑戰冠軍子彈姐

【UFN 173】被Ronda Rousey摔過的男人、美國新星Shahbazyan憾吞首敗，Jennifer Maia 十字固取勝勇奪冠軍挑戰權。

▍Derek Brunson 為新星Edmen Shahbazyan添上首敗

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36歲的Derek Brunson 憑藉其強大的實力，長期穩佔UFC中量級排名頭十位置。可惜每逢對上頂級拳手，如Ronaldo Souza、Yoel Romero、Robert Whittaker、Anderson Silva、Israel Adesanya等，便總是取不下勝利，一直跟冠軍戰總是緣慳一面，漸漸被安排成「守門員」的角色。今次他的對手是年僅22歲的美國新星Edmen Shahbazyan。

Edmen Shahbazyan出身於1997年，12歲開始在Glendale Fighting Club 接受MMA訓練。年輕時他不時作為UFC 女子巨星Ronda Rousey的訓練夥伴，在2013年UFC 157 Ronda 的公開訓練中，Shahbazyan便跟Ronda練習各種柔道摔。在出道短短1年便豪取6場首回合TKO勝，及後馬上被安排在UFC主席的賽事《Dana White's Contender Series》中亮相，然後更成功加盟UFC。在UFC 連取4場勝利後，他以排名第九的姿態挑戰排名第八的Derek Brunson。假如今仗取勝的話他很可能闖進排名前列，獲得挑戰頂級拳手的機會。

Dereck Brunson and Edmen Shahbazyan stepped into the octagon this morning, with the middleweight veteran Brunson sealing a third straight win in the UFC.#UFCVegas5



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📺SS11 | 11:30 (CAT)pic.twitter.com/LEFNcj4qBx — SuperSport 🏆 (@SuperSportTV) August 2, 2020

Derek Brunson 利用其豐富的經驗把摔打技糅合發揮，成功以纏摔及地面打擊壓制Edmen Shahbazyan，在第二回合末段更將近打出終結。儘管22歲的Shahbazyan 的綜合能力給人留下了深刻的印象，但Brunson 卻因具創意的摔技和非常具統治力的表現而更引人注目。在第三回合初，Brunson通過裁判終止賽事而贏得了勝利，亦為Shahbazyan 添上首敗。

這場比賽很艱難。所有人都在社交媒體上懷疑我，但我仍得到很多的支持，而不僅僅是負面的批評。我轉跟Sanford MMA和Henri Hooft 訓練後的成績是3-0。自從我轉到那裡後，他一直相信我，他總是說︰「你不是守門員。向這些人展示你的能力。」我現在欣喜若狂。我好想念我的家人。我的孩子是我的一切。我已經連續離開了四個星期。我想去親吻我的家人。 Derek Brunson

▍Jennifer Maia 擊敗Joanne Calderwood 奪得挑戰冠軍機會

在女子輕量級比賽中，排名第三的Joanne Calderwood 冒險與排名第六的Jennifer Maia 爭奪排名頂端。 Maia知道這是一個難得的機會，她積極地採取近距離打擊來搶佔優勢。Calderwood 雖然試圖以摔技還擊，但Maia 卻奪得有利位置，在第一回合便以十字固降服Calderwood取勝。

Jennifer Maia cirúrgica, mostrou quem nem só de Muay Thai vive a Chute Box #UFCnoCombate #UFC pic.twitter.com/t7hXfvpaN5 — Ricardo Fox (@riccofox) August 2, 2020

我現在感覺很棒。我做了很多準備，而這都展示在我的比賽表現上。我總是苦練柔術和泰拳，但我證明我能做好兩者。自從加入UFC以來，我再沒有輕鬆戰鬥過。我總是在那些戰鬥中考驗自己。我很高興冠軍在談論我。我準備為冠軍而戰。 Jennifer Maia

在賽后新聞發布會上，UFC主席Dana White 確認，Maia 將成為輕量級冠軍Valentina Shevchenko的下一個挑戰者。

▍UFC Vegas 5 其他賽果

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Lando Vannata 跟Bobby Green 在2年前的UFC 216 中首度對上，當時以「分歧和局」告終。今次二人迎來二番戰。

在比賽中，Lando Vannata 和c 都竭盡全力地超越了他們一番戰時的表現，這使他們都獲得「當晚最佳賽事」的獎金。兩人在比賽中充分發揮全面的MMA 技術，有具創造力的打擊和摔抓，亦有近乎終結的擊倒。最終Green 銳利的拳擊為他贏得裁判的「一致判定」，在二番戰中取勝。

但願我的兒子不會成為拳手之類的人。但我想我女兒可能是下一個Ronda Rousey。我只想讓他們知道我經歷的所有事情。我從四歲起就接受寄養，我見過一些黑暗的日子。我在這裡只是為了激勵人們。我只想告訴人們要彼此相愛，而且告訴他們可以做到的。 Bobby Green

By brilliantly lifting Brown's hands away from the mat, @VicenteLuqueMMA landed a legal knee that ended the fight 🧠 #UFCVegas5 pic.twitter.com/koTSnEERgC — ESPN MMA (@espnmma) August 2, 2020

次中量級比賽的第十二名的Vicente Luque 在與Randy Brown 的比賽中佔據優勢，守護了自己的排名位置。Luque 以適時的膝擊，在第二回合擊倒了Brown。