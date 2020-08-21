熟悉中國武術的朋友，或許都會聽過「半步崩拳」的名號。而在意拳之中，崩拳乃五種常用的攻擊路線之一，屬於向前擊打的動作。 修煉意拳多年的伍智恒師傅，今次便會為我們示範三組崩拳的練習動作。讓大家可以在疫情期間保持鍛煉，並體會到傳統武術中「出拳如放箭」的感覺。

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定步 進退 自由組合

按伍智恒師傅介紹，崩拳練習可分為「定步崩拳」、「進退步崩拳」以及「自由組合」三種模式，其中最基本為「定步崩拳」。練習時學者要緊記三個要點，分別是結構的穩定性、兩手的配合，以及「出拳如放箭」的感覺。

所謂結構的穩定，就是身體要保持垂直，兩腳取得地力。而兩手的配合，則是雙手如同有絲線牽扯般，左拳收手時會自然帶動右拳擊出，反之亦然。當身架保持穩定，兩手亦配合得宜，就可以將體重傳上拳頭，做到「出拳如放箭」的感覺。期間緊記手臂不能僵硬。

做好了定步崩拳後，就可以加入步法移動。想像兩腳如戴上腳鐐般，進退時可以互相帶動。落地之際則要想像成落地生根，確保樁架穩定，即意拳所謂「形不破體，力不出尖」。

完成了這兩組練習後，最後就要運用想像力，意想四方八面好像有敵人來襲，我則要依照距離做出相應的反擊，此為「自由組合」。

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